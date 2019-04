INTERNETTKJENDIS: Alaa Salah ble verdensberømt over natten, etter at et bilde av henne og andre demonstranter gikk viralt. Foto: AFP

Hun ble ansiktet på revolusjonen i Sudan

Et fotografi gjorde 22 år gamle Alaa Salah til symbol for kampen mot diktaturet i Sudan.

En ung, hvitkledd kvinne står på taket av en bil, omgitt av demonstranter. Hun strekker en arm i været og holder frem pekefingeren, i en posisjon som ligner på frihetsgudinnen i New York. Flere i folkemengden holder opp mobiltelefoner for å filme henne.

Fotograf Lana Haroun står i folkemengden og fotograferer kvinnen. Senere legger hun ut bildet på Twitter. I løpet av kort tid blir det delt tusenvis av ganger i sosiale medier.

Kvinnen på bildet er Alaa Salah, en 22 år gammel ingeniør og arkitekturstudent. Plutselig var selve symbolet på demonstrasjonene som førte til at hæren avsatte president Omar Bashir, som har styrt Sudan siden 1989.

IKONISK: Bildet av Alaa Salah er blitt symbolet på kampen mot regimet i Sudan. Foto: Lana H. Haroun / REUTERS

Den brå berømmelsen førte til at Salah opprettet en Twitter-konto.

«Jeg takker dere alle av hele mitt hjerte. Kampen for demokrati og et blomstrende Sudan fortsetter. Vi vil ikke knele for Bashir, den tyranniske diktatoren», skriver 22-åringen i en Twitter-melding.

Moralpoliti

Kvinner har hatt en prominent rolle under demonstrasjonene mot det islamistiske regimet i Khartoum. Ifølge Salah er to tredeler av demonstrantene kvinner. Hun mener at det er en naturlig konsekvens av Sudans historie.

«Sudanske kvinner har alltid deltatt i revolusjonene i dette landet. Hvis du ser på Sudans historie, har alle dronningene vår vært statsledere. Det er en del av vår kulturarv» skriver hun.

«Du kan ikke ha en revolusjon uten kvinner. Du kan ikke ha demokrati uten kvinner», skriver hun i en annen Twitter-melding.

Sudan-kjenner Gunnar Sørbø ved Christian Michelsens institutt er ikke overrasket over at kvinner deltar i demonstrasjonene. Landet har et strenge religiøse lover, og et religiøst politiet som sørger for at lovene blir overholdt.

FORBILDE: Salah har blitt et symbol på kampen mot undertrykking, både i Sudan og andre land. Dette veggmaleriet dukket opp i den syriske byen Kafranbel. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Kvinner risikerer å bli arrestert for å kle seg usømmelig, blant annet ved å bruke bukser. Straffen for å bryte de religiøse lovene kan være bøter eller piskeslag.

– Det har vært utrolig mange kvinner blant demonstrantene. De er veldig lei av moralpolitiet, sier Sørbø.

Demonstrerte hver dag

Ifølge nettavisen Buzzfeed har diskusjonsfora på Facebook, opprinnelig opprettet av sudanske kvinner for å diskutere kjærlighetsliv, endret karakter. Nå bruker kvinnene forumene til å offentliggjøre medlemmer av politi og sikkerhetsstyrker som slår ned på demonstrantene.

«Ingen trodde at vi kvinner kunne skape endringer, men vi har større kraft enn noen regjering. Folk som pleide å løpe fra sikkerhetsstyrkene løper ikke lenger. Det viser selvtillit. De kan ikke stoppe oss», sier den sudanske læreren Enas Suliman til Buzzfeed.

I et intervju med The Guardian sier Salah at hun ikke kommer fra en politisk aktiv familie, men forteller at hun har deltatt i demonstrasjonene hver dag siden de begynte.

«Den dagen bildet ble tatt var jeg på ti forskjellige samlinger og leste opp et revolusjonært dikt. Det skaper entusiasme hos folk. Det startet med en gruppe på rundt seks kvinner og jeg begynte å synge. De begynte å synge sammen med meg, og så ble forsamlingen skikkelig stor», sier hun til den britiske avisen.

