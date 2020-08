WHO etter «sjokkbilder» fra Wuhan: – Kan ikke klandre folk for å ville leve livene sine

Bilder fra en musikkfestival i coronavirusets første episenter har fått internasjonal oppmerksomhet. Verdens helseorganisasjon ber folk om ikke å rette pekefinger.

Tusenvis av festivalgjengere var forrige lørdag samlet i et basseng under HOHA Water Electrical Music Festival i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina – skulder ved skulder og uten munnbind.

Bildene fra festivalen står i sterk kontrast til de folketomme gatene under månedene da byen, der coronaviruset antas å ha sitt utspring, var i lockdown.

Nedstengningen startet 23. januar, da flere enn 400 personer var bekreftet smittet og 17 bekreftet døde. 11 millioner innbyggere ble isolert fra resten av Kina

SPØKELSESBY: Slik så det ut da Wuhan stengte ned i slutten av januar. Foto: Arek Rataj / AP

Først 8. april begynte Wuhan å lette på restriksjonene. Siden da har det ikke vært registrert noen nye smittetilfeller.

Nå er hverdagen mer eller mindre tilbake til normalen for byens innbyggere. Folk strømmer til fornøyelsesparker, utesteder og som bildene fra forrige lørdag viser; musikkfestivaler.

Tirsdag uttalte WHO-epidemiolog Maria Van Kerkhove at hun har sett lignende bilder fra mange land.

– Vi kan ikke klandre folk for å ville leve livene sine, sier hun ifølge Reuters.

Se bildene fra hverdagslivet i Wuhan:

fullskjerm neste SAMLES IGJEN: Publikum stod tett i tett under en musikkfestival i Wuhan 4. august.

– Fortsatt en risiko

Festivalen har blitt omtalt i internasjonale medier som CNN og BBC. Flere er bekymret for den potensielle smittespredningen denne typen samlinger kan medføre.

Wuhan besluttet i april at alle innbyggerne i byen skulle testes. Professor Sanjaya Senanayake i smittsomme sykdommer ved Universitetet i Canberra, Australia, sier til BBC at det likevel er en risiko for at noen utenfra kan bringe viruset til byen.

– Problemet er at vi ikke har bekjempet covid-19, og det betyr at det fortsatt er en risiko for at det kan komme tilbake, enten fra utlandet eller andre steder, sier han.

Senanayake trekker frem New Zealand, som ble kjent som landet som «hadde kvittet seg med corona». 12. august besluttet statsministeren å stenge ned landets største by Auckland, etter de første lokale smittetilfellene på over 100 dager.

– En studie fra London antyder at rundt 10–20 prosent av folk med covid-19 står for 80 prosent av alle smittetilfellene. Så man er virkelig nødt til å være forsiktig med store folkemengder, sier professoren.

Publisert: 18.08.20 kl. 18:28 Oppdatert: 18.08.20 kl. 18:42

