ÉN DØD I INDIANAPOLIS: Minst to personer ble såret og én mistet livet etter en skytehendelse natt til søndag i Indianapolis. Foto: Mykal McEldowney / The Indianapolis Star

Minst ni personer døde i opptøyene til nå

Store demonstrasjoner og voldsomme sammenstøt preger flere amerikanske byer. Hittil har både politibetjenter og demonstranter mistet livet.

Oppdatert nå nettopp

Mandag 25. mai døde George Floyd etter en voldsom arrestasjon, hvor han ble lagt i bakken av fire politibetjenter.

Hendelsen har fått det til å koke over for store deler av USAs befolkning, som har tatt til gatene i store demonstrasjoner. Lenge var protestene fredelige, men utover i uken kom det flere voldelige sammenstøt mellom demonstrantene, politiet og andre personer.

I flere byer er det innført portforbud, og til sammen 21 stater har hittil tatt i bruk Nasjonalgarden for å roe opptøyene. Med dette har minst ni personer mistet livet i Indianapolis, Missouri, Louisville, Omaha, Davenport, Oakland og Detroit.

DREPT: Italia Kelly ble drept da hun skulle forlate en demonstrasjon i byen Davenport i Iowa søndag kveld. Foto: Italia Marie Kelly / Kelly Family

Drept på vei vekk fra demonstrasjon

Søndag kveld ble den 22 år gamle kvinnen, Italia Kelly, skutt og drept i Davenport i Iowa. Kelly var i bilen på vei hjem fra en demonstrasjon, da hun ble skutt på en parkeringsplass utenfor en Walmart-butikk, skriver New York Times.

– Hun ville ikke ha ønsket at denne voldshandlingen skulle iverksette mer vold, sa moren Amy Lynn Hale, ifølge avisen.

Politiet sier dødsfallet er under etterforskning.

Politiet i Iowa fant også en annen omkommet person som hadde blitt skutt like i nærheten av en skyteepisode hvor politiet ble skutt etter og skjøt tilbake, skriver New York Post.

Om den uidentifiserte personen ble skutt av politiet, er ikke sikkert, sier politisjef Paul Sikorski.

I Indianapolis i Indiana meldte CNN at tre personer ble skutt, hvorav én døde, natt til søndag. Dette skjedde under protester i byen, hvor også en politimann ble såret, ifølge politisjef i byen, Randal Taylor.

Ifølge Michael Hewitt i Indianapolis-politiet fantes det ingen beviser som knyttet drapet til demonstrasjonene, men senere sa visedirektør i politiet, Josh Barker, at demonstrasjonene kulminerte i skytehendelsen.

Senere var det en ny hendelse i byen, hvor en annen person mistet livet etter en skyteepisode, melder Indianapolis Star.

– Indianapolis, vi er bedre enn dette. Sentrum er ikke trygt per nå. Innbyggere som ikke bor i sentrumsområdene, vi ber dere være så snille å forlate området, sier politisjef Taylor på en pressekonferanse.

Den ene av ofrene er identifisert til å være 30 år gamle William Scott, melder avisen.

I byen St. Louis i delstaten Missouri ble den pensjonerte politibetjenten David Dorn (77) skutt og drept natt til tirsdag, skriver ABC.

Politisjef John Hayden sier at Dorn ble funnet utenfor en pantelåner i byen etter at han skal ha forsøkt å stanse plyndringen som foregikk der. Ifølge hans enke Ann Marie Dorn var han kamerat av forretningens eier.

DREPT: Den pensjonerte politilederen David Dorn. Foto: Scott Bandle / St. Louis Post-Dispatch

Sparker politisjef etter drap

CBS News skriver at politisjefen i Louisville ble sparket etter det ble kjent at to politibetjenter var involvert i en skyteepisode hvor butikkeieren David McAtee ble drept like over midnatt mandag lokal tid. De to skal ikke ha skrudd på kropps-kameraene sine under hendelsen, noe de er pålagt å gjøre.

Drapet skal ha skjedd da politiet ble beskutt mens de prøvde å løse opp en demonstrasjon som foregikk etter portforbudet i byen. Demonstrasjonene i Louisville skjer også grunnet politidrapet på Breonna Taylor, som skjedde i mars.

Tirsdag ble det klart at en bareier i Omaha i Nebraska – som skjøt en 22 år gammel demonstrant lørdag – ikke blir straffeforfulgt, da han skal ha skutt i selvforsvar. Ifølge NBC News var 22-åringen, som het James Scurlock, del av opptøyene.

Ifølge advokat Don Kleine har de en video hvor man kan se 22-åringen angripe bareieren, som ber mannen komme seg bort fra ham før skuddet treffer den avdøde.

To politibetjenter tilknyttet Federal Protective Service (FPS) ble beskutt i Oakland fredag. Én av betjentene døde av skadene. Dette skjedde etter minst 7500 mennesker tok til gatene i byen som ligger i California.

Også i Detroit i Michigan mistet en person livet under opptøyene. Ifølge Detroit-politiets talsperson, Nicole Kirkwood, ble det avfyrt skudd fra en Dodge Durango mot en gruppe demonstranter ved 23.30-tiden fredag kveld.

Dette førte til at en 19 år gammel mann døde. Politiet har ikke navngitt personen.

Sprikende obduksjonsrapporter

En video av at George Floyd som holdes i bakken av tre politibetjenter startet demonstrasjonene, som har spredt seg fra Minneapolis i Minnesota til flere byer i USA og resten av verden.

Politimannen som forårsaket Floyds død, Derek Chauvin (44), ble fredag pågrepet og siktet for drap.

En ny obduksjonsrapport konkluderer med at Floyd fikk hjertestans som følge av politiets pågripelse og trykk mot halsen. Obduksjonsrapporten, som er laget av et rettsmedisinsk kontor i Hennepin County i Minnesota, konkluderer også med at Floyd ble drept.

Konklusjonen strider mot en foreløpig offisiell rapport som ble laget rett etter at Floyd døde, men er mer i samsvar med en privat obduksjonsrapport som er bestilt fra Floyds familie.

Publisert: 03.06.20 kl. 03:04 Oppdatert: 03.06.20 kl. 03:38

