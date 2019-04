REELT VALG? Petro Porosjenko (t.v.) ønsker å fremstille presidentvalget i Ukraina som et valg mellom ham selv og Vladimir Putin. Foto: GLEB GARANICH / REUTERS

Komiker som trolig blir president: Putin er fiende

MOSKVA (VG) En 41 år gammel komiker leder klart foran finalerunden i det ukrainske valget søndag. Er han også Vladimir Putins foretrukne president?

Komikeren Volodymyr Zelenskyj (41) har en ledelse som det tilsynelatende skal være umulig for den sittende presidenten Petro Porosjenko (53) å ta igjen.

Det kommer stadig rykter om Zelenskijs eventuelle kobling til Moskva , men ingenting er bevist.

Derimot vakte det stor oppmerksomhet da den ukrainske Putin-vennen Viktor Medvedtjuk denne uken gikk ut til støtte for Zelenskij i Financial Times.

– Putin vil at Ukraina skal være et normalt land, sa Medvedtjuk også.

– Sist jeg snakket med Putin, sa han ikke noe om at han støttet Zelenskij og var mot Porosjenko.

Engelskspråklige Kyiv Post skrev nylig at Medvetjuk er «Putins viktigste betrodde i Ukraina», og den russiske eksilpolitikeren Ilja Ponomarjov sa at Putin i Sibir-fødte Medvedtjuk ser en mulig ukrainsk president.

Volodymyr Zelenskyj sier nå i et intervju med RBC at han anser Russlands president som en fiende. Spurt av nyhetsnettsiden om Putin er en fiende, svarer han:

– Ja, selvfølgelig.

Uttalelsen står i kontrast til at konkurrenten Prorosjenko har omtalt Zelenskij som Russlands marionett.

Dette er et av de få intervjuene Zelenskij har gjort der han forteller om sin politikk. Han er ellers mest opptatt av å poste korte videoer på sosiale medier – og har til de grader holdt seg unna tradisjonelle mediene at 20 ukrainske mediene tidligere denne uken skrev et brev til presidentkandidaten og krevde at han måtte stille opp og svare på politiske spørsmål.

En av de ferske meningsmålingene, fra et kjent institutt i Kiev, ga 72 prosent til Zelenskij og 25 prosent til president Porosjenko.

Porosjenko har satt i gang en sluttspurt, men Ukraina-ekspert Olha Onuch ved University of Manchester sier til Radio Free Europa at det «kan være for lite, for sent».

Presidentens valgkampanje prøver blant annet å fremstille valget mellom de to som et valg mellom Porosjenko og Putin – på enorme valgplakater er det bilder av disse to mot hverandre.

De fleste er likevel enige om at Zelenskij er en læregutt i politikkens verden. Det skal bekymre de som er opptatt av Ukrainas sikkerhetspolitiske situasjon med tanke på den bitre striden med Russland.

– Ikke uventet er ukrainske sikkerhetseksperter nervøse for at Putin kan ta fordel av at Zelenskij har så liten erfaring i politiske forhandlinger på måter som var umulig med Porosjenko, skriver forskerne John Lough og Hanna Shelest på Chatham House.

Zelenskijs «politiske erfaring» begrenser seg stort sett til hovedrollen i TV-serien, «Folkets tjener», der han spiller en vanlig mann som plutselig blir Ukrainas president.

Nå er han altså i valgfinalen (det kreves mer enn 50 prosent oppslutning) etter å ha fått omtrent dobbelt så mange stemmer som den sittende presidenten i første valgomgang.

Zelenskij fremstiller seg selv som en kar som er uavhengig av maktpersoner – og derfor kan ta et skikkelig tak mot Ukrainas beryktede korrupsjon.

Men hans bånd til den ukrainske oligarken Ihor Kolomojskyj har blitt en valgkampsak, omtalt av blant annet New York Times. TV-serien der han er president, kontrolleres av oligarken.

Det har likevel ikke kommet fram beviser for at Zelenskijs valgkampanje blir finansiert av rikingen – eller at han på noen måte er påvirket av ham.

Både Zelenskij og Kolomoiskij har sagt at forholdet mellom dem er rent profesjonelt. Oligarken regnes som Ukrainas nest rikeste eller tredje rikeste. Han skal være god for minst ti milliarder kroner.

Zelenskijs suksess forklares av mange som et bevis på den kroniske politikerforakten i Ukraina. For mange velgere er det viktigste at han ikke tilhører den gamle eliten.

Det er også verdt å merke seg at han får støtte fra både ukrainsk- og russisktalende velgere.

Publisert: 21.04.19 kl. 05:33