GRENSEKONTROLL: Det var her i McAllen i Texas at hjelpearbeidere oppdaget det det for tidlig fødte barnet. Foto: David J. Phillip / TT NYHETSBYRÅN

Fant prematurt barn i grensekontroll

En hjelpearbeider for immigranter trodde ikke sine egne øyne da han møtte en tenåringsjente med en klesbylt i favnen på en grensekontroll i Texas.

Tenåringsjenta åpnet klesbylten og hjelpearbeideren Hope Frye fikk øye på et lite, prematurt barn, som hun beskriver som på størrelse med en knyttet hånd . Barnet hadde blitt holdt igjen i grensekontrollen i syv dager.

– Det er ikke tvil om at barnet burde fått hjelp på sykehus, sier Frye til AP. Hun jobber som frivillig for en gruppe som reiser rundt i USA for å se til at stedene hvor immigranter fra Mellom-Amerika hvor barn har ankommet, følger føderale lover.

I følge føderal lov skal ikke barn holdes lenger enn 72 timer, skriver Huffington Post.

Hun mener saken viser hvor dårlig forholdene er for immigranter som kommer i hopetall over fra Mexico. Gruppen hun jobber for sier leger fra og med lørdag kan bistå med helsehjelp på denne grensekontrollen.

Barnets mor, en 17 år gammel guatemalsk jente hadde store smerter, og krysset elven Rio Grande ved hjelp av andre som bar henne. Det er ventet at hun blir overført til et sted for mindreårige immigranter uten foresatte etter at saken har fått mye oppmerksomhet.

Trump-administrasjonen har fått mye kritikk for forholdene i sentrene hvor immigrantene holdes igjen, og fem barn har i følge AP dødd siden i fjor etter å ha blitt holdt igjen av grensekontrollørene.

Grensekontrollørene peker på at kapasiteten er sprengt, og at over 13.000 barn er under deres myndighet for øyeblikket.

Publisert: 15.06.19 kl. 05:25