Aktivister: Ikke bruk #BlackLivesMatter

Svarte bilder har i hele dag florert på sosiale medier som et uttrykk for støtte til demonstrasjonene i USA. Men aksjonen kan være med på å fjerne viktig informasjon fra sosiale medier, ifølge aktivister.

– Vi vet at dette ikke er gjort med onde hensikter, men dessverre skader dette budskapet vårt. Vi bruker denne emneknaggen til å nå ut med informasjon. Vær så snill, stopp å bruke emneknaggen, sier aktivisten Kenidra Wood, ifølge CNN.

I hele dag blant annet Instagram vært full av svarte bilder. Både privatpersoner, organisasjoner og kjente personligheter har lagt ut bilder for å vise sin støtte.

– Dette er åpenbart en velment symbolmarkering fra hele verden. Men så har det utilsiktede effekt at det også kan ødelegge, nettopp fordi at kritisk og viktig informasjon ikke når frem – slik som vi ser i dette tilfellet, sier medieviter Magnus Hoem Iversen.

På Instagram har over 14 millioner innlegg blitt publisert under emneknaggen #BlackoutTuesday, som er navnet på aksjonen hvor folk har blitt oppfordret til å publisere svarte innlegg.

Problemet er at mange også benytter seg av emneknaggen #BlackLivesMatter, som i utgangspunktet har blitt brukt til å spre informasjon. Nå er denne kanalen også full av svarte innlegg.

Flere skriver på sosiale medier at det viktigere enn noensinne at aktivister sine stemmer blir hørt, og at de svarte innleggene er med på å gjøre dem mindre synlig.

Michelle Taylor, kjent som aktivisten Feminista Jones, skriver på Twitter at aksjonen er med på å usynliggjøre demonstrasjonene.

– Jeg er så sint at jeg nesten gråter. De har fått dere til å slette protestene fra Instagram, skriver hun.

Hoem Iversen postet selv et bilde, men var forsiktig med hvilken emneknagg han brukte. Og la bevisst ikke ut den hashtaggen som aktivistene bruker til å formidle viktig informasjon.

– Slike markeringer er lavterskel. Her sitter vi hjemme i Norge og føler at vi må bidra på en eller annen måte, og så legger vi ut et bilde. Kritikerne vil kanskje hevde at dette ikke er en konstruktiv måte å bidra på, mens andre igjen mener at dette kanskje er en fin måte å engasjere flere på, sier han og legger til:

– Symbolhandlinger kan også være en inngang til et større engasjement. Det kan for eksempel være at flere møter opp til markeringer når de ser hvor mange som engasjerer seg på nett, sier han.

