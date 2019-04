Den 404 år gamle bibelen ble kjøpt opp privat av det amerikanske pilegrims museet i den nederlandske byen Leiden. Foto: FBI Pittsburgh

404 år gammel bibel ble stjålet i USA – gjenfunnet i Nederland

Bibelen ble stjålet sammen med flere historiske verk til en verdi av 70 millioner kroner, men det skulle ta 27 år før noen oppdaget at den var borte.

Det var i 1990 bibelen ble stjålet, men det var ikke før i 2017 at Carnegie-biblioteket i Pittsburgh oppdaget at flere gjenstander var stjålet og ødelagt fra biblioteket, melder FBI Pittsburgh på Twitter.

Blant gjenstandene som var stjålet, var den 404 år gamle bibelen, som er datert helt tilbake til 1615-tallet, skriver ABC News.

Torsdag fikk imidlertid biblioteket tilbake den gamle bibelen etter at den dukket opp i Nederland.

– Denne bibelen er mer enn bare et bevis i en sak, sier spesialagent Robert Jones i FBI under en pressekonferanse.

Det amerikanske pilegrims museet i den nederlandske byen Leiden kjøpte opp den gamle bibelen privat. Myndighetene har imidlertid ikke nevnt hvem boken ble kjøpt av.

I fjor sommer oppdaget museet at boken var et stjålet verk etter at tyveriet ble offentliggjort.

– Museumsdirektøren, takk og lov, var en ærlig person. Han kontaktet Carnegie-biblioteket. Deretter tok Haag-politiet og FBI over derfra, sier Stephen Zappala, statsadvokaten i Allegheny, ifølge ABC News.

Den 404-år gamle bibelen ble sendt tilbake til Pittsburgh i en liten boks – beskyttet med bobleplast – tilbake til Carnegie-biblioteket. Det skal ha kostet i overkant av hundre tusen kroner å få bibelen tilbake til biblioteket, skriver CBS.

Over 300 sjeldne, historiske bøker, kart og atlaser skal ha blitt stjålet fra biblioteket, ifølge statsadvokaten. Verdien på gjenstandene har en prislapp på nærmere 70 millioner norske kroner.

– Helt siden etterforskningen startet, har vi med hjelp fra FBI gjenfunnet 18 bøker, 293 kart, plater og brosjyrer fra områder over hele USA – i tillegg til London og Nederland, sier Stephen Zappala.

Myndighetene mener den 62-år gamle arkivaren Gregory Priore skal ha stjålet flere av verkene fra biblioteket i en periode over 20 år. Priore skal deretter ha gitt de stjålne gjenstandene videre til bokselger John Schulman (55) for å videreselge, skriver CBS.

Carnegie-biblioteket ble etablert på slutten av 1800-tallet takket være Andrew Carnegie, som donerte én million dollar til biblioteket. Den gang var Carnegie kjent som en av verdens rikeste menn.

FBI vil fortsette med etterforskningen av de resterende gjenstandene. Myndighetene oppfordrer alle med informasjon til å kontakte statsadvokaten i Allegheny.

