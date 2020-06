BERØMT: Flere hundretusener av mennesker drar årlig til det berømte verdensarvstedet i England. Foto: ADRIAN DENNIS/AFP

Nye funn ved Stonehenge forbløffer forskere

Funn av en ny forhistorisk sirkel av underganger er funnet ved det sagnomsuste Stonehenge i England.

Nå nettopp

Det er lite som har vært forbundet med så mye mystikk som det sirkelformede steinmonumentet like nord for Salisbury i England.

Hva ble monumentet brukt til? Var det et sted for religiøse ritualer? Hvem reiste det?

Gjennom tiårene har forskere og arkeologer forsøkt å svare på spørsmålene, og nå kan de ha kommet enda et steg nærmere.

De har nå funnet en to kilometer bred sirkel bestående av 20 underganger, eller groper, som hver er mer enn fem meter dype og ti meter brede. Sirkelen ligger kun få kilometer unna Stonehenge.

Omtrent 4500 år gammelt

De tidfester konstruksjonen til å være omtrent 4500 år gammel, likt som Stonehenge selv.

– Dette er et enestående funn som har stor betydning i Storbritannia, sier Vincent Gaffney, ledende arkeolog på prosjektet, til The Guardian.

ANIMERT KART: Forskerteamet har laget et digitalt kart over området, som viser hvordan de mange undergangene, eller gropene, er plassert som i en sirkel rundt verdensarvstedet. Foto: UNIVERSITY OF BRADFORD

– De sentrale forskerne på Stonehenge og landskapet rundt er overrasket av omfanget på konstruksjonen og det faktum at det ikke har blitt oppdaget før nå, siden det er så nær Stonehenge, legger han til.

Avskrevet som synkehull

Ifølge The Guardian skal årsaken til at sirkelen ikke er funnet før nå være at undergangene gjennom tusenvis av år har blitt naturlig fylt igjen, og at tegn på dem har blitt avskrevet som naturlige synkehull og dammer.

les også Disse severdighetene googler vi mest

Forskerne beskriver det som det største forhistoriske konstruksjonen som noen gang har blitt funnet i England.

UNDERSØKER: Medlemmer av forskergruppen som oppdaget den brede sirkelen av det man tidligere har trodd var synkehull i nærheten av Stonehenge. Foto: UNIVERSITY OF BRADFORD/REUTERS

Forskerne mener det neolittiske folket, eller folket fra den yngre steinalderen, som i sin tid bygget Stonehenge også gravde denne serien av underganger formet som en sirkel.

les også Savnet del av Stonehenge funnet etter 60 år

En teori er at det ble brukt som en grense for å veilede menneskene til et hellig område, fordi Durrington Walls, som er et av Storbritannias største hengemonumenter, ligger sentrert i midten.

Fant «Woodhenge» i 2010

I 2010 fant arkeologene en trekonstruksjon som de antar er et tvillingmonument til det berømte verdensarvstedet. Dette monumentet, som har blitt kalt «Woodhenge», har trolig vært en sirkelformet trekonstruksjon med to innganger, og arkeologene mener det ble bygget på samme tid som Stonehenge.

les også Er dette de mest oppskrytte turistattraksjonene?

Stonehenge er en av Storbritannias største turistattraksjoner og tiltrekker seg mengder av mennesker til feiringene av sommer og vintersolverv.

Hva steinsirkelen opprinnelig ble brukt til, er fremdeles uvisst. Stedet ble en del av UNESCOs verdensarv i 1986.

Publisert: 23.06.20 kl. 00:50

Mer om Arkeologi England

Fra andre aviser