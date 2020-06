SØNN: Mårten Palme (58) er en av Lisbet og Olof Palmes tre sønner. Foto: Jerker Ivarsson, Aftonbladet

Olof Palmes sønn til VG: – Jeg tror han er skyldig

Mårten Palme (58) så en mann følge etter foreldrene på Sveavägen: – Det er meget mulig at det var Stig Engström jeg så, sier Olof Palmes sønn til VG.

Tolv timer er gått siden førstestatsadvokat Krister Petersson konkluderte med at Stig Engström drepte Sveriges statsminister 28. februar 1986.

Den kvelden var Lisbet og Olof Palme på kinoen Grand på Sveavägen, sammen med sin sønn Mårten og hans daværende kjæreste.

Da de skiltes etter forestillingen, så Mårten en mann følge etter foreldrene.

KINO: Lisbet og Olof Palme, sønnen Morten og hans forlovede var på kinoen Grand på Sveavägen før drapet. Foto: Benkt Eurenius, TT Nyhetsbyrån

– Mulig ham jeg så

– Personen jeg så, hadde veldig like klær som Engström. Det er meget mulig at det var ham jeg så, sier Mårten Palme til VG sent onsdag kveld.

10–15 minutter senere falt det dødbringende skuddet. Klokken var 23.21. Olof Palme falt død om, drapsmannen løp fra stedet.

Sønnen får beskjed når han er kommet hjem til sin venninne.

– Om jeg kunne handlet annerledes? Det har jeg ikke tenkt så mye på.

Mårten Palme er professor i samfunnsøkonomi ved Stockholms universitet. De tre brødrene Palme ble underrettet om etterforskernes konklusjoner mandag.

Flere er skuffet over at førstestatsadvokaten ikke la frem håndfaste bevis.

– Viss skuffelse

– Opprinnelig ventet også jeg at han ville gjøre det, for han hadde indikert at han hadde noen form for teknisk bevis. Jeg kjenner også en viss skuffelse.

– Har du likevel fått en historie du tror på?

– Jeg synes nok det. Dette er hva de har. Hva skal de gjøre, de kan bare legge frem det som finnes.

– Men tror du på det?

– Jeg tror på det, mer enn tidligere hypoteser. Men mange omstendigheter er merkelige, sier Mårten Palme.

– Ikke helt sikker

Han tenker på at Stig Engström beviselig var på mordplassen, uten at andre plasserer ham der. At han lyver. Og at han ser et vitne som ingen andre enn gjerningsmannen kan ha sett.

– Jeg tror han er skyldig, men kan ikke være helt sikker.

– Er det viktig for deg, at politiet finner en gjerningsmann?

– Det er viktig å få frem alle fakta, så langt det er mulig.

– Hva tenker du om Stig Engström?

– At han er en ubehagelig person. For jeg tror han er den skyldige.

– Slurvet fryktelig mye

Mårten Palme er kritisk til politiets arbeid i den innledende fasen.

– De slurvet fryktelig mye, gjorde veldig mange feil. Det var virkelig forferdelig.

– Er du bitter for det?

– Ja, det er opprørende. Ikke bare politiet, men to granskingskommisjoner og mange privatspanere misset alt.

Mårten Palme sier det var viktig for brødrene og deres familier å få svar i dag, etter så lang tid. Men han tror ikke Sverige er ferdig med saken.

– Jeg er redd for at spekulasjonene vil fortsette, fordi det ikke finnes klare bevis. Det er kjedelig, selvsagt.

les også Palmedrapet: De ubesvarte spørsmålene

– Vanskelig å legge bak seg

– Leges dine sår?

– Jeg vet ikke, det vil fremtiden vise.

– Klarer du legge saken bak deg?

– Det er vanskelig, dessverre, for det finnes en gjenværende usikkerhet om hvem som begikk drapet.

– Tenker du mye på faren din og mordkvelden?

– Jeg tenker ikke på ham i forbindelse med mordkvelden, for jeg har et selvstendig bilde av ham. Jeg tenker mye på ham, ikke så mye på mordkvelden – men det hender.

STOLT: Lisbet Palme har Mårten på armen og Joakim ved siden, når Olof Palme kommer til slottet foå avlegge ed som statsråd 18. november 1963. Foto: Jan Collsiöö, TT Nyhetsbyrån

Stolt av faren

– Hadde dere et godt forhold?

– Ja. Han var en veldig levende person som deltok i alt mulig, i diskusjoner og samfunnsliv.

– Er du stolt av ham?

– Ja, det er jeg absolutt, sier Mårten Palme til VG.

Lisbet overbevist

Statsministersønnen var lenge påvirket at sin mors sterke overbevisning om at det var Christer Pettersson som utførte mordet.

1986: Folk la ned roser ved åstedet for drapet på statsminister Olof Palme. Foto: Anders Holmström, TT Nyhetsbyrån

I dag mener han det er flere grunner til å være skeptisk til at Lisbet Palme pekte ut den tidligere drapsdømte rusmisbrukeren i en vitnekonfrontasjon, blant annet at hun ikke så mannen særlig godt.

– Jeg gjennomgikk samme vitnekonfrontasjon. De andre personene var politimenn som skilte seg ganske markant fra Christer Pettersson på flere måter, sier Mårten Palme til Svenska Dagbladet.

Christer Petterson ble først felt, men siden frikjent i 1989. Han døde i 2004.

SORG: Lisbet Palme omgitt av sønnene Mårten (t.v.), Mattias og Joakim, under minnestunden i Riksdagen 10. msrs 1986. Foto: Svensk Pressfoto, TT Nyhetsbyrån

– Vanskelig endre oppfatning

Lisbet Palme gikk bort i 2018. Sønnen har fundert på hvordan hun ville reagert på dagens beskjed om at det var en annen som tok livet av ektemannen.

– Hun var veldig overbevist om at det var Christer Pettersson. Jeg tror hun ville hatt vanskelig med å ta til seg nye bevis. Jo eldre hun ble, jo vanskeligere ble det å endre oppfatning.

58-åringen skiftet mening etter at magasinet Filter for to år siden underbygget tesen om at morderen var Stig Engström. Han ble også utpekt i Lars Larssons bok fra 2016.

Stig Engstrõm døde i 2000, 66 år gammel.

Foto: Jan Delden, TT Nyhetsbyrån

Handler mer om tap

Mårtens bror Joakim (62) sier til Dagens Nyheter onsdag at for ham er dagens beslutning i en forstand en avslutning, hva skyldspørsmålet angår.

– For en selv handler det mer om tapet av en nærstående som ble berøvet livet. Det kan man ikke slutte å sørge over.

Joakim Palme sier til DN det ikke alltid er lett å vite motivet for slike handlinger.

– Men han beveget seg åpenbart i Palme-fiendtlige kretser. Det kaster lys over det som var utrolig usunne hatkampanjer i samfunnet på den tiden.

