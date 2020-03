STENGER GRENSENE: En vennegjeng med nordmenn måtte kjøpe dyre billetter for å komme seg ut av Filippinene i tide lørdag. Foto: MARK R. CRISTINO / EPA

Fortvilte nordmenn måtte kjøpe «svindyre» billetter for å komme seg hjem

En gruppe backpackere, blant dem ti nordmenn, havnet i karantene da en australier i gruppen fikk feber. De siste dagene har de forsøkt desperat å komme seg ut av Filippinene i tide.

Nå nettopp

Årsaken er at det er erklært lock down av Manila fra 15. mars til 14. april.

Samtidig har norske myndigheter bedt nordmenn på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem.

Gruppen på totalt 20 personer befant seg fredag på Port Barton på øya Palawan.

Hvis de ikke hadde kommet seg til flyplassen i hovedstaden Manila innen klokken 23.59 lørdag lokal tid, måtte de måtte bli på Filippinene på ubestemt tid.

– Vi har sjekket ut alt av transportmuligheter, men det er ingen ledige billetter, så vi vet ikke hva vi skal gjøre, sa Frida Furelid Nygård (19) til VG fredag.

Er du Corona-fast i inn- eller utlandet? Del dine bilder og historie her.

Lørdag morgen skriver hun en i en tekstmelding til VG at de mot alle odds er på plass på flyplassen i Manila, og venter på et fly ut av landet.

Hun presiserer i meldingen ikke hvor mange i reisefølget som har fått tak i flybilletter.

– Det var veldig vanskelig å komme seg ut av landet innen fristen. Alle flyginger var fullbooket, og vi følte virkelig på utrygghet og usikkerhet, spesielt når vi sto ikke situasjonen alene og ikke fikk hjelp.

Hun sier flybillettene de nå har fått tak i er «svindyre» businessclass-billetter, og at de, hvis alt går etter planen, lander i Oslo søndag.

Da VG spør om et bilde av vennegjengen, svarer Furelid Nygård at de ikke har hatt tid til å ta et gruppebilde fordi situasjonen har vært så kaotisk.

les også UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige

STRENGE REGLER: På Filippinene innfører de «lockdown» fra og med søndag og en måned frem i tid. Foto: Aaron Favila / AP

Vurderte å bli hjemme

Det var søndag i forrige uke at hun og de fire vennene Even Kroon (19), Anna Haugen (20), Kristine Rød Winsnes og Guro Majormoen (19) landet i Manila, hvor de møtte resten av reisegruppen.

Sammen skulle de til Thailand, Singapore og Bali de to neste månedene.

De var totalt ti nordmenn i den aktuelle gruppen, hvor flere hadde bestilt reisen gjennom Kilroy.

– Hvilke vurderinger gjorde dere før dere dro?

– Før turen så jeg på smittetilfellene i landene jeg skulle til, og vurderte ut fra dette at det var liten risiko for å bli smittet. Noen dager før avreise vurderte jeg å bli hjemme, på grunn av utbruddet i Norge og mye i mediene, men jeg tok valget om å reise på søndag, sier hun.

les også Isabella er dødssyk: Lever med frykten for coronasmitte

– Jeg leste også på FHI sine hjemmesider, og de frarådet ikke å reise, og det stolte jeg på. Jeg snakket også med noen leger hjemme som også sa at det ikke var forbudt, men at det kanskje ikke var så lurt å reise.

– Vi spurte litt angående viruset og fikk beskjed om at de tok det svært alvorlig, og at de skulle gi nødvendig informasjon før turen. Etter dette fikk vi ikke noe informasjon.

Furelid Nygård sier hun ikke fikk informasjon om coronaviruset av Kilroy i forkant av turen.

Måtte på sykehus

Kort tid etter at de ankom Filippinene, fikk de merke konsekvensene av coronaviruset.

Først ble den planlagte utflukten på mandagen avlyst. Da de skulle til en underjordisk elv tirsdag, måtte alle måle kroppstemperatur.

– En fra Australia hadde feber og fikk ikke være med. Etter vi var ferdige skulle vi ta buss i et par timer for å overnatte i bungalower. På veien måtte vi stoppe innom et sykehus. Her måtte hun med feber være igjen. Vi andre måtte måle kroppstemperatur på nytt, før vi dro videre., sier hun.

les også Norge i corona-dvale

Da gruppen kom frem til bungalowene, var lokalbefolkningen redde for smitte og nektet dem å bo der, ifølge Furelid Nygård.

