«KATASTROFE»: Henrik Dahl omtaler partiets regjeringsdeltagelse som en total katastrofe. Her blir han intervjuet på Liberal Alliances valgfest på Christiansborg i København onsdag 5. juni. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

Valget i Danmark: – Katastrofevalg

Høyresiden lider etter det danske valgtapet.

Mindre enn 10 minutter siden







Henrik Dahl går til angrep på partifelle og leder av Liberal Alliance, Anders Samuelsen. Flere profiler fra Dansk Folkeparti ryker. Stram Kurs kom ikke over sperregrensen, men vil fortsette arbeidet.

Venstres statsminister Lars Løkke Rasmussen har erkjent valgnederlaget. Torsdag formiddag var han hos dronningen for å levere avskjedssøknad.

– Vi har hatt et fantastisk valg, men makten skifter, sa Rasmussen, ifølge danske TV2.

Rasmussen er leder for Venstre, som tilsvarer det norske partiet Høyre. Til en ny regjering er utnevnt vil den nåværende regjeringen sitte.

Socialdemokratiets Mette Frederiksen (41) blir Danmarks yngste statsminister. Frederiksen skal nå gå i gang med regjeringsforhandlingene med de andre partiene i rød blokk.

Socialdemokratiet blir beskrevet som søsterpartiet til norske Arbeiderparti.

PÅ «BORGEN»: Her er Mette Frederiksen på valgvaken – hun blir Danmarks yngste statsminister. Foto: Bringedal, Terje, VG

Blå blokk svekket

DR skriver at blå blokk står svekket.

Avisen, som beskriver Liberal Alliances valg som et «katastrofevalg», går fra 13 mandater ved siste valg til å så vidt kravle over sperregrensen med fire mandater. Leder av partiet og utenriksminister, Anders Samuelsen, får ikke plass i Folketinget.

Det får Henrik Dahl, talsperson for blant annet utenrikspolitikk i Liberal Alliance, til å reagere. Han mener det er på tide med en ny ledelse – og går til frontalangrep på partifelle Samuelsen og hans ledelse av partiet.

– Det har vært fullstendig gjennomsyret av nepotisme, og det er jo nepotisme som kommer fra Anders, sier han i danske DR.

Han begrunner dette med at partilederen har utnevnt søsteren Mette Bock til kulturminister.

Liberal Alliance er et liberalt parti som blant annet vil ha lavere skatter og en mindre offentlig sektor.

Valgresultatet i Danmark 2019 Slik blir mandatfordelingen i det nye danske folketinget: Socialdemokratiet: 48(+1)

Venstre: 43(+9)

Dansk Folkeparti: 16(-21)

De Radikale: 16(+8)

SF: 14(+7)

Enhedslisten: 13(-1)

De Konservative: 12(+6)

Alternativet: 5(-4)

Nye Borgerlige: 4(+4)

Liberal Alliance: 4(-9)

Stram Kurs: 0

Kristendemokraterne: 0

Partiet Klaus Riskær Pedersen: 0 Vis mer vg-expand-down

Dahl beskriver partiets regjeringsdeltagelse som en «total katastrofe», som har ført til at de har gått tilbake i meningsmålingene.

– Det er jo ikke noen som har kunnet se at vi hadde en fordel ut å delta i regjeringen. Og samtidig som vi ikke har hatt noen fordeler av det, er vi blitt bundet på hender og føtter på noen av de tingene som vi var gode til før. Å si ting rett ut og komme med systemkritikk, sier han til DR.

les også Aps Kjersti Stenseng vil ikke kopiere Mette Fredriksens innvandringspolitikk

Politisk kommentator i Jyllands-Posten skriver at Liberal Alliances nedgang er en av de mest sjokkerende resultatene i det danske valget, ifølge NTB. Kommentatoren, Marchen Gjertsen, mener det foregår en generell nedsmelting i blå blokk.

Flere profiler fra Dansk Folkeparti ryker

«Venstre har gjort et sterkt valg og kan søke innflytelse over midten. Liberal Alliance må finne tilbake til seg selv. Dansk Folkeparti er nedsmeltet til et historisk lavnivå, mens De Konservative til gjengjeld går fram», skriver kommentatoren.

les også Kommentar: Danmark velger rødt

Danske TV2 skriver at det høyrepopulistiske partiet Dansk Folkeparti er mer enn halvert, og at flere store profiler ryker ut. Partiet mister 21 av sine 37 mandater. Det vil dermed kun være plass til 16 medlemmer av partiet.

I København får Dansk Folkeparti kun ett mandat. Det er ifølge danske TV2 ventet at Pia Kjærsgaard blir gjenvalgt. Hun var Dansk Folkepartis leder fra 1995 til 2012 og er i dag Folketingets president.

De to andre profilene i partiet, talsperson for energi og klima Mikkel Dencker og EU-talsperson Kenneth Kristensen Berth skal se ut til å ryke ut.

Kenneth Kristensen Berth skriver i en status på Facebook at han ikke er gjenvalgt. Foto: Skjermdump

Dansk Folkepartis leder: Tar ansvar

Ifølge Jyllands-Posten hadde meningsmålingene spådd en nedtur for partiet. Da partiets leder, Kristian Thulesen Dahl ankom valgfesten sa han at partiet ikke hadde vært «dyktige nok».

