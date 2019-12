RANET OG DREPT: Etterforskere gjør søk i parken etter 18 år gamle Tessa Majors ble knivstukket og drept onsdag morgen. Foto: Richard Drew / AP

Student-drap ryster USA: Tenåringer pågrepet

Drapet på en 18 år gammel student i New York rystet USA tidligere denne uken. Nå er tre gutter i starten av tenårene mistenkt for drapet.

Tidlig på morgen onsdag denne uken gikk 18 år gamle Tessa Majors i parken ved campus til skolen hun studerte ved i New York.

Hun flyttet til byen tidligere i år for å studere ved Barnard, og ga i høst ut sin første plate med punkbandet sitt.

Samtidig som hun er på vei til skolen, befinner også tre unge gutter på 13 og 14 år seg i parken, angivelig for å finne noen de kunne rane.

Ifølge etterforsker Vincent Signoretti fulgte guttene etter en mann, før de oppdaget den unge studenten i parken, skriver The New York Times.

En sikkerhetsvakt fant Tessa Majors bevisstløs med flere knivstikk senere samme morgen.

Da hadde hun klart å karre seg ut av parken og til gaten.

Hun døde senere av skadene på sykehuset.

MULIG VÅPENFUNN: Ikke langt fra åstedet ble det funnet en kniv som sjekker for DNA-spor og fingeravtrykk. Foto: Richard Drew / AP

Fant kniv

Ifølge politiet tok en til tre personer kontakt med henne i parken, før det oppsto et basketak, som endte med at hun ble knivstukket flere ganger.

Ifølge The New York Times fant politiet en kniv, som nå testes for DNA og fingeravtrykk, i nærheten av åstedet.

Dagen etter drapet ble en 13 år gamle gutt pågrepet for ulovlig ferdsel på andres eiendom, ifølge CNN.

Under avhøret hevdet gutten at vennene hans skal ha tatt kvelertak på 18-åringen, mens de tok flere gjenstander ut av lommene hennes.

Så skal en guttene ha knivstukket henne.

Det var den 13 år gamle gutten som ledet politiet til sin ett år eldre kamerat. Han er nå varetektsfengslet, og politiet jakter ytterligere en gutt på 13 år.

Politiets teori skal være at det var han som knivstakk Tessa Majors.

SKOLEN: Flere har lagt ned blomster utenfor skolen der Majors var student. Foto: Jeenah Moon / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Han var bare til stede

Den 13 år gamle gutten som ble pågrepet torsdag kveld, møtte fredag i en rettshøring.

Ifølge CNN har politiet anbefalt at 13-åringen siktes for forsettlig drap, ran og ulovlig besittelse av våpen. Påtalemyndigheten vil avgjøre om guttene vil bli stilt for retten som voksne.

Guttens advokat Hannah Kaplan sier ifølge The New York Times at det ikke finnes noe som tyder på at han skal ha vært involvert i drapet.

– Han var bare til stede da det skjedde, sa hun under rettshøringen.

Gutten er varetektsfengslet frem til tirsdag, når han på nytt må møte i retten.

Publisert: 15.12.19 kl. 02:20

