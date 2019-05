STØRST: Hver tredje stemme i EU-valget er gått til Nigel Farages nystartede Brexit Party. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Nigel Farage etter brakvalget: Krever å være med i brexit-samtaler

LONDON (VG) Til tross for en vaklende start har Nigel Farage på kort tid ledet Brexit Party til topps i EU-valget. Som klart største parti blant britiske velgere krever han å få være med i brexit-forhandlingene.

Han har endevendt britisk politikk flere ganger - valgresultatet i EU-valget viser at Nigel Farage har gjort det igjen. Det nystartede Brexit Party har holdt utsolgte folkemøter i Storbritannia i fem uker før valget. Det har partiet vunnet stort på.

Med 31,6 prosent oppslutning troner partiet på topp. Derfor strutter Farage av selvtillit, og forlanger en plass rundt forhandlingsbordet.

– Vi har en frist 31. oktober. Det er da vi skal forlate EU. Dette resultatet viser at velgerne har gitt oss et mandat, og vi krever å være del av gruppen som skal forhandle med EU og gjøre landet klart for å forlate unionen om fem måneder, sier han til BBC radio.

Partiet har gjort det best i flere story byer, som Cardiff, Leeds og Sheffield, og noe overraskende også i bydelen Hillingdon i London, som er Boris Johnsons valgkrets, skriver The Guardian. De Konservative har gjort et elendig valg med under ti prosent oppslutning.

Det bekrefter at Farage er den ubestridte lederen av bevegelsen i Storbritannia som vil ha hard brexit.

– Dette er en viktig vekker og en beskjed til Parlamentet, men hører de? spør han.

FOLKEMØTE: Brexit Party har samlet folkemengder på flere hundre, iblant mange tusen, hver dag i fem uker før EU-valget. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Nylig stiftet

Brexit Party har hatt en vaklende start. Partiet ble stiftet i januar av Catherine Blaiklock, som før var medlem i United Kingdom Independence Party (UKIP).

Så sent som 12 april, seks uker før EU-valget, ble partiet offisielt lansert.

Da var Catherine Blaiklock, og partiets økonomiansvarlige Michael McGough ute av partiet. Hun fordi hun la ut og delte rasistisk og islamofobisk innhold på sosiale medier, han fordi han skrev antisemittiske meldinger.

I valget som ikke engang skulle bli holdt, ettersom Storbritannia skulle forlate EU 29. mars, får brexit-partiet 29 av de 73 setene som er forbeholdt Storbritannia.

Hvilken linje Storbritannia legger seg på i brexit fremover kommer an på hvem som blir ny leder i det konservative partiet og statsminister etter Theresa May som går av 7. juni.

Flere av kandidatene har uttalt av de ønsker å samarbeide tettere med brexit-partiet, angivelig for å unngå å miste velgere, men dette avviser Farage.

– Hvorfor skal jeg tro hva en potensiell leder for det konservative partiet sier? Jeg har hørt det før, sier han til The Times.

Istedet sier han at brexit-partiet forbereder seg på å stille til valg i Storbritannia, om det blir utlyst.

Publisert: 27.05.19 kl. 19:18