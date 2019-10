UNDER PRESS: USAs president Donald Trump. Her på et bilde utenfor Det hvite hus forrige uke. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Dramatisk uke for Trump: – Temperaturen har økt

De siste dagene har flere nøkkelpersoner i kretsen rundt Donald Trump satt seg på bakbeina i den tilspissede og beinharde drakampen om riksrett.

Nå nettopp







Det spisser seg til i amerikansk politikk.

Selv om kampen om hvem som skal bli Demokratenes presidentkandidat er i full gang, er det partiets forsøk på å stille president Donald Trump for riksrett som får mest oppmerksomhet.

Les også: Anklagene hagler etter drama i Det hvite hus

Bakgrunnen er den mye omtalte telefonsamtalen med Ukrainas president fra i sommer, hvor en etterforskning av den politiske rivalen Joe Biden og hans sønn var tema.

Denne uken fikk en dramatisk start, med de første av en serie vitnemål bak lukkede dører i Representantenes hus.

I tillegg har det kommet nye opplysningene rundt presidentens personlige advokat Rudy Giuliani og hans kontakt med de to forretningsmennene, som forrige uke ble pågrepet.

– Utviklingen de siste dagene har økt temperaturen ytterligere, sier USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, til VG.

VITNET BAK LUKKEDE DØRER: Tidligere Russland- og Ukraina-rådgiver Fiona Hill. Foto: Alex Wroblewski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Størst oppmerksomhet har tidligere Russland og Ukraina-rådgiver Fiona Hill fått for sine beskrivelser av hvordan presset mot Ukraina tilsynelatende har skapt kaos og splittelse i Det hvite hus.

Den ni timer lange høringen fant sted bak lukkede dører i Representantenes hus, men flere amerikanske medier har omtalt lekkasjer fra vitnemålet, deriblant New York Times og Politico.

Hun skal blant annet ha hevdet at den daværende nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton har omtalt presidentens advokat Rudy Giuliani som «en håndgranat som kommer til å sprenge alle i luften».

– Basert på det som har kommet frem, er det åpenbart at man helt i toppen av den sikkerhetspolitiske staben til Trump var nervøse for hva Giuliani kunne finne på, sier Melby.

Syv Trump-tilhengere: Derfor tar Demokratene feil om riksrett

Hill er den første fra Det hvite hus som vitner i riksrettsgranskingen, hvor stadig flere nøkkelpersoner i kretsen rundt Trump nekter å samarbeide etter at presidenten selv ga klar beskjed om det samme.

Blant dem er USAs forsvarsminister Mark Esper, visepresident Mike Pence og presidentens advokat Rudy Giuliani.

– En mistanke er jo at Trump velger denne strategien fordi man sitter på ting som potensielt kan være helt ødeleggende. Resultatet er en politisk maktkamp mellom presidenten og Demokratene, sier Melby.

Les også: Hunter Biden lover å ikke jobbe for utenlandske selskaper dersom faren blir president

Han sier at svaret til Demokratene er en mer hemmelig høringsprosess for å avgjøre om det skal reises riksrettstiltale enn det som var tilfellet under Bill Clinton i 1998 og Richard Nixon i 1974.

GIR SEG IKKE: Lederen for Representantenes hus Nancy Pelosi. Foto: CARLOS JASSO / Reuters

I begge de tidligere tilfellene ble det holdt formell avstemning om man i det hele tatt skulle starte en gransking, noe Nancy Pelosi, som er leder for Representantenes hus, så langt har avvist.

Dette er blant årsakene til at flere republikanere omtaler granskingen som «ugyldig».

– Demokratene har valgt en ganske unik prosess. Alt blir taushetsbelagt, de som sitter i komiteene får ikke snakke om det som skjer bak lukkede dører, og det som kommer ut i mediene er gjerne bevisste lekkasjer.

USAs eksambassadør bak lukkede dører: Trump krevde å få meg avsatt

USA-ekspert og professor Jennifer Leigh Bailey i statsvitenskap ved NTNU påpeker at selv om færre nektet å bidra under Watergate-granskingen, så var det tema også der.

– Like før Richard Nixon gikk av kom det en høyesterettsavgjørelse om at han måtte gi fra seg dokumenter. Spørsmålet er om det også denne gangen går mot en høyesterettsavgjørelse hvor Kongressen kan tvinge folk til å gi dokumenter og stille i høringene. Men vi kan ikke ta for gitt at resultatet blir det samme, sier hun til VG.

Fikk du med deg? Full krangel under møte om Nord-Syria i Det hvite hus

Uavhengig av om det blir tatt ut en riksrettstiltale eller ikke, mener Bailey det mest alarmerende er at det blir stilt spørsmål om Trumps investeringer eller personlige interesser kan ha påvirket USAs utenrikspolitikk.

– Det er ikke akseptabelt. Det bør være gjennomsiktighet og åpenhet rundt disse spørsmålene, men det er det ikke nå.

Trump advarte Erdogan i brev: «Ikke vær tåpelig»

Melby peker på at republikanerne så langt har stilt seg bak presidenten, men at det blir spennende å se om dette endrer seg dersom en riksrettstiltale blir reist – og begrunnelsen kommer frem.

– Dersom argumentene er overbevisende og ødeleggende nok, så kan det godt hende at støtten blant republikanerne slår sprekker. Vi har jo sett noen tendenser til dette allerede, sier Melby.

Selv om det har vært en dramatisk uke, mener USA-ekspert og postdoktor Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen at det så langt ikke er noen fare for presidenten:

– Jeg ser fortsatt ikke det knusende ankepunktet som vil snu folket helt mot Trump. Derfor sitter han trygt inntil videre, sier han til VG.

Publisert: 19.10.19 kl. 01:11







Mer om