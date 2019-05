ET NYTT LIV: Fernando Haddad hjemme i privatboligen sin i Sao Paulo. Han har brukt tiden etter valgnederlaget til å reise rundt og snakke om brasiliansk demokrati. Etter 16 år i politikken sier han at det er deilig å ha litt fri fra partijobben. Foto: Thomas Nilsson / VG

Haddad om mannen han tapte presidentvalget for: - Han trenger psykisk behandling

SAO PAULO, BRASIL (VG) Fra sitt funkishjem tar Fernando Haddad - mannen som fikk 47 millioner stemmer i det brasilianske valget - et nådeløst oppgjør med den ferske presidenten Jair Bolsonaro.

– Han trenger psykisk behandling. Det er helt utrolig hva han kan få seg til å si, sier Haddad til VG.

Han var det brasilianske arbeiderpartiet PTs presidentkandidat og fikk rundt ti millioner færre stemmer enn høyrepopulisten Bolsonaro, også kjent som «Tropenes Trump», som ble innsatt på nyåret.

Universitetsprofessoren Haddad (56) har invitert VG innenfor de høye murene som omkranser funkiseiendommen han bor i sammen med sin kone Ana Estela og deres to barn.

Den moderne kunsten på veggene er laget av en venn av familien, forklarer han. Huset bygde faren for 50 år siden og er noe han har arvet, sier Haddad.

POLITIET PÅ DØREN: Det har vært et biltyveri i gaten utenfor Fernando Haddad og han tilbyr politiet om å se gjennom opptakene fra overvåkningskameraene han har plassert på muren sin. Foto: Thomas Nilsson / VG

Da vi ankommer intervjuet, er politiet på plass i gaten utenfor. Tyver har stukket av med en bil som sto utenfor en av naboene.

Fordi Haddad har overvåkningskameraer plassert på muren sin, spør politiet om de kan få se gjennom opptakene.

Sendt i fengsel

– Min familie har bodd i dette huset i over 50 år. Vi har aldri vært utsatt for noe her inne, sier Haddad da vi spør om nabolaget normalt sett er trygt.

Han måtte steppe inn som partiets presidentkandidat da Luiz Inácio Lula da Silva, best kjent som «Lula», ble dømt for korrupsjon og ikke kunne stille til valg. Lula, som var president fra 2003 til 2010, sitter nå i fengsel.

NEDERLAGET ET FAKTUM: Med kona Ana Estela (til venstre) og andre støttespillere ved sin side, erkjenner Fernando Haddad valgnederlaget 28. oktober i fjor. Foto: Andre Penner / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg er ikke skuffet over at jeg ikke vant. Jeg er skuffet over at den fyren vant valget. Men Lula hadde slått ham. Folket har kjent Lula i 50 år.

Vi sitter i hagen hans og snakker om Bolsonaros mange oppsiktsvekkende uttalelser. Haddad mener at Brasils president er en farlig mann - som sprer livsfarlige budskap.

– Han er gal.

– Altså sinnssyk?

– Ja, helt klart. Jeg mener virkelig det, svarer Haddad, som var utdanningsminister i Brasil fra 2005 til 2013 - og borgermester i Sao Paulo fra 2013 til 2017.

Dagen før har Bolsonaro oppfordret turister til å komme til Brasil for landets kvinner, men bedt homofile holde seg unna:

«Vi kan ikke la dette stedet bli kjent som et paradis for homoturisme. Brasil kan ikke bli et land for homoverden. Vi har familier».

– Det er helt ufattelig at en fyr i 2019 kan si noe sånt. Han oppfordrer altså til sexturisme for kvinner, men sier samtidig noe sånt. For meg er det alene nok til en riksrettssak, under normale omstendigheter. I Brasil er opp mot fem prosent av befolkningen homofile. Han skal representere oss alle, svarer Haddad.

KJEMPER FOR EKSPRESIDENT: Fernando Haddad har dedikert mye av sin tid til å kjempe for løslatelsen av partikollega «Lula», ekspresidenten som sitter fengslet for korrupsjon. Foto: HEULER ANDREY / AFP

Han mener også det er urovekkende at Bolsonaro virker å lytte mer til sine egne sønner enn sitt eget kabinett om blant annet utenrikspolitikk.

I et intervju med Foreign Policy i 2018 tegnet Haddad et mørkt bilde av Brasil dersom Bolsonaro ble president.

Livredde

Han sa at «det vil bli en bølge av terror i landet. Alle vil kjøpe våpen. Svarte vil ikke være trygge. Kvinner vil ikke være trygge. LGBT-samfunnet vil ikke være trygt».

– Mener du fortsatt dette?

