Håp for Idlib etter våpenhvile

Forholdet mellom Tyrkia og Russland er sterkere enn noensinne, sier Tyrkias presiden Erdogan, kun en uke etter at 33 tyrkiske soldater ble drapt av den russiskstøttede syriske hæren. Torsdag underskrev de våpenhvile om Idlib.

Russland og Tyrkia ble enige om en våpenhvile i Idlib-regionen som tredde i kraft ved midnatt natt til fredag. Håpet er å få slutt på de sivile lidelsene, ifølge Vladimir Putin.

De siste meldingene fredag morgen går ut på at våpenhvilen blir overholdt. Det skriver Reuters. EUs toppdiplomat Josep Borrell sier våpenhvilen nå kan gjøre at EU i langt større grad kan hjelpe den lidende sivilbefolkningen.

– Våpenhvilen er godt nytt. Det gjenstår å se om den overholdes, men det er en forutsetning for at vi kan hjelpe sivilbefolkningen i Idlib, sier han fra Zagreb, hvor EUs utenriksministre møtes.

Den tyrkiske presidenten var torsdag i Moskva for å møte Russland president Vladimir Putin. For å få slutt på krisen nord i Syria, hvor de to landene kjemper på hver sin side.

33 tyrkiske soldater ble drept av russernes allierte, den syriske hæren i forrige uke. Samtidig er de økonomiske forbindelsene mellom Tyrkia og Russland blitt sterkere den siste tiden.

Erdogan har ifølge Reuters fortalt Putin at han ønsket at det skulle komme beslutninger på møtet som vil bedre situasjonen i den krigsherjede Idlib-provinsen. Han sier forholdet til Russland er det beste på lenge og at han ønsker å styrke det ytterligere.

Hvor lenge våpenhvilen holder, gjenstår å se.

Samme dag som de to møttes kom meldinger om et russisk luftangrep på opprørere i Idlib-provinsen som tok livet av minst 15 personer, blant dem flere barn. Angrepet skjedde ifølge ITV i Maaret Musreen, hvor det bor 900.000 som er fordrevet fra sine hjem.

LUFTANGREP: Flybilde etter et russisk luftangrep i Maaret Misrin i Idlib-provinsen torsdag. Foto: AREF TAMMAWI / AFP

Samtidig som møtet i Moskva pågikk, kom det meldinger om kamper i byen Saraqib. Rapportene som Reuters refererer går ut på at opprørsgrupper forsøkte å ta byen i løpet av natten, men ble presset tilbake av syriske regjeringsstyrker.

Krigshandlingene her i den siste opprørskontrollerte provinsen har ført til at nesten en million mennesker er på flykt fra Syria mot Tyrkia.

Les fersk reportasje: VG på grensen til Idlib: Ser sin egen familie som er fanget i krigen

Den russiske presidenten startet med å kondolere til sin tyrkiske motpart, og har forklart at den syriske hæren, som Russland støtter, ikke visste hvor de tyrkiske styrkene befant seg. Han påpekte også ifølge AP at den syriske hæren også har lidd store tap.

– Vi trenger å diskutere situasjonen for å forhindre slike hendelser, og for å ikke ødelegge forholdet mellom Tyrkia og Russland som vi begge setter høyt, sa Putin.

