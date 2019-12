I ASIA: Her er Barack Obama i Kuala Lumpur i Malaysia hvor han forrige uke snakket om ledelse under «Gathering of Rising Leaders» i Asia- og Stillehavsregionen i regi av Obama stiftelsen. Foto: Vincent Thian / AP

Barack Obama: - Kvinner er bedre ledere enn menn

Tidligere president Barack Obama mener kvinner er bedre ledere enn menn og at mesteparten av verdens problemer skyldes gamle menn som ikke flytter på seg.

Det fremkom på et privat arrangement om ledelse i Singapore, melder BBC.

Hvis kvinner ledet alle land i verden ville det føre til en generell bedring i både levestandard og resultater, hevdet den tidligere amerikanske presidenten som fortalte at han i sin presidentperiode hadde fundert over hvordan en verden ledet av kvinner ville se ut.

– Kvinner, jeg vil bare at dere skal vite; dere er ikke perfekte, men det jeg si er at dere ganske uomtvistelig er bedre enn oss (menn, red anm.), sa Obama.

Og la til: – Jeg er helt sikker på at hvis alle nasjoner på jorden i to år ble ledet av kvinner, ville du se en betydelig forbedring over hele linja på omtrent alt ... levestandard og resultater.

Da Obama ble spurt om han noen gang kunne tenke seg å gå tilbake til politikken, svarte han at ledere bør tre til side når tiden er inne.

– Hvis du ser på verden og problemene, så er det vanligvis gamle mennesker, vanligvis gamle menn, som ikke flytter på seg. Det er viktig for politiske ledere å minne seg selv om at du er der for å gjøre en jobb, men du er ikke der på livstid. Du er ikke der for å fremheve din egen følelse av viktighet eller makt.

Barack Obama var president fra 2009 til 2017.

Publisert: 17.12.19 kl. 11:34

