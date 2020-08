SMITTEVERN: To ansatte ved sykehuset som Leger uten grenser driver i den tidligere IS-bastionen Mosul i Irak. Foto: Manhal Alkallak / MSF

I skyggen av krigen: Corona-katastrofe i Irak og Syria

De offisielle tallene på coronavirus er lave, men virkeligheten er en helt annen. Det forteller norske helsearbeidere i Irak og Syria. De krigsherjede landene står overfor en epidemi som er ute av kontroll.

Blodig borgerkrig, terrorregimet til Den islamske staten, regional stedfortrederkrig og voldsomme bombetokter utført av både den USA-ledede koalisjonen mot IS og av Russland: Syria og Irak har opplevd mer krig og elendighet enn de fleste land i verden det siste tiåret.

Derfor har eksperter lenge advart mot at coronaviruset ville spre seg med voldsom kraft i land der folk bor tett og der helsevesenet ligger nede med brukket rygg. Tilsynelatende har utviklingen vært mindre alvorlig.

Men VG har sjekket flere uavhengige kilder, deriblant intervjuer med to norske helsearbeidere, som advarer om at situasjonen er langt mer alvorlig.

MUNNBIND: Passasjerer på en buss i hovedstaden Damaskus får utlevert munnbind av en frivillig. Foto: YOUSSEF BADAWI / EPA

Lav testkapasitet

I begge land er hovedstedene Damaskus og Bagdad hardest rammet, men det er når viruset spres til områdene der krigføring fortsatt pågår eller der helsevesenet er ødelagt av krig, at det kan bli virkelig ille.

I Syria har Assad-regimet lagt lokk på tallene for både smittede og døde, som nå viser kun litt over 2000 smittede og 92 døde. Men rapporter fra Syria melder om flere døde på én enkelt dag i Damaskus enn den offisielle totalen. Verdens helseorganisasjon (WHO) har diplomatisk uttalt at Syria-tallene er usikre grunnet lav testkapasitet.

Middle East Institute fastslår at utviklingen er så alvorlig at Syria er på vei mot en «Covid-19-katastrofe».

London School of Economics (LSE) har i en omfattende rapport tatt utgangspunkt i det de mener er det reelle tallet på smittespredning, og anslår at det innen utgangen av august i verste fall kan bli opp mot to millioner smittede i Syria, og over hundre tusen døde, dersom det ikke iverksettes drastiske tiltak raskt.

I beste fall, med omfattende smittevernstiltak som en forutsetning, anslår LSE at Syria innen august er omme vil ha minst 100.000 smittede og over 6000 døde - også det langt høyere enn de offisielle tallene.

I SYRIA: Ola Ulmo har jobbet i Syria i flere år, først for Norges Røde Kors, og nå for Den Internasjonale Røde Kors Komiteen. Foto: Harald Henden, VG

Ola Ulmo er leder for Aleppo-kontoret til Den Internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC). Den krigsherjede byen er nå kontrollert av Assad-regimet etter årevis med voldsomme kamper.

– Etter ti år med krig har ikke helsevesenet kapasitet til å håndtere situasjonen. Mange med symptomer må være hjemme uten å få behandling siden sykehusene er fulle. Vi merker en kraftig økning i antallet pasienter. Etterspørselen etter likposer ved sykehusene og likhuset er høy, sier Ulmo til VG på telefon fra Syria.

Han forteller at venner og ansatte regelmessig forteller om familie som mister livet, og at han ofte får høre at Covid-19 er verre enn krigen, fordi folk i tillegg mister arbeid og inntekt og hele samfunnet påvirkes.

Dramatisk

Ulmo kan ikke kommentere de offisielle tallene på smitte i Syria.

– Situasjonen er dramatisk, slik den er i mange land. Her er kapasiteten til å teste så dårlig at man ikke kan si noe sikkert, det har jo WHO påpekt, sier han.

I områdene av Syria som er kontrollert av de kurdiske selvstyremyndigheten er smittetallene enda mer usikre, helsetilbudet enda dårligere og testkapasiteten enda lavere.

Der ligger blant annet interneringsleirene som holder flyktninger fra de beseirede IS-områdene. Redd Barna har gått ut i VG og advart om at coronaviruset har begynt å spre seg i gigantleiren Al-Hol, der flere norske IS-kvinner og deres barn holdes.

Leger uten grenser er nå i ferd med å bygge opp test- og behandlingssentre for coronasmittede i Idlib, som er den siste regionen som holdes av islamistiske syriske opprørsgrupper.

