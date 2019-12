KRITISERES: USAs president Donald Trump får kritikk fra uventet hold i det kristne magasinet Christianity Today. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA POOL

Kristent magasin ba Trump om å gå – nå raser han tilbake

Det amerikanske magasinet Christianity Today tar et uvanlig skritt, og skriver på lederplass at presidenten har brutt grunnloven. Det får Trump til å se rødt.

Torsdag publiserte det prominente kristenmagasinet Christianity Today en leder med en klar beskjed om at Donald Trump bør avsettes som president.

– Vi mener at riksretthøringene har gjort det helt klart at president Trump har misbrukt sin autoritet for personlig vinning og sviktet sin konstitusjonelle ed, skriver sjefsredaktør Mark Galli.

Mener Trump brøt grunnloven

Redaktør Galli skriver at han forstår at demokratenes forsøk på å ta Trump blir sett på som mistenkelig, ettersom de har «vært etter ham» siden dag én.

– Dette har ført til at mange sliter med å stole på både deres motiver og fakta under riksretthøringene. Og nei, Trump hadde ikke en ordentlig mulighet til å forklare sin side av saken under høringene, skriver han.

– Men faktaene i denne saken er klare: Presidenten i USA forsøkte å bruke sin politiske makt til å presse en utenlandsk leder til å trakassere og diskreditere en av sine politiske motstandere. Det er ikke bare et brudd på grunnloven, det er – enda viktigere – grunnleggende umoralsk.

Trump slår tilbake

Donald Trump har fått med seg magasinets leder, og gikk fredag til motangrep på Twitter.

– Et venstrevridd magasin, som har gjort det veldig dårlig og som ikke har vært involvert med Billy Grahams familie på flere år, Christianity Today, vet ingenting om å lese et perfekt utskrift av en rutinemessig telefonsamtale og vil heller ha en radikal venstrevridd ikke-troende, som vil ta religionen og våpnene deres, enn Donald Trump som deres president, twitrer han, og fortsetter:

– Ingen president har gjort mer for det evangeliske samfunnet, ikke i nærheten. Dere kommer ikke til å få noe fra Demokratene. Jeg kommer ikke til å lese dem igjen!

GRUNNLEGGER: Billy Graham, som nå har gått bort, startet Christianity Today på 1950-tallet. Foto: Thomas Nilsson

Overraskende innlegg

Christianity Today er et evangelisk, kristent magasin som ble grunnlagt av Billy Graham i 1956, som et alternativ til det protestantiske magasinet The Christian Century.

Ifølge New York Times var torsdagens lederinnlegg et overraskende trekk fra det magasinet.

Både fordi de har hatt som vane å unngå å blande seg inn i politikk, men også fordi en rekke evangeliske ledere med store følgerskarer fortsatt støtter Trump.

– Billy Graham ville vært flau

Den avdøde magasingrunnleggerens sønn, Franklin Graham, sier ifølge New York Times at hans far ville vært flau over magasinets lederinnlegg.

– Dette kommer ikke til å endre noens mening om Trump. Det er et liberalt element innen den evangeliske bevegelsen. Christianity Today representerer dette, sier han.

Graham har selv flere ganger forsvart presidenten.

