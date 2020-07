OM BORD: Migranter og mannskap om bord fredag. Foto: Flavio Gasperini, SOS Méditerranée/AP

Nødssituasjon på «Ocean Viking»: – Mannskapet er utslitt

Det er erklært unntakstilstand på det norske skipet «Ocean Viking». Det maritime mannskapet har låst seg inne på broen.

Mannskapet på skipet «Ocean Viking» har bedt om bistand fra italienske myndigheter, opplyser rederiet Hoyland Offshore til NTB.

Skipet brukes av organisasjonen SOS Mediterranée til å redde migranter i Middelhavet. I dag er det 180 migranter og flyktninger om bord som er reddet i tre ulike aksjoner de siste dagene.

Mannskapet kan for øyeblikket ikke hjelpe de 180 migrantene på dekk. Årsaken skal være at en gruppe på 44 migranter prøver å presse skipet til havn.

Skipet har vært ute til havs i lang tid fordi Italia truer med å beslaglegge skipet dersom det legger til kai. De fleste ansatte er evakuert fra dekk, og migrantene er uten mat og tilsyn. Derfor har kapteinen bedt om bistand fra italienske myndigheter.

– Mannskapet er utslitt

En av nestlederne i organisasjonen SOS Mediterranée, Louise Guillaumat, sier til VG at til tross for at det har blitt erklært unntakstilstand nå, har situasjonen vært krevende i en uke.

– Vi prøver å opprettholde tilstedeværelsen på dekk med så mange vi kan, for å spre spenningen og forklare situasjonen. Det er ekstremt vanskelig for mannskapet på skipet å forklare at de venter på en enighet mellom flere stater. Dette er en politisk beslutning, sier Guillaumat, og legger til at det ikke er normalt å måtte vente mer enn en uke på å komme trygt i havn.

– Men mennesker er mennesker, man mister håpet.

Hun forklarer at mannskapet er ekstremt utslitt.

– Noen av dem begynner også å bli litt redde for at dette ikke er i deres kontroll og for å potensielt måtte redde disse menneskene igjen, på havet. Mannskapet er utslitt, sier Guillaumat.

Hun sier at kapteinen prøver nå å fremskynde en løsning.

– Akkurat nå er situasjonen mer eller mindre under kontroll. Han prøver å få mannskapet til å komme ut fra broen. Mannskapet har det bra.

NØDSSITUASJON: «Ocean Viking» utenfor kysten av Italia i 2019. Foto: ALESSANDRO SERRANO, AFP

Skipet har syv ganger bedt italienske og maltesiske myndigheter om å få legge til kai, uten å få ja, ifølge La Repubblica.

Avisen skriver at de heller ikke fikk respons selv på forespørselen av øyeblikkelig evakuering av 44 personer som ifølge mannskapet er i en «tilstand av akutt psykisk ubehag, og truer med selvskadende og voldelige handlinger».

Har låst seg inne på broen

Daglig leder i Hoyland Offshore, Trym Jacobsen, sier til VG at det maritime mannskapet om bord har stengt av overbygningen på skipet.

– Dette har de gjort for å ha kontroll på fartøyet. Slike situasjoner er noe mannskapet har øvd på. Vi har vært forberedt på at situasjoner som dette kanskje kunne oppstå, sier Jacobsen.

– Så de har låst seg inne på broen?

– Ja. Dette er et område på skipet migrantene ikke har adgang til, sier han.

– Føler mannskapet på «Ocean Viking» seg truet nå?

– Det operative personalet, de som arbeider meg migrantene, føler situasjonen ubehagelig. Vi håper det nå blir fortgang i arbeidet med å organisere et mottak for migrantene i Italia.

Ifølge Jacobsen har «Ocean Viking» et mannskap på ni. I tillegg jobber 24 personer fra en humanitær organisasjon som tar seg av migrantene om bord.

Ved 21-tiden fredag kveld opplyser Jacobsen til VG at situasjonen ombord er rolig.

Rederiet har også fått svar på anmodningen om bistand fra italienske myndigheter.

– Italienske myndigheter vil gå ombord i skipet med medisinsk personell, trolig lørdag, sier Jacobsen, som kaller det et «lite umiddelbart bidrag».

Ifølge den daglige lederen får alle de 180 ombord mat og drikke og har gode sanitære forhold ombord.

– Er overbygningen fortsatt avstengt?

– Det er den, og det vil den være til vi kommer til havn.

Fakta om Ocean Viking Ocean Viking er et 69 meter langt lasteskip som seiler under norsk flagg.

Skipet driftes av SOS Méditerranée.

Det er i Middelhavet for å gjennomføre søk- og redningsoppdrag på vegne av organisasjonen.

Ocean Viking har et mannskap på 31 personer, er utstyrt med en medisinsk klinikk og fire høyhastighets redningsbåter.

Redningsskipet har kapasitet til å frakte opptil 200 migranter. Fakta: NTB Vis mer

Seks selvmordsforsøk

Ifølge La Repubblica er det krisesituasjon etter at det har vært seks selvmordsforsøk om bord i båten de siste 24 timene, det siste fredag morgen.

Det er også betydelig forverring i været, og skipet søker ly sør for Lampedusa. Det meldes om en rekke psykiske problemer, søvnproblemer og mangel på appetitt hos de om bord i skipet, samt trusler og vold mot redningsmannskapene.

Blant migrantene er det 25 mindreårige, hvor 17 av dem er enslige. Én av to kvinner om bord er gravid i femte måned, ifølge SOS Mediterranée.

les også 211 migranter i italiensk båtkarantene: 28 bekreftet coronasmittet

OCEAN VIKING: Migranter på vei over Middelhavet fikk hjelp av mannskapet på dekk, melder AFP. Bildet er fra torsdag 2. juli. Foto: SHAHZAD ABDUL, AFP

– Påvirker menneskene om bord

Det er kapteinen i båten som har erklært unntakstilstand. Kapteinen er norsk. La Repubblica gjengir nødmeldingen de har gitt til italienske myndigheter.

– Situasjonen påvirker menneskene om bord og mannskapet, heter det i meldingen.

– Mange av de overlevende viser tegn til ekstremt stress og depresjon. Den sterke uroen om bord har ført til sammenstøt mellom noen av de overlevende. Det har vært trusler om vold mot redningsmannskapene og mannskapet, heter det.

