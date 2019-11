Toppdiplomat om Ukraina-krav: – Politisk motivert

REPRESENTANTENES HUS (VG) To toppdiplomater forklarer seg nå i den første, offentlige høringen i riksrettsprosessen mot Donald Trump.

Høringen skjer i Longworth House Office Building, det største rommet i Representantenes hus . Flere rader med stoler er satt av til kongressmedlemmer og vanlig publikum. Bak et smalt bord foran i rommet sitter dagens vitner, William Taylor og George Kent.

Begge har forklart seg for lukkede dører tidligere. Men for Demokratene er de offentlige, TV-sendte høringene i Washington avgjørende for å overbevise opinionen om at det er nødvendig å stille Trump for riksrett. For Republikanerne er det en mulighet til å slå sprekker i anklagene mot presidenten.

AVLA ED: Bill Taylor (t.v) og George Kent (t.h) avla ed før de startet sine forklaringer. Foran dem sitter lederen av etterretningskomiteen, Adam Schiff, og hans motpart David Nunes. Foto: JIM LO SCALZO / POOL

Kent: – Politisk motiverte etterforskninger

George Kent er assisterende statssekretær i Utenriksdepartementet. Etter å ha avlagt ed åpnet han med en uttalelse der forklarte hvordan amerikansk utenrikspolitikk i mange år fokuserte på å støtte Ukraina og ruste landet til å stå opp mot Russland.

Kent forklarer at Trumps personlige advokat Rudy Giuliani førte en løgnaktig kampanje mot den tidligere ambassadøren i Ukraina, Marie Yovanovitch, med mål om å fjerne henne fra stillingen. Han fortsetter:

– I midten av august ble jeg klar over at Giulianis forsøk på å få opp politisk motiverte etterforskninger påvirket USAs forhold til Ukraina, ved å utnytte president Zelenskys ønske om et møte i Det hvite hus.

MØTTE I KONGRESSEN: Toppembetsmann i Utenriksdepartementet, George Kent, åpnet med en forberedt oppsummering av hans oppfatning av Ukraina-saken. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Argumenterte for riksrett

Kjernen i granskingen er hvorvidt Trump har misbrukt makt ved å be Ukraina etterforske sin politiske rival Joe Biden og Demokratene. Et sentralt spørsmål er om et besøk i Det hvite hus og bistand på 391 millioner dollar ble brukt som pressmiddel.

Leder av etterretningskomiteen, Demokratene Adam Schiff, innledet høringen med en oppsummering der han stilte retoriske spørsmål om hva de folkevalgte skal gjøre dersom anklagene mot Trump stemmer.

– Skal vi bare komme oss over det? Er det dette amerikanere skal forvente fra presidenten? Hvis ikke dette er grunnlag for riksrett – hva er det?

Hans motpart, Repubilkanernes David Nunes, fortsatte med å angripe prosessen og gå i strupen på Demokratene.

– Det vil ta år å gjenopprette tilliten til disse institusjonene, slo han fast.

Trump har også rast mot høringene på Twitter:

William Taylor er fungerende ambassadør i Ukraina og skal vitne etter Kent. Hans oppfatning var at både militære bidrag og et besøk i Det hvite hus var betinget av at Ukraina åpnet etterforskninger.

TOPPDIPLOMAT: USAs ambassadør til Ukraina, Bill Taylor, ankom høringen like etter klokken 10 onsdag morgen lokal tid. Foto: JIM LO SCALZO / POOL

Veien videre

Fredag møter USAs tidligere ambassadør i Ukraina, Marie Yovanovitch.

Neste uke er åtte personer innkalt, blant annet en Ukraina – ekspert i Trumps sikkerhetsråd, Alexander Vindman. Når høringene er unnagjort skal justiskomiteen i Representantenes hus ta stilling til eventuelle tiltaler mot presidenten. Etter at Representantenes hus har stemt over forslagene, er det opp til Senatet å holde en rettssak om riksrett.

Kun to ganger tidligere har en amerikansk president blitt stilt for riksrett: Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1998–1999. Ingen av dem ble kjent skyldig av Senatet.

