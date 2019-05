INGEN ENIGHET: Representanter for opposisjonsleder og selvutnevnt president i Venezuela, Juan Guaidó, sier de ikke har kommet til enighet med representanter fra regjeringen under samtalene i Oslo. Foto: AP / NTB scanpix

Opposisjonen i Venezuela: Ingen enighet etter samtaler i Norge

Samtalene i Norge mellom regjeringen og opposisjonen i Venezuela endte med ingen avtale, ifølge sistnevnte. President Nicolás Maduro er likevel fornøyd.

NTB-DPA-AP

På statlig TV sier Nicolás Maduro, etter at samtalene i Oslo var avsluttet onsdag kveld, at partene i konflikten har forhandlet i hemmelighet i to til tre måneder. Han sier han vil ha en fredelig løsning for Venezuela med sonderende samtaler.

– Jeg er stolt over delegasjonen vi har i Norge. Jeg er stolt over at vi har en konstruktiv dialog med den venezuelanske opposisjonen, sier Maduro.

Uttalelsen til landets president kom ikke lenge etter at opposisjonen meldte at onsdagens møte endte uten en avtale. Møtet var det siste i Oslo for denne gang, ifølge nyhetsbyrået AP.

Sto på kravene

– Vi har insistert på at mekling vil være nyttig for Venezuela når det er elementer som gjør det mulig å fortsette videre til en reell løsning, heter det i en uttalelse fra opposisjonsleder Juan Guaidós representanter.

Guaidó oppfordrer opposisjonstilhengerne til å fortsette å demonstrere i gatene mot Maudros regime fram til partene har landet en avtale, skriver Reuters.

I uttalelsen fra opposisjonen står det videre at de har opprettholdt sine krav om at Maduro skal tre av som president, at de ønsker å etablere en overgangsregjering og arrangere et fritt valg.

– Vi takker Norge for viljen til å prøve å finne en løsning for kaoset som vårt land lider av, sier Guaidós representanter videre.

Ønsker løsning

De legger til at de er villige til å fortsette å samarbeide med Norge for å finne en løsning, samt Lima-gruppen og den internasjonale kontaktgruppen for Venezuela (ICG). De to sistnevnte skal holde et møte på ministernivå 3. juni i New York om situasjonen i Venezuela.

Uttalelsen fra opposisjonen kommer ikke lenge at norsk UD sa i en uttalelse onsdag kveld at partene er positive til å finne en politisk løsning. Ifølge utenriksdepartementet har de diskutert tema som politikk, økonomi og valg.

UD oppfordret samtidig begge partene til å vise tilbakeholdenhet i sine kommentarer og uttalelser vedrørende prosessen, for å ivareta en prosess som kan lede til resultater.

Amerikansk UD har uttalt at «det eneste som er å diskutere med Maduro, er betingelsene rundt hans fratredelse».

Over 50 land har anerkjent opposisjonsleder Juan Guaidó som president. Det har ikke Norge.

Publisert: 30.05.19 kl. 04:32