I DET OVALE KONTOR: USAs president Donald Trump i det ovale kontor. Han har sagt at han «ikke ønsker krig med noen». Foto: Alexander Drago/REUTERS

Trump: Trapper opp sanksjoner mot Iran

USAs president Donald Trump har onsdag bedt finansdepartementet om å trappe opp sanksjonene mot Iran betraktelig.

Det skriver han selv på Twitter.

Bakgrunnen er at USA mener Iran står bak droneangrepene mot to oljeanlegg i Saudi-Arabia i helgen. Iran har avvist anklagene.

De som har tatt skylden for angrepene på oljeanleggene, er Houthi-opprørerne i Jemen. De har også varslet at det vil komme et større angrep om Saudi-Arabias militærkampanje mot Houthi-opprørerne fortsetter.

Amerikanske myndigheter har offentliggjort satellittbilder av skadene på oljeanleggene. De hevder bildene indikerer at angrepet hadde kommet fra nord, i retning Iran eller Irak. Ikke fra Jemen som ligger i sør. Det skriver New York Times.

Det er imidlertid uenigheter om hvorvidt satellittbildene beviser at Iran står bak.

Dette bilder viser skadene av droneangrepet på oljefeltet i Abqaiq Saudi-Arabia.

Det som kan tale for at Iran står bak angrepet, er at oljetankene ble truffet med presisjon som houthiene ikke har vist i tidligere angrep.

Ikke-navngitte myndighetskilder i USA opplyste til BBC tirsdag at de har identifisert hvor i Iran dronene og missilene ble sendt ut fra.

Ifølge New York Times sier eksperter at bildene ikke er tilstrekkelige bevis på hvor angrepet kom fra, hvilke våpen som ble brukt og hvem som skjøt dem.

Saudi-Arabia har invitert globale eksperter for å etterforske angrepet, ifølge Al Jazeera.

Oljeproduksjon gjenopptatt

Halvparten av produksjonen som stanset opp som følge av angrepene mot oljeanlegg i Saudi-Arabia, var gjenopptatt tirsdag kveld, opplyste landets oljeminister, ifølge NTB.

Ifølge AFP er det ventet at oljeproduksjonen vil være tilbake for fullt innen slutten av september.

