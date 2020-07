NORDEN: Minister for utenrikshandel Anna Hallberg (t.v.) fra Socialdemokraterna mener det nordiske samarbeidet knirket i sammenføyningene og at det må handles nå for å gjenopprette det gode samarbeidet. Har sammen med kommunalminister Lena Micko (S) Foto: Ali Lorestani / TT / NTB scanpix

Minister bekymret for det nordiske samarbeidet

Minister for utenrikshandel Anna Hallberg (S) i Sverige mener stengte grenser og verbale angrep fører til gnisninger i det nordiske samarbeidet.

– Jeg er urolig. Det her må vi ta tak i nå, sier Hallberg, som også er ansvarlig for det nordiske samarbeidet, til nyhetsbyrået TT.

Hun peker på at samarbeidet har fått hard medfart på grunn av koronapandemien og de ulike landenes håndtering av den.

– Vi har tatt den stabiliteten vi har hatt i Norden, for gitt, og så står det plutselig soldater ved grensen mot Norge. Det er veldig dramatisk. Vi har jobbet for at grensene ikke skal merkes i hverdagen, og nå er grensene så tydelige at man blir veldig bekymret, sier Hallberg.

Ministeren fra Socialdemokraterna tror håndteringen av koronakrisen også kan føre til motsetninger mellom befolkningen i de ulike landene i Norden.

– Det setter spor framover, og her har vi i regjeringene et veldig stort ansvar, sier Hallberg.

Stiller spørsmål ved stengte grenser

Bertel Haarder i danske Venstre gir Hallberg rett i at det nordiske samarbeidet har tatt skade under krisen, og han mener det er Danmark, Norge og Finlands skyld.

– Man behandler andre lands borgere som en større risiko enn egne borgere, sier Haarder. Han stiller spørsmål ved grensestenging som metode for å begrense smittespredningen. Han etterlyser bedre samarbeid og vil ha felles beredskapskontakter og mer hjelp på tvers av grensene.

– Vi ble alle overrasket over hvor vanskelig vi hadde for å kommunisere før vi traff beslutninger, sier Haarder, som leder det nordiske grensehinderrådet.

Vil tilbake til normalen

Samtidig sier justisminister Monica Mæland (H) til NTB at samtalene med vårt nærmeste naboland ikke har vært vanskelige. Hun hatt tett kontakt med sine europeiske kolleger om koronatiltakene og har snakket separat med svenske Mikael Damberg, som ønsker at Norge åpner opp for Sverige.

– Jeg opplever at Sverige forstår situasjonen, men de opplever samtidig et stort trykk fra befolkningen, sa statsråden til NTB i slutten av forrige uke.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod skriver i en epost til det svenske nyhetsbyrået TT at det er vanskelig å finne noen naboland der det bilaterale forholdet ikke er påvirket av koronakrisen. Han beklager at det nordiske samarbeidet har blitt dårligere, men håper det snart kan gå tilbake til normalen

– Ny utvikling

Norden-forsker Johan Strang ved universitet i Helsingfors mener det er en ny utvikling at man reagerer på en krise med å stenge grensene.

– Den naturlige refleksen for 20 år siden hadde vært at nå skal vi løse dette sammen. Siden flyktningkrisen i 2015 har universalløsningen på ethvert politisk problem blitt å stenge grensene. Det er ett eller annet som har skjedd, sier han og peker på mer nasjonalistiske holdninger.

– Koronakrisen er et symptom på at alt ikke er bra i samarbeidet, mener Strang. Hans hypotese er at de som styrer, ser på Norden mer som et salgsargument enn som et fellesskap.

– De har blitt mye mer interessert i Norden som varemerke. Det har tatt oppmerksomheten bort fra å ta hånd om hverdagssamarbeidet, sier forskeren.

Publisert: 13.07.20 kl. 08:22

