SAVNET: Ingen har sett Wilma Andersson siden 14. november.

Frivillige deltar i søket etter Wilma (17): – Vi er veldig takknemlige

Hundrevis av frivillige deltar i søket etter savnede Wilma Andersson, som politiet frykter kan ha blitt drept. 17-åringens mor takker alle som engasjerer seg.

– Vi er veldig takknemlige for alle som hjelper til med å lete etter vår Wilma, skriver hun i en tekstmelding til Aftonbladet.

Den siste kjente observasjonen av Wilma Andersson (17) var i Uddevalla i Sverige torsdag forrige uke. Siden da er det ingen som har sett henne.

Tirsdag opplyste politiet at de har pågrepet og siktet en mann. Mannen, som ifølge politiet har en relasjon til Andersson, er mistenkt for å ha drept 17-åringen. Han nekter for å ha gjort noe galt, skriver flere svenske medier.

– Politiet har sammen med påtalemyndigheten kommet fram til at det er mye som tilsier at Wilma Andersson har blitt utsatt for noe kriminelt, skrev politiet på sine hjemmesider i går ettermiddag.

AVSPERRET: Politiet sperret natt til tirsdag av et skogsområde utenfor Uddevalla. Foto: Adam Ihse / TT

Har funnet sko og jakke

Natt til tirsdag sperret de av et skogsområde utenfor Uddevalla, etter funn av et par sko. I går kveld skal det også ha blitt funnet en jakke, ifølge Expressen.

– Vi vet at det var en lignende kåpe som Wilma hadde på seg da hun forsvant, sier innsatsleder Jesper Söder i den frivillige organisasjonen FIKK (Frivilliga Insatser vid Kris och Katastrof) til avisen.

Politiet har foreløpig ikke bekreftet at eiendelene tilhører Andersson.

De siste dagene har politiet, hundepatruljer og hundrevis fra FIKK deltatt i søket etter den savnede 17-åringen. Søket er nå konsentrert rundt tettstedet Ljungskile.

– Det er opplysninger som har kommet frem under etterforskningen som gjør at vi fokuserer søket i dette området, sier pressetalsperson Anna Göransson ved politiregionen Väst til Aftonbladet.

Tror ikke hun forsvant frivillig

Faren til den nå mistenkte mannen sier til Aftonbladet at han traff sønnen på mandag.

– Han var veldig lei seg for at hun hadde forsvunnet. Han sa at han håper at de finner henne. Han er hos politiet nå. Og de har vært hos meg også, og vi har snakket om hva jeg har snakket med min sønn om.

En tidligere klassekamerat av mistenke sier til Expressen:

– Jeg syntes han var rolig, trivelig og behagelig å være med. Alltid glad. Han var klassens klovn. Han gjorde det han skulle.

Aftonbladet skriver at de har vært i kontakt med flere av Anderssons nærmeste, som mener at hun aldri ville ha forsvunnet frivillig.

– Hun har småsøsken og en nevø som elsker henne over alt på jord. Det er utenkelig at hun forsvant av egen fri vilje. Hun ville aldri gjort noe sånt mot dem, sier en av dem til avisen.

– Vi kommer til å lete til vi finner henne, uansett hva det krever. Det er hun verdt, sier en annen.

Publisert: 20.11.19 kl. 09:10

