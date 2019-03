Tysk politi skal ha avverget terrorangrep

Mint ti personer er arrestert i Tyskland mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep.

Det rapporteres om et ulikt antall arresterte. Den tyske avisen Die Welt melder om at elleve personer skal være arrestert i et antiterror aksjon i Frankfurt -området.

De mistenkte skal være mellom 20 og 40 år, skriver The Guardian.

De hovedmistenkte er en 21 år gammel mann og to 31 år gamle brødre.

Personene er mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep ved bruk av biler og skytevåpen. Målet skal ha vært å drepe så mange mennesker som mulig, sier påtalemyndigheten i Frankfurt ifølge den britiske avisen.

Ifølge Die Welt deltok om lag 200 politifolk i politiaksjonen.

