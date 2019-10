STRENG: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener norske IS-kvinner bør dømmes i Syria. Nå sier han at de kan bli begjært utlevert til Norge, grunnet faren for at de kan rømme under krigføringen i regionen. Foto: Frode Hansen/VG

Faren for rømming kan føre til at Norge ber om utlevering av IS-kvinner

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har vært krystallklar på at norske IS-kvinner må dømmes der de er. Nå vedgår han at den dramatiske utviklingen i Syria kan påvirke om kvinnene likevel blir begjært utlevert til Norge.

Fem norske kvinner og seks norske barn sitter i interneringsleirer nær krigssonen i Syria. Disse har den kurdiske YPG-militsen hatt kontroll over, men om det vil forbli slik med både Assad-regimets soldater og den tyrkiske hæren på fremrykking i regionen, er høyst usikkert.

Over tusen IS-fanger har allerede benyttet kaoset skapt av krigen til å rømme. Advokaten som representerer flest norske IS-kvinner har advart om faren for at norske IS-kvinner skal rømme. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har også uttrykt bekymring over den «uoversiktlige situasjonen».

Så alvorlig er det, at den norske Etterretningstjenesten har konkludert med følgende vurdering:

«Forverrede humanitære forhold og redusert tilstedeværelse av sikkerhetsstyrker øker sannsynligheten for at den negative utviklingen i sikkerhetssituasjonen i leiren(e) vil vedvare. Forholdene vil kunne øke sannsynligheten for fluktforsøk».

Kallmyr: Kan påvirke

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har tidligere sagt til VG at han vil at norske IS-medlemmer, både menn og kvinner, skal straffeforfølges der forbrytelsene har funnet sted. Altså i Syria, der han støtter opprettelsen av et internasjonalt straffetribunal.

Nå sier han at den nye situasjonen, med stor rømningsfare, må inngå i vurderingen om hvorvidt norske IS-medlemmer likevel skal begjæres utlevert til Norge:

– Faren for at IS-krigere unnslipper, er et moment som kan spille inn når påtalemyndigheten skal vurdere en begjæring om utlevering. Vi er i utgangspunktet mot å hente IS-medlemmer hjem til Norge, men påtalemyndigheten kan fortsatt begjære utlevering fra Syria dersom forholdene tilsier det. Det kan skje for eksempel hvis påtalemyndigheten har en sak der de føler at det er viktig å få personen tilbake til Norge for en straffeforfølgelse, sier Kallmyr til VG, og fortsetter:

– I en slik vurdering kan det spille en rolle at det er fare for at IS-fanger unnslipper, og på den måten unndrar seg straffeforfølgelse. Det kan være ett av momentene som da spiller inn i påtalemyndighetens vurdering. Samtidig er det viktig å understreke at påtalemyndigheten er uavhengig og må gjøre disse vurderingene selv.













I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes datter på ter år og syke sønn på fire, befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Moren har begjært seg selv fengslet i Norge.

– Hva tenker du om muligheten for et internasjonalt straffetribunal, nå som det er en dramatisk utvikling i Syria, der Assad-regimet kan komme til å ta kontroll over IS-leirene?

– Det er det for tidlig å si noe om. Operasjonen har pågått i én uke, og det er for tidlig å si noe om de langsiktige konsekvensene. Her er det mange ulike scenarioer som kan utspille seg, som kan bidra til å svekke eller styrke muligheten for et internasjonalt tribunal. Det vet vi ikke nå.

PS: Én av de norske IS-kvinnene, moren til en syk gutt på fire og en jente på tre år, har begjært seg selv fengslet, etter å ha blitt siktet av PST. Men Oslo tingrett avviste begjæringen.

– Det er beklagelig, vi mener kvinnen har en rett til å ønske seg avhørt og bidra til å oppklare saken mot henne, når det er blitt tatt ut siktelse, sier kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus.

