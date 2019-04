BORGERMESTER: Ekrem Imomaglu får overrakt beviset på at han er Istanbuls nye borgermester. Foto: CHP

Opposisjonen vant i Istanbul

President Erdogans parti har tapt kampen om Istanbul. Ekrem Imamoglu fra opposisjonspartiet YSK er utnevnt til ny borgermester i byen.

Partiet til Tyrkas president Recep Tayyip Erdogan har styrt Istanbul i 25 år. Erdogan var selv borgermester i byen mellom 1994 og 1998.

Nå ser det ut til at perioden med dominans for Erdogans Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP) er over. Onsdag erklærte Tyrkias valgkommisjon at kandidaten til Det republikanske folkepartiet (CHP), Ekrem Imomaglu, har blitt valgt til borgermester i storbyen.

Det melder den tyrkiske avisen Hurriyet.

CHP ble kåret til valgvinner i Istanbul og hovedstaden Ankara etter valget 31. mars, men AKP klaget inn resultatet i alle de 39 valgkretsene i Istanbul, som har 15 millioner innbyggere. Valgkommisjonen gikk med på å telle opp stemmene på nytt i 18 av valgkretsene.

Den nye stemmetellingen viser ifølge valgkommisjonen at Imomaglu fikk 13.729 flere stemmer enn AKPs kandidat Binali Yildirim.

HYLLES: Støttespillerne til Ekrem Imomaglu feirer valgseieren utenfor rådhuset i Istanbul. Foto: CHP

Går til sak

Imomaglu fikk overrakt dokumentasjon på utnevnelsen i rådhuset i Istanbul onsdag. Utenfor samlet tilhengerne hans seg for å feire.

AKP godtar fortsatt ikke nederlaget. Partiet varsler at det kommer til å anmelde det de mener er uregelmessigheter ved valget, uansett hva valgkommisjonen avgjorde.

«Vi vil gjøre to ting i etterkant av valgkommisjonens avgjørelse, enten den er positiv eller ikke. For det første vil vi anmelde ulovligheten, uansett hvem som har begått dem, selv om de skulle være fra AKP. For det andre mener vi at valgloven bør endres», sa nestleder i partiet Ali İhsan Yavuz på en pressekonferanse, ifølge Hurriyet.

TAPTE: President Recep Tayyip Erdogan avbildet på en plakat i Istanbul, Tyrkias største by. Det var her Erdogan startet sin politiske karriere. Foto: SEDAT SUNA / EPA

Nederlag

At opposisjonen vant valget i Tyrkias største by regnes som et stort nederlag for AKP og president Erdogan. AKP ble det største partiet i Tyrkia under lokalvalgene 31. mars, men gjorde det svakere enn ventet i flere store byer.

Imomaglu var optimistisk etter å ha blitt erklært valgvinner.

«Vi ga aldri opp kampen for demokrati og rettigheter», sa Imomaglu til tilhengerne sine utenfor rådhuset, ifølge al-Jazeera.

«Vi er i oppmerksomme på at prosessen fortsatt pågår. Vi håper at de relevante myndighetene vil avslutte disse prosessene på en skånsom og rettferdig måte», fortsatte han.

Publisert: 17.04.19 kl. 21:04