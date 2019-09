PEKER FINGER: USAs utenriksminister, Mike Pompeo, mener at Iran bør bli holdt ansvarlig for lørdagens droneangrep mot Saudi-Arabia. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

USA hevder Iran står bak droneangrepene mot Saudi-Arabia

Saudi-Arabias kronprins har vært i samtaler med USAs president etter at to av landets oljeanlegg ble rammet av droneangrep. USA ber nå flere land om å fordømme Iran.

Natt til lørdag ble det statseide selskapet Saudi Aramcos prosesseringsanlegg i Buqyaq i Saudi-Arabia rammet av et droneangrep. Også oljefeltet Khurais, som er eid av samme selskap, ble rammet.

Den sjiamuslimske Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvar for angrepene, og varsler samtidig at de vil komme med enda større angrep dersom Saudi-Arabias militærkampanje mot Houthi-oppførerne fortsetter.

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier på sin side at det ikke finnes noen beviser for at angrepene kommer fra Jemen, og mener at Iran har skylden for angrepene.

RØYKLAGT: Store mengder røyk ble sett etter at Saudi Aramcos oljeanlegg begynte å brenne som følge av droneangrep natt til lørdag. Foto: Hamad I Mohammed/Reuters

Fordømmer Iran

– Tehran står bak nærmere 100 angrep på Saudi-Arabia, mens Rouhani og Zarif later som om de engasjerer seg i diplomati. Iran har nå satt i gang et angrep mot verdens energiforsyning, twitrer han.

Han ber samtidig alle andre nasjoner om å gå ut og fordømme angrepene.

– USA vil jobbe med våre samarbeidspartnere og allierte for å forsikre at energimarkedene forblir godt forsynte, og at Iran blir holdt ansvarlig for sin aggresjon.

Har snakket med Trump

Saudi-Arabia varsler at de vil svare på angrepene.

Flere medier melder at kronprins Mohammed bin Salman har diskutert saken i en telefonsamtale med Donald Trump lørdag. Ifølge Reuters har også en talsperson fra Det hvite hus bekreftet dette.

– Kongeriket har vilje og evne til å møte og håndtere denne aggresjonen fra terrorister, sa kronprinsen i samtalen, ifølge Saudi-Arabias offisielle nyhetsbyrå.

Kutter fem millioner oljefat daglig

Prosesseringsanlegget i Buqyaw regnes som verdens største.

Saudi-Arabia har sett seg nødt til å kutte produksjonen med fem millioner fat per dag etter droneangrepene, opplyser kilder til Wall Street Journal. Dette tilsvarer rundt 5 prosent av verdens daglige produksjon av råolje, ifølge E24.

Ifølge nyhetsbyrået AFP får ikke journalister nærme seg oljeanleggene, og sikkerhetstiltakene rundt dem ser ut til å være styrket. NASAs satellittbilder viser imidlertid kraftig røyk fra området lørdag.

Publisert: 14.09.19 kl. 22:49







