TREKKER SEG: Plácido Domingo (78) skulle egentlig være en del av «Macbeth» på Metropolitan Opera, men har trukket seg. Foto: Laszlo Balogh / AP

Plácido Domingo trekker seg fra forestilling etter anklager om seksuell trakassering

Operasangeren Plácido Domingo, som er anklaget for å ha utnyttet og trakassert kvinner, trekker seg fra «Macbeth» på Metropolitan Opera dagen før premieren.

Operasangeren har også gitt uttrykk for at han ikke vil komme tilbake på grunn av hvordan selskapet har reagert på de siste anklagene, skriver The New York Times.

Forestillingen på New Yorks Metropolian Opera skulle være hans første amerikanske siden de første anklagene kom forrige måned.

Plácido Domingo regnes som en verdens desidert største operastjerner. Selv i en alder av 78 år reiser han verden rundt og synger for utsolgte hus. Han er også dirigent ved operaen i Los Angeles.

– Jeg gjorde min debut på Metropolitan Opera i en alder av 27 år og har sunget i dette praktfulle teateret i 51 år, sier Domingo i en uttalelse, ifølge New York Times.

– Jeg bestrider sterkt de nylige anklagene som er kommet om meg, sier han.

Hevder det har vært kjent i miljøet

Trakasseringen skal ha foregått i over flere tiår, og dette har vært kjent i operamiljøet i årevis, ifølge flere kvinner som nyhetsbyrået AP har snakket med.

Åtte sangere og en danser har fortalt AP at de ble seksuelt trakassert av Domingo i situasjoner hvor han hadde ledende stillinger eller roller ved ulike operaer.

Andre amerikanske kulturinstitusjoner, inkludert Philadelphia Ochestra og San Francisco Opera, har tidligere avlyst planer med Domingo.

KJENT POSITUR: Plácido Domingo fremfører operaen «Simon Boccanegra» av Giuseppe Verdi på scenen i Staatsoper i Berlin. Nå rettes det alvorlige beskyldninger mot den 78 år gamle verdensstjernen. Foto: Markus Schreiber / AP

– Både usanne og bekymringsfulle

Domingo har tidligere svart på anklagene i et skriftlig tilsvar til AP:

– Disse anklagene fra anonyme kvinner og som går så langt tilbake i tid som 30 år, er både usanne og bekymringsfulle slik de blir presentert. Samtidig er det vondt å høre at jeg kan ha såret noen eller at jeg har fått dem til å føle seg ukomfortable. De som kjenner meg vet at jeg aldri har ønsker å såre eller krenke noen.

I det samme tilsvaret medgir imidlertid Domingo at kravene til forholdet mellom mennesker er annerledes i dag enn de var tidligere.

– Jeg er både velsignet og privilegert som har hatt en over 50 år lang karriere innenfor opera, og vil alltid etterleve høyeste standard, skriver Domingo videre.