I mars gikk FNs spesialutsending til Syria, den erfarne norske diplomaten Geir O. Pedersen, ut med en bønn til de krigførende partene i landet om en våpenhvile i Syria, for at coronaviruset kunne bekjempes. Men våpenhvilen har kun delvis stanset krigshandlingene.

IS-bastionen Mosul

I Irak er både testkapasiteten og åpenheten om smitten høyere. Like fullt anslås det at smitten er underrapportert, og dermed høyere enn de offisielle tallene som viser at over 200.000 mennesker er smittet av coronaviruset i Irak, og at over 6000 har mistet livet av Covid-19.

ISOLERING: Nødhjelpskoordinator Itta Helland-Hansen i gangen mellom rommene til coronaisolering ved sykehuset til Leger uten grenser i Mosul. Foto: Privat

Viruset har de siste månedene spredt seg til de krigsherjede områdene som lå under terrorstaten IS, og disse har brått fått en kraftig økning. I Ninewa-regionen, området rundt den tidligere IS-bastionen Mosul, er det de siste månedene registrert over 4500 nye smittetilfeller og 133 dødsfall, opplyser Leger uten grenser til VG.

Nødhjelpskoordinator Itta Helland-Hansen er feltansvarlig for sykehuset som Leger uten grenser driver i Mosul. Hun forteller om en spredning av coronaviruset som er i ferd med å komme ut av kontroll.

– Helsevesenet i Mosul er fortsatt svekket etter krigen mot IS, og er på ingen måte rustet til å håndtere en epidemi, forteller hun til VG på telefon fra Irak.

MÅTTE ENDRE: Leger uten grenser sitt sykehus skulle være til behandling av traumer forårsaket av krigen, men brukes nå til Covid-19 syke. Foto: Manhal Alkallak / MSF

For få sykehusplasser

Helland-Hansen beskriver en situasjon der smittesporing ikke lenger er mulig i Mosul, og at den hardt prøvede byen har mangel på personell, sengeplasser og oksygen til dem som blir syke.

– Helsesektoren i Mosul slet allerede med en byrde som var for tung, og som nå er blitt umulig å bære, forklarer hun.

– De siste dagene har det i snitt vært mellom 5–7 dødsfall i Mosul by, og rundt 150 nye bekreftede smittede daglig, noen dager så mange som 300, forklarer Helland-Hansen.

Dersom smitten fortsetter å stige, vil situasjonen raskt bli svært krevende å håndtere: Det er fortsatt kun én sykehusseng per 3000 innbyggere i regionen. Da Mosul var beleiret under krigen mot IS, ble en rekke av byens sykehus ødelagt, og disse er fortsatt ikke gjenoppbygd.

Sykehuset til Leger uten grenser skulle opprinnelig brukes til å behandle traumeskader etter krigen mot IS, men grunnet utbredt resistens mot antibiotika er det bygget rom som kan isoleres. Dermed egner det seg godt til å behandle pasienter med Covid-19.

– De aller fleste ansatte ble med over til de nye oppgavene, til tross for høy risiko for helsearbeidere i Irak: 9905 helsearbeidere er blitt smittet og 107 av dem har mistet livet av Covid-19. Heldigvis har vi klart å unngå at noen av våre ansatte er blitt smittet, forteller Helland-Hansen.

CORONAVIRUSET * 23.615.616 personer i 213 land og territorier har fått påvist smitte av koronaviruset. * 813.048 (3,4 prosent) av de registrert smittede er døde. * 16.105.226 (68,2) av de registrert smittede er friskmeldt. Enkelte land registrerer ikke friskmeldinger. * Tilstanden for 61.711 personer (0,9 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Kilde: NTB Vis mer

Kan ikke isolere seg

I 2017 besøkte VG feltsykehuset til Leger uten grenser, i en av leirene utenfor Mosul. I disse bor det fortsatt tusenvis av flyktninger som ikke har kunnet vende hjem.

Gamlebyen i Mosul ligger fremdeles i ruiner etter krigens herjinger. Under knuste boligblokker ligger både lik og eksplosiver, og svært mange hjem er fortsatt ikke beboelige.

– Mange fra Vest-Mosul har ikke kunne flytte hjem, og bor hos slektninger i andre deler av byen. De bor trangt og kan ikke isolere seg dersom de blir syke, forteller Helland-Hansen.

Publisert: 27.08.20 kl. 11:24

