Over 50.000 er bedt om å evakuere på grunn av skogbranner i California

Skogbranner som sprer seg raskt, tvinger flere tusen innbygger til å evakuere flere steder i California i USA torsdag.

I Los Angeles er minst 50.000 innbyggere bedt om å forlate hjemmene sine etter at skogbrannene nærmer seg.

Brannen sprer seg flere steder i California som følge av høy temperatur og sterk vind.

Myndighetene vet ikke hvor mange hjem som er ødelagt i brannene i delstaten. Det er foreløpig ikke meldt om skadde. Det er heller ikke kjent hvordan noen av brannene oppsto.

Branner både i nord og i sør

I vindistriktene nord i California har myndighetene beordret 2.000 innbyggere om å evakuere etter at brannene har spredt seg til et over 39 kvadratkilometer stort område.

Hele den populære vindestinasjonen Geyserville i Sonoma ble evakuert etter brannen som startet torsdag. Brannen truet flere av vingårdene i området, og brannvesenet opplyser at om lag fem prosent av brannen er under kontroll.

Sør i California herjer to branner åsene nord for storbyen Los Angeles og tvinger minst 50.000 innbyggere til å forlate hjemmene sine. I det aktuelle området, Canyon fylke, har det blitt bygget flere tusen nye boliger de siste tiårene.

Flere hus har brent ned, og folk prøver å dynke husene sine med vann fra hageslanger for å redde dem. Kraftig vind gjør at flammene sprer seg raskt, og store røyksøyler er synlige på mange kilometers avstand.

Brannvesenet i Los Angeles opplyser på Twitter at om lag 500 brannfolk, fire helikopter og fire fly er satt inn i slukningsarbeidet.

Sterk vind gir strømproblemer

Brannene og evakueringene nær Los Angeles og i vindistriktet i Nord-California kommer etter en periode med store strømbrudd. Strømselskapene i delstaten har kuttet strømmen til befolkningen for at ikke trær og andre gjenstander skulle kutte strømledningene og slik starte enn brann som følge av kraftig vind.

Den største strømleverandøren i delstaten, Pacific Gas & Electric, advarer om at flere store strømbrudd til helgen vil kutte strømmen i store deler av området rundt San Francisco. Det vil være det tredje store strømbruddet denne måneden.

Nær 180.000 kunder i 17 fylker ble rammet av strømbruddet som varte fra onsdag ettermiddag til torsdag kveld lokal tid, opplyser PG&E.

Selskapet har også rapportert om problemer med en trafostasjon i et området der en av brannene startet. Det er likevel uklart om det var feil i trafostasjonen som forårsaket brannen.

