Pelosi om riksrett: – Vi hadde ikke noe valg

– Dette er veldig triste tider. Å ha en riksrettsgranskning mot en president er ikke noe å være glad for, sier Nancy Pelosi, leder for Representantenes hus i USA.

I et møte med pressen onsdag ettermiddag norsk tid uttaler Pelosi at de ser handlingene til president Trump som et angrep på grunnloven.

– Vi hadde ikke noe valg – vi måtte gå videre med det. Det er vanskelig. Det er ikke samlende for landet vårt, sier topp-demokraten.

Forrige tirsdag kunngjorde hun at Representantenes hus starter en formell gransking som kan føre til at USAs president Donald Trump stilles for riksrett.

Demokratene vil vite om Trump har brukt sitt embete på en utilbørlig måte ved å forsøke å presse Ukrainas president til å starte en etterforskning av Joe Bidens sønn. Tidligere visepresident Biden er blant de fremste i konkurransen om å bli Demokratenes presidentkandidat i valget i 2020, og han kan dermed bli Trumps utfordrer.

Pelosi: – Uverdig

Saken ble kjent etter at en tjenestemann i den amerikanske etterretningstjenesten slo alarm etter en telefonsamtale mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

Onsdag i forrige uke offentliggjorde Det hvite hus et referat av samtalen. Det bekrefter at Trump oppfordret presidenten i Ukraina til å gjøre undersøkelser knyttet til tidligere visepresident Joe Biden.

– Han innrømmet at telefonsamtalen fant sted og sa at den var perfekt. Den var ikke perfekt, det var galt, sier Pelosi på pressemøtet.

Hun beskriver telefonsamtalen som «uverdig», men understreker at Trump vil behandles rettferdig og at prosessen skal være verdig.

– Vi må gi ham sjansen til å renvaske seg selv, men vi har en situasjon hvor han sier at han syntes det han gjorde var perfekt.

Mens pressemøtet pågikk, tvitret Trump at demokratene kaster bort alles tid og energi på «BULLSHIT»:

Truer med å stevne Det hvite hus

Også demokraten Adam Schiff, lederen for etterforskningskomiteen i Representantens hus, er til stede på pressemøtet. Ifølge ham vil Representantenes hus stevne Det hvite hus hvis de ikke frivillig gir fra seg etterspurte dokumenter innen fredag.

TOPP-DEMOKRATER: Adam Schiff og Nancy Pelosi i møtet med pressen onsdag. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Jeg tar ikke dette steget med lett hjerte, sier Schuff.

– Vi farer ikke med tull. Vi vil ikke at dette skal dra ut i måneder, noe som virker å være Trump-administrasjonens taktikk.

Både Pelosi og Schiff er sterkt kritiske til Trumps uttalelser om at han vil møte varsleren. Schiff mener at Trump vil at alt skal handle om at varsleren er en forræder – noe som kan føre til at vitner blir skremt.

– Varsleren har rett til å være anonym, og vi vil gjøre alt i vår makt for å beskytte vedkommende, sier Schiff.

– Trump kan angripe varsleren med retorikk, men det endrer ikke på fakta.

Heksejakt og kupp

President Trump har sagt at han ikke har truet noen, og demokratene som vil stille ham for riksrett kaster bort tiden sin på «en heksejakt», og kalte grunnlaget for riksrettsønsket «en vits».

– Etter hvert som jeg lærer mer og mer, har jeg kommet til konklusjonen at det som skjer ikke er riksrett, det er et kupp, hvor meningen er å ta makten fra folket, skriver presidenten blant annet i flere Twitter-meldinger natt til onsdag norsk til.

