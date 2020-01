Trump: - Drepte generalen for å hindre krig

USAs president Donald Trump sier han ga ordre om å drepe den iranske generalen Qasem Soleimani for å hindre en krig, ikke starte en krig.

Soleimani ble natt til fredag drept av missiler skutt fra den drone ved flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad.

Revolusjonsgarden har bekreftet dødsfallet og USA har påtatt seg ansvaret.

– Vi gikk til handling for å stoppe en krig. Vi gikk ikke til handling for å starte en krig, sier Donald Trump når han i kveld kommenterer angrepet på sitt Florida-resort Mar-a-lago.

Han sa også at Soleimani planla nært forestående og ondsinnede angrep på amerikanske diplomater og militært personell.

– Men vi tok ham på fersken og avsluttet ham, sier presidenten.

Donald Trump fortsatte med å si at USA ikke forsøker å drive Iran til et regimeskifte.

– Men det iranske regimes aggresjon i regionen, inkludert bruken av andre til å krigføre på deres vegne, for å destabilisere deres naboer må stoppe. Og det må stoppe nå.

– Etter ordre fra presidenten har det amerikanske forsvaret utført en handling i forsvar for å beskytte amerikansk personell i utlandet ved å drepe Qasem Soleimani, skrev Pentagon i en uttalelse tidligere fredag.

President Donald Trump beordret attentatet og kommenterte det på Twitter i ettermiddag.

– Iran vant aldri en krig, men tapte aldri en forhandling! twitret presidenten først.

TRUFFET AV MISSIL: Et brennende bilvrak vitner om hva som skjedde da et amerikansk missil fra en drone traff kolonnen til den iranske generalen Qasem Soleimani natt til i går. Foto: PRESSEKONTORET TIL IRAKS STATSMINISTER

Deretter skrev han at generalen er ansvarlig for å ha drept og skadet tusenvis av amerikanere over en lengre periode.

– Og han la planer om å drepe mange flere, men ble tatt! Han var direkte og indirekte ansvarlig for flere millioner dødsfall, inkludert det store antallet demonstranter Iran nylig drepte, skriver Trump.

Han hevder generalen var hatet og fryktet i Iran.

Etter angrepet har Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei advart USA om at en «kraftig hevn venter».

Den drepte generalen var øverstkommanderende for Revolusjonsgardens elitestyrke, Quds-styrken og hovedarkitekten bak Irans støtte til regimet i Syria. Han var også sentral i Iraks og Syrias nedkjemping av IS og al-Qaida.

Angrepene i romjulen

Den 27. desember ble en amerikansk entreprenør drept av irakiske militskrigere, men USA mener Iran sto bak.

To dager senere svarte USA med flyangrep på fem forskjellige steder i Irak og Syria, som skal ha drept 25 medlemmer av den iransk-støttede militsen.

Sinte demonstranter stormet den amerikanske ambassaden i Irak. De ble stanset før de kom seg inn i hovedbygget, og ingen ble drept.

USA mener at dette var et angrep organisert av iranske myndigheter, og at general Soleimani godkjente det.

President Donald Trump gikk hardt ut på twitter og lovet hevn etter angrepet.

– Dette er ikke en advarsel, det er en trussel, skrev Trump.

Publisert: 03.01.20 kl. 21:44

