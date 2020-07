GÅR I RIKTIG RETNING: Dødstallene i Sverige har gått jevnt nedover siden april, når landet var inne i en topp når det kommer til coronarelaterte dødsfall. Her fra innsjøen Mälaren utenfor Stockholm i juni. Foto: Stina Stjernkvist / TT News Agency

Daglig rapporterte dødsfall går ned i Sverige

Etter en topp i april, har kurven for coronarelaterte dødsfall gått jevnt nedover i Sverige.

For mindre enn 10 minutter siden

Sverige er blant landene i verden med flest coronadødsfall per 100.000 innbyggere, med 54,8 dødsfall per 100.000. Likevel viser tallene at det går i riktig retning: Kurven har gradvis vært nedadgående siden de hadde sine verste dager.

Dagene med flest dødsfall var ifølge svenske helsemyndigheter 8. og 15. april, hvor det døde 115 personer. 8. juli er dagen hvor det er rapportert færrest, med ett coronadødsfall.

Slik ser utviklingen av coronadødsfall ut i Sverige til 10. juli:

De siste to ukene har det gjennomsnittlig vært 0,2 dødsfall per 100.000 innbyggere, ifølge VGs oversikt.

Det er like stor andel som da det var en topp i Norge, men laveste tall i Sverige siden slutten av mars, om man ser på et glidende syvdagerssnitt over rapporterte dødsfall. På det høyeste har tallet vært oppe i 1,1.

Her kan du se utviklingen av coronaviruset i alle de nordiske landene.

Totalt er det registrert 5536 coronarelaterte dødsfall i Sverige, og 75.826 personer er så langt registrert smittet, ifølge VGs oversikt mandag kveld.

Merk: VGs oversikt baserer seg på hvilken dag dødsfallene er rapportert. Tallene fra Folkhälsomyndigheten fra før 10. juli viser hvilken dag dødsfallene skjedde. Disse tallene viser kun dødsfall hvor dødsdato er kjent, og kan derfor justere seg noe over tid og være noe lavere enn totaltallet.

Halvparten har skjedd på sykehjem

Nesten halvparten av dødsfallene i Sverige har skjedd på sykehjem.

I forrige uke uttalte direktør i IVO, Sofia Wallström, at det hadde blitt oppdaget alvorlige brudd ved 91 sykehjem etter et nasjonalt tilsyn i april. 40 kommuner har stått for 70 prosent av dødsfallene på sykehjem.

– Felles var at de slet med bemanningsvansker, problemer med hygienerutiner og bekymret personell, sa Wallström under pressekonferansen 7. juli.

Bruddene går ut på for dårlige hygienetiltak og at pasienter ikke har fått individuell oppfølging av lege.

– Det finnes eksempel på personer som ikke har fått individuell vurdering av en lege, men en generell vurdering som ikke viser seg å være basert på det pasienten trenger. Noen steder har man ikke fått kontakt med en lege i det hele tatt, ifølge IVO-direktøren.

les også Familien til Sveriges antatt yngste corona-offer: – Vi må begynne å ta viruset på alvor

Har åpnet grensene for tre regioner

Fra onsdag 15. juli endrer regjeringen reiserådene for land i Europa med tilfredsstillende smittenivå.

Regjeringen åpner for alle land i EØS- og Schengen-området, med unntak av Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria og Luxembourg. Det åpnes også opp for reiser til de tre sørligste regionene i Sverige – Kronoberg, Skåne og Blekinge.

Situasjonen vurderes minst hver 14. dag og reiserådene kan endre seg raskt dersom smitten øker.

Her kan du se alle land sin verste periode når det kommer til registrert smittede og døde:

Publisert: 14.07.20 kl. 13:21

Les også

Mer om Coronaviruset Sverige Reiseråd

Fra andre aviser