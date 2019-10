Trump bekrefter: IS-lederen drept i amerikansk angrep

Den nesten ti år lange klappjakten på Abu Bakr al-Baghdadi er over. Ifølge Donald Trump har USA lyktes i å drepe IS-lederen.

Oppdatert nå nettopp







Det skjedde i en topphemmelig operasjon i Nordvest-Syria i natt. Klokken halv tre i natt skrev USAs president på Twitter:

«Noe veldig stort har nettopp skjedd!»

Nå bekrefter han angrepet i en pressekonferanse fra Det hvite hus: a-l-Baghdadi er død i en amerikansk operasjon.

Han bekreftet at IS-lederen sprengte seg i lufta, med tre barn ved sin side.

– Verdens mest ettersøkte terrorist har fått sin rettferdighet. Han er den mest grusomme terrorist i verden. Han var mål nummer en for min regjering, sa Trump.

- Banditten som så hardt forsøkte å terrorisere andre tilbrakte sine siste øyeblikk i fullstendig redsel, sier Trump.

På spørsmål fra pressen bekrefter Trump at de også fikk informasjon fra kurdere som var hjelpsomme for angrepet.

Sprengte seg selv med bombevest

Trump sa at Abu Bakr al-Baghdadi ble drept i en tunnel, sammen med tre barn. Han var da omringet og sprengte seg selv sammen med barna, forteller Trump.

– Han utløste (bombe)vesten sin og drepte seg selv og de tre barna, sier Trump.

Trump sier at de også fikk med seg sensitivt materiale og planer

Han sier at 11 barn er reddet ut av et hus, ifølge Trump.

– De amerikanske styrkene var fantastiske. Jeg så mye av det. Vi mistet ikke noe av vårt personell. Mange av Bahgdadis støttespillere ble også drept. 11 barn ble tatt ut av huset, og er uskadet. Trump bekrefter at Bahgdadi brukte en selvmordsvest da han ble tvunget inn i enden av en tunnel, sa Trump.

– Han brukte sine siste øyeblikk i frykt. I total panikk, livredd for de amerikanske kreftene som slo ned på ham. Trump sier angrepet tok to timer, og sier de sikret seg mye sensitiv informasjom.

Vil aldri skade igjen

Trump fortsatte å fortelle om den vellykkede operasjonen:

– Han vil aldri skade noen igjen. Han døde som en hund, som en feiging. Verden er nå et mye tryggere sted. Gud velsigne Amerika, sa Trump som avslutning.

Overvåket i ukesvis

Trump sa videre at de hadde overvåket Bahgdadi over flere uker.

Trump skrøt av etterretningsarbeidet som ble gjort. Han sier det var åtte helikoptere med i angrepet mot Bahgdadi, og at han så det sammen med blant andre visepresident Mike Pence i Dte hvite hus "situation room".

- Operasjonen var veldig farlig. Vi fløy over flere farlige områder, sa Trump, som også takket både Russland og Irak for tillatelse til å fly over enkelte områder.

Fortsetter jakten

Presidenten sier også at USA vil fortsette å jakte på terrorister.

– Bahgdadi har vært på rømmen i mange år – også før jeg ble president. Vil vil fortsette å jakte IS-terrorister, og terrorister i andre terrororganisasjoner.

– Han var en syk og fordervet mann. Og nå er han borte. Han var ondskapsfull og voldelig. Han døde som en feiging, som løp og gråt.

les også Medier: IS-leder trolig drept i amerikansk angrep

Har levd i skjul

IS-lederen har blitt meldt død flere ganger de siste årene og har knapt vist seg offentlig siden han ble leder for terrorgruppen.

I april ble det lagt ut en video på IS’ propagandakanal al-Furqan, som angivelig viste al-Baghdadi i live. Det var første gang han hadde vist seg offentlig siden han erklærte «IS-kalifatet» for opprettet i en moské i Mosul i 2014.

SJELDEN OPPTREDEN: al-Baghdadi ble ikke sett offentlig mellom 2014 og april 2019 (dersom opptaket som ble lagt ut i april 2019 faktisk er Baghdadi). Foto: Reuters TV / X00514

Al-Baghdadi har måttet leve i skjul, av frykt for angrep. Dette er nemlig tredje gangen at topplederen i terrorgruppen har blitt tatt ut.

Mannen som skulle bli en av verdens mest kjente islamister ble fengslet av amerikanerne etter invasjonen i Irak i 2003. Han satt i interneringsanlegget Camp Bucca, men slapp etter hvert ut.

VAR FENGSLET: Al-Baghdadi ble fengslet av amerikanerne etter Irak-invasjonen i 2003, men de slapp ham ut igjen. Foto: IRAQI MINISTRY OF INTERIOR

I 2010 ble han leder for Islamsk stat i Irak (ISI), også kalt al-Qaida i Irak (AQI). Det skjedde etter de to øverste lederne i terrorgruppen ble drept av amerikanske og irakiske styrker.

Den første lederen og grunnleggeren, Abu Musab al-Zarqawi, ble drept i et amerikansk luftangrep i 2006.

Navneforvirret? Terrorgruppen hadde navnet Islamsk stat i Irak ( ISI ) da al-Baghdadi tok over som leder i 2010.

De ble tidligere også kalt al-Qaida i Irak ( AQI ) og opererte på den tiden bare i Irak.

Da gruppen gikk inn i Syria i 2013, tok de navnet Den islamske staten i Irak og Levanten ( ISIL ).

Al-Bagdadhi erklærte i 2014 et kalifat i Syria og Irak – og byttet samtidig navnet på gruppen til Den islamske staten (IS).

SKJEGGLØS: Det amerikanske utenriksdepartementet har tidligere også gitt ut dette dette bildet av Abu Bakr al-Baghdadi. Foto: Amerikanske UD

IS har tidligere kontrollert et område på størrelse med Storbritannia i Syria og Irak.

Flere norske IS-kvinner som rømte under terrorgruppens fall sitter nå internert i en leir nord i Syria. VG besøkte leiren tidligere i oktober:

Publisert: 27.10.19 kl. 14:20 Oppdatert: 27.10.19 kl. 14:37







Mer om