– Vi fikk ikke forlate bussen, og måtte måle kroppstemperatur igjen. Deretter tok vi båt til de vi ble fortalt var en egen øy, men som viste seg å være en del av Palawan. Før vi gikk om bord i båten måtte vi fylle ut et karanteneskjema.

Den opprinnelige reiseplanen var å dra til dette stedet og være der i ett døgn, ifølge kvinnen. I stedet ble det to og et halvt døgn i telt der, før de fredag skal ha fått beskjed om å komme seg til Manila.

– Den eneste grunnen til at vi kom oss til Manila i dag var at organisasjonen vi reiste med på Filippinene fikk tak i billetter. Hvis ikke det hadde skjedd i går kveld hadde vi vært stuck i Palawan, sier Furelid Nygård til VG.

les også Ikke helsepersonell ved ankomst Oslo torsdag: – Vi er måpende

Hun er skuffet over hvor lite informasjon de har fått mens dette har pågått:

– UD sa at vi måtte fikse dette selv med flyselskapet eller med forsikringsselskap. Vi prøvde å ringe FHI for råd, mend de hadde ikke åpen telefonlinje. Forsikringsselskapet ringte oss aldri opp igjen. Kilroy kunne heller ikke hjelpe oss. Vi følte virkelig at vi ikke fikk hjelp av noen i Norge, sier hun.

Moren til Frida, Anita Furelid har vært i kontakt med Kilroy, som hun kritiserer for ansvarsfraskrivelse.

– Jeg ringte til Kilroy da jeg fikk vite hva som hadde skjedd. De sa at de måtte forholde seg til tiltakene til filippinske myndigheter. Jeg har forståelse for at tiltakene, men Kilroy har et ansvar for de reisende er frustrerte og engstelige, sier hun til VG.

les også Slik takler du virusepidemien

– Under et enormt press

Daglig leder Flavia Forster i Kilroy Norge sier hun av hensyn til personvern ikke kan kommentere spesifikke saker. Hun beskriver situasjonen rundt coronautbruddet som unormal og ulikt noe annet de har opplevd.

– Nå bruker vi all vår kapasitet på å hjelpe de som er på reise eller som snart har avreise, sier hun.

Likevel kan ikke de som har bestilt en reise med avreise den nærmeste tiden forvente å få pengene tilbake. Ifølge pakkereiseloven har du kun krav på dette dersom det kommer nye reiseråd fra UD. Rådene fra Helsedirektoratet om å ikke reise, utløser derfor ikke den samme retten.

– Vi anbefaler alle å lytte til rådene fra Helsedirektoratet. Selv om det ikke gir noen rett til å heve kjøpet, kan vi bistå med å flytte reisen til et senere tidspunkt, sier Forster.

– Hele bransjen under enormt press. Vi forsøker å gjøre alt vi kan for å gi et større handlingsrom for å hjelpe kundene og at den økonomiske byrden ikke skal tilfalle dem.

les også Italiensk lege til Norge: – Vær så snill. Forbered dere.

Forstår fortvilelsen

For reisende som trenger hjelp med å komme seg hjem, sier Forster at de forsøker å hjelpe de så langt det lar seg gjøre.

– Jeg forstår veldig godt at mange er i fortvilte situasjoner. Likevel er det begrensninger på hvor mye handlingsrom vi har når mange mennesker står i ulike situasjoner, og det er lock down flere steder. Går det ingen fly, er det ikke mye vi kan gjøre.

Forster sier Kilroy har sendt ut informasjon om coronaviruset til sine kunder både på e-post og på sine hjemmesider.

– Moren til den ene nordmannen kritiserer dere for ansvarsfraskrivelse. Har du noen kommentar til dette?

– Jeg kan ikke uttale meg om en spesifikk sak, men vi plikter å bistå alle kundene våre. Jeg står inne for at vi gjør det, i henhold til pakkereiseloven og vilkårene for reisene vi selger.

les også Erlend (20) sitter corona-fast i Østerrike: – Veldig surrealistisk

Pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i UD sier til VG at mange norske reisende opplever nå at de er i en vanskelig situasjon.

– Utenrikstjenesten arbeider intensivt med å bistå norske borgere i utlandet som sterkt berørt av korona-pandemien. Av kapasitetshensyn og ut