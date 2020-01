VIL IKKE TREKKE SEG UT: Flere medier meldte mandag kveld at de amerikanske styrkene ville trekke seg ut. Det avviser nå forsvarsministeren i USA. Foto: Hubert Delany III / U.S. Army

USAs forsvarsminister avviser at de trekker soldater ut av Irak

Mandag kveld meldte flere medier at den USA-ledede koalisjonen ville trekke sine kampstyrker ut av Irak. Nå avviser USAs forsvarsminister at det er planen.

Flere medier, deriblant VG, viderebrakte opplysningene, som først kom på nyhetsbyrået Reuters.

Reuters og flere andre medier viste til et dokument fra den militære ledelsen i koalisjonen mot IS, som Norge også er en del av. Der fremgikk det at styrken vil bli flyttet, som en forberedelse til å forlate Irak.

Washington Post-journalist Mustafa Salim la ut bilde av dokumentet på Twitter. Nyhetsbyrået Reuters meldte at de hadde fått bekreftet at brevet er ekte fra en amerikansk militærkilde.

– Jeg vet ikke hva det brevet er. Vi prøver å finne ut hvor det kom fra, hva det er. Men det er ikke tatt noen avgjørelse om å forlate Irak. Punktum, sier forsvarsminister Mark Esper mandag kveld ifølge AFP.

I brevet fra den amerikanske kommandøren for IS-styrkene, opplyser han at koalisjonen respekterer Iraks suverenitet.

Gjelder ikke treningsoppdraget

Norge har omlag 70 soldater som jobber for koalisjonen, inne i Irak.

Den britiske avisen The Guardian melder mandag kveld at irakiske myndigheter har bedt soldatene som jobber med trening og mentorering om å bli i landet, mens kampstyrkene blir bedt om å forlate Irak.

Avventende

Parlamentet i Bagdad vedtok i helgen en resolusjon om at utenlandske militære styrker skulle forlate Irak.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa til VG tidligere mandag at Norge avventet en formell beskjed fra Irak før det blir aktuelt å flytte styrken.

– Det vil være umulig å være der og drive mentorering og trening dersom irakerne ikke vil, sa forsvarsministeren.

De norske styrkene i landet jobber med å trene irakiske soldater i kampen mot IS. Dersom det stemmer at bare kampstyrker må reise ut, kan nordmennene muligens fortsette med sitt mandat i Irak.

Overtalelse

Flere land forsøkte mandag å overtale Irak til å fortsette samarbeidet med koalisjonen mot IS.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel tok mandag direkte kontakt med Iraks statsminister Adel Abdul Mahdi og «understreket at det er viktig å videreføre samarbeidet mellom Irak og EU-landene i kampen mot terror», ifølge en uttalelse fra regjeringen i Berlin.

Drepte fremtredende general

Dette skjer etter en lengre konflikt mellom Iran og USA som har eskalert den siste tiden.

Den 27. desember ble en sivil amerikaner drept i et rakettangrep mot en irakisk militærbase i Kirkuk nord i Irak. Dermed svarte amerikanerne med et luftangrep som drepte 25 irakiske militskrigere ved baser i Irak og Syria den 29. desember.

Dette førte til den amerikanske ambassaden i Bagdad ble utsatt for et angrep fra en militsgruppe den 31. desember. Demonstranter som var rasende på USA etter angrepet mot militskrigerne gikk gjennom veisperringer til den grønne sonen, hvor flere ambassader og regjeringskontorer befinner seg.

Dermed bestemte Donald Trump og amerikanerne seg for å drepe generalen Qasem Soleimani i et droneangrep. Trump og forsvarsminister Mike Pompeo hevdet at angrepet fant sted for å hindre et nytt «ondsinnet» angrep på amerikanske diplomater og soldater, og for å forhindre en ny krig.

