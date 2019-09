«FORFULGT»: Israels statsminister Benjamin Netanyahu føler seg urettferdig behandlet av det israelske rettssystemet. Foto: ODED BALILTY / POOL

Israels statsminister: «De vil ha meg i fengsel»

Umiddelbart etter forrige valg i april, skal Benjamin Netanyahu ha samlet sine nærmeste medarbeidere for å legge en plan som skal hindre at han havner i fengsel.

Tirsdag har israelske velgere nok en gang gått til urnene for å velge regjering og statsminister. Ved midnatt vil man få en pekepinn på om Benjamin Netanyahu igjen har vunnet valget. I så fall blir han statsminister for femte gang.

Problemet er om hans Likud-parti klarer å danne en blokk med de andre høyre-partiene, og som sikrer et flertall av de 120 setene som Knesset består av.

Sentrum-Venstre blokken ledet av den tidligere generalen, Benny Gantz, ligger helt jevnt med Netayahus blokk ifølge meningsmålingene.

En valgseier er Netanyahus beste håp dersom han skal unngå straffeforfølgelse for korrupsjon.

Vil ha immunitet

Planen som Benjamin Netanyahu utarbeidet etter forrige valg, i april, skal gå ut på å få det israelske parlamentet, Knesset, til å innrømme statsminister Netanyahu immunitet mot straffeforfølgelse, til å omgå lovbestemmelser og hindre israelsk Høyesterett å sette vedtaket om immunitet til side.

«Hvis Netanyahu-blokken får 61 av plassene i Knesset etter valget, vil han igangsette sin rednings plan. For ham er dette dommens dag», skriver den liberale israelske avisen, Haaretz.

UTFORDRER: Vinner den tidligere forsvarssjefen, Benny Gantz, valget i Israel, kan Benjamin Netanyahu komme til å bli dømt for korrupsjon. Foto: Harald Henden

– Ikke vær redde

Ifølge avisen skal den israelske statsministeren ha sagt til sin indre krets at «hold opp med å være redde. Nå er det på tide at de blir redde». Han skal da har referert til kretsen rundt riksadvokat Avichai Mendelblit og aktor Shai Nitzan, som er iferd med å utarbeide en tiltale mot den sittende israelske statsministeren.

Benjamin Netanyahu skal ha fortalt sine folk om hvorfor han han la fram en destruktiv plan, at det var fordi at han hadde mistet tilliten til hele det juridiske systemt, på alle plan. Riksadvokaten, statens aktorat og hele rettssystemet.

«De vil ha meg i fengsel», skal han sagt til en av sine mest betrodde medarbeidere, og sagt dersom han blir tiltalt så ville han havne bak lås og slå. Ikke fordi han hadde trådt over noen grenser, men hovedsakelig på grunn av juristenes kollektive fiendtlighet over Netanyahu personlig den ideologien han forfekter.

13 ÅR VED MAKTEN: Den kan være siste gang israelerne ser valgplakater av Benjamin Netanyahu, men ingen tør spå at «Bibi»s tid er over. Foto: Harald Henden

Desperat kamp

Dette er opplysninger Haaretz har gravd fram om statsministerens desperate kamp for å unngå å havne i fengsel. En omfattende korrupsjonstiltale som trolig blir tatt ut i neste måned, kan ende med at Israelsk statsminister blir dømt til fengselsstraff om han blir dømt.

Opplysningene som kommer fram i Haaretz-artikkelen er basert på vitneutsagn, politiavhør gjort av Netanyahu og intervjuer med impliserte parter.

I februar, tre måneder før parlamentsvalget annonserte Israels riksadvaokat, Avichai Mendelblitm at han kom til å tiltale landets statsminister for å begått svindel, bestikkelser og tillitsbrudd i tre ulke kriminalsaker.

ANDRE TIDER: En gang var Avichai Mendelblit(t.h.) statsråd i Benjamin Netanyahus regjering. I dag er han riksadvokat og klar til å ta ut tiltale mot sin gamle sjef. Foto: POOL New / X80003

Riksadvokaten kom til denne beslutningen etter at to politirapporter anbefalte Israels påtalemyndighet å ta ut tiltale mot statsministeren.

Statsministerens kontor har gjentatte ganger nekter for at det foreligge planer for statsministeren å bruke politisk makt i Knesset for å få banke igjennom et vedtak om immunitet, og kaller «falskt medie-spin». Flere høyre-partier har uttalt at de vil støtte et vedtak om straffe-immunitet for statsminister Benjamin Netanyahu.