– Det ansvaret må jeg ta på meg som partiets leder, sa han ifølge Jyllands-Posten.

Kristian Thulesen Dahl holder tale ved valgvaken hos Dansk Folkeparti på Snapstinget på Christiansborg i København. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Under valgfesten sa han også dette i talen, ifølge Politiken:

– Jeg føler selvfølgelig et stort ansvar for å sikre at Dansk Folkeparti kommer godt videre etter valget vi har i dag. Så kan jeg også si til dere uten å nøle, at jeg ikke forlater skuten i stormvær. Jeg tar ansvaret for å bringe partiet fremover igjen.

Dansk avis: Stram kurs har rett på partistøtte

Den omstridte lederen i partiet Stram Kurs lå an til å kunne få plass på Folketinget. Men høyrenasjonalisten kom ikke over sperregrensen. Heller ikke partiene Kristendemokratene og Klaus Riskær Pedersen klarte det.

DR skriver imidlertid at staten gir disse partiene et «plaster på såret». Alle partier som har fått minst 1000 stemmer ved valget, har rett på partistøtte fra staten.

KOM IKKE OVER SPERREGRENSEN: Rasmus Paludan er leder i Stram Kurs. Foto: Harald Henden

Partiet Stram Kurs nådde opp på 1,8 prosent av i alt 3.529.882 stemmer.

Det skal ifølge DR gi partiet rett til en årlig partistøtte på over to millioner danske kroner.

Danske partier Danmark holder valg på nytt Folketing onsdag 5. juni. Velgerne kan stemme på i alt 13 partier. Venstre, et borgerlig og liberalt parti. Står for en streng asylpolitikk, men vil ha lettere adgang for utenlandsk arbeidskraft. Ønsker skattestopp, unntatt når det gjelder klima og miljø.

Socialdemokratiet. Aps søsterparti. Vil ha bedre offentlig velferd og et tryggere arbeidsliv. Økte skatter og arveavgift. Vil ha ny tidligpensjon til «sliterne». Streng asylpolitikk med tak på antall ikke-vestlige innvandrere, asylsentre i utlandet og ingen kvoteflyktninger inntil videre.

Dansk Folkeparti. Høyrepopulistisk parti som ønsker asylstopp, grensekontroll og færre velferdsordninger for innvandrere. Partiet er også kritisk til EU og har et sterkt fokus på eldreomsorg.

Radikale Venstre. Liberalt og grønt parti som tilhører rød blokk. Ønsker en tett tilknytning til EU og en felles europeisk flyktningpolitikk. Vil øke pengestøtten til flyktninger.

Socialistisk Folkeparti. Søsterpartiet til norske SV. Vil avskaffe taket på sosialhjelp og ha flere elbiler og billigere tog. Flere ansatte i helse- og sosialsektoren.

Det Konservative Folkepartiet. Søsterpartiet til Høyre. Sitter i regjering med Venstre og Liberal Alliance. Går inn for brede skattekutt og vil skjerpe straffene for kriminalitet begått i såkalte gettosoner.

Liberal Alliance. Deltar i den nåværende regjeringen. Vil ha lavere skatter og en mindre offentlig sektor. Private aktører skal ta over en større del av velferden.

Kristendemokratene. KrFs søsterparti. Ønsker å styrke familiepolitikken ved å innføre rett til deltid og gratis parterapi. Er imot særlover for enkelte boligområder. Ønsker sterkere innsats for sosialt utsatte.

Enhedslisten. Rødts søsterparti. Vil presse fram en grønn omstilling med flyavgifter og forbud mot bensin- og dieselbiler. Vil øke antall ansatte i den offentlige velferdssektoren. Åpner for 2.000 kvoteflyktninger i året.

Alternativet. Klima er partiets hjertesak. Vil ha en stor grønn omstilling som skal styres av et grønt superdepartement. Ønsker 30-timers arbeidsuke for å fjerne stress-samfunnet.

Nye Borgerlige. Et nytt parti på ytre høyrefløy som vil ha asylstopp, og som mener at islam strider imot demokratiet. Står for en liberalistisk økonomisk politikk.

Stram Kurs: Ønsker et samfunn med kun etniske dansker. Ustraffede dansker skal kunne bære våpen. Går inn for forskjellsbehandling mellom etniske dansker og utlendinger.

Klaus Riskær Pedersen: Et nytt parti som bærer partistifterens navn. Vil avskaffe inntektsskatten og selskapsskatten. Vil ha et klimavennlig landbruk. Kilde: NTB og Politiken Vis mer vg-expand-down

Stram Kurs og Kristendemokratene har meldt at partiene deres vil fortsette med arbeidet.

– Det ser jeg veldig frem til. Vi var jo kun 0,2 prosent fra å bli valgt, så er det er jo veldig bra, sa Rasmus Paludan onsdag, ifølge DR.

Om partistøtten slo han fast at det er «partiets penger». Partiet Klaus Riskær Pedersen vil, ifølge DR, ikke stille til neste folketingsvalg.

Publisert: 06.06.19 kl. 20:58