– Ja. Mange i LGBT-samfunnet er veldig redde. Noen av dem er blitt drept. Svarte, unge mennesker er livredde for politiet. Drap på kvinner har økt i de tre første månedene med Bolsonaro. Fordommer er på fremmarsj. Studenter går til angrep på lærere. Det skjer virkelig.

Han mener at Bolsonaro simpelthen har kopiert Donald Trumps oppskrift i USA. Trump har flere ganger skrytt av Bolsonaro.

Haddad mener at Bolsonaro sier noe helt vanvittig hver eneste dag.

Nylig sa Bolsonaro også at staten skal slutte å finansiere studier av sosiologi og filosofi ved offentlige universiteter.

– Det er galskap og viser at han ikke kjenner grunnloven vår. Den beskytter universiteter. En annen ting er at kun to prosent av studenter har disse to fagene. Så det har ikke noe med virkeligheten å gjøre. Dette er bare et ledd i en kulturell krig som han starter og fyller på med noe nytt neste dag.

Han sier at han hver kveld går til sengs og tenker at Bolsonaro «kanskje ikke sier noe sprøtt i morgen».

KLAR TALE: Fernando Haddad ber verden følge med på hva Jair Bolsonaro driver med i Brasil. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Men jeg våkner opp og taper hver gang, sier Haddad, og ler lenge. Så legger han engasjert til følgende:

– Det som også er farlig, er at man glemmer alt det fæle han har sagt og gjort. Det blir bare borte i noe nytt han sier.

– Undervurderte dere Bolsonaro og følelsene i folket?

– Jeg vil si at de fleste gjorde det, men ikke meg. Jeg ga et intervju i 2016 hvor jeg sa at den ekstreme høyresiden hadde en sjanse til å vinne valget.

Vi spør ham flere ganger om han mener at hans parti ikke tok nok hensyn folkets misnøye med sikkerhetspolitikk og korrupsjon. Det er over 60 000 registrerte drap i Brasil i året.

Stor tabbe

– Jeg tror folket ville ha en forandring. Vi vant fire valg på rad. Det er mye i et land med så mange partier.

– Men PT hadde makten i 14 strake år frem til 2016. Burde ikke partiet gjort noe annerledes i den perioden?

– Den største tabben er at vi ikke gjennomførte en politisk reform, spesielt når det gjelder valgkampfinansiering, svarer Haddad.

En rekke brasilianske toppolitikere - også fra arbeiderpartiet - sitter fengslet for korrupsjon, blant annet i forbindelse med finansiering av valgkamper.

MØTTE VG: Fernando Haddad sa ja til et intervju med VGs USA-korrespondent Robert Simsø i sitt hjem i Sao Paulo i Brasil. Foto: Thomas Nilsson / VG

Haddad viser også at det var en bevegelse for forandring i Brasil, helt siden 2013.

– Det var ingen økonomisk krise da. Men likevel tok millioner til gatene. Middelklassen følte seg skviset. De så at de fattige fikk mer og nærmet seg dem - og at de rike ble enda rikere.

Han nevner også at han ble utsatt for falske nyheter på Facebook og WhatsApp i valgkampen. Bolsonaro nektet å møte Haddad. Han drev hele sin kampanje på sosiale medier.

– Mange mener at Bolsonaro var effektiv som ga ditt parti skylden for de store problemene i Brasil?

– Ja, men....

– Kanskje det ikke er sant, men folket trodde på det?

– En del av velgerne, ja, men det forklarer etter min mening ikke valgresultatet, svarer Haddad.

Solgt sjelen til djevelen

Han tilskriver en del av Bolsonaros valgseier til finansminister Paulo Guedes, en frimarkedsliberalist av den såkalte Chicago-skolen.

– Uten ham ville ikke Bolsonaro vunnet valget. Bolsonaro tror egentlig ikke på en slik økonomisk politikk. Men det er mange måter å selge sjelen din til djevelen på.

BRASILS PRESIDENT: Jair Bolsonaro ble innsatt som Brasils president 1. januar i år. Foto: ADRIANO MACHADO / X02151

Haddad sier at han er generelt er «hundre prosent enig» med den fengslede Lula som i et intervju nylig sa at «Brasil styres av en gjeng med gærninger».

– Men Guedes er ikke en gærning. Han har en plan - og i mine øyne er det en plan som er imot Brasil. Han vil selge Brasil til USA.

Spesielt er han kritisk til den nye, foreslåtte pensjonsreformen som vil bety at brasilianere skal betale inn til sin egen pensjon.

– Det er helt umulig. To tredjedeler av brasilianere har ingen sjanse til å spare noe som helst. Så hvordan skal de få penger til å betale til pensjon? sier Haddad mens han rister på hodet.

– Hva er ditt budskap til våre lesere om situasjonen i Brasil?

– Ingen er trygge. Vi må kjempe for demokrati, for frihet og våre rettigheter. Det er farlige tider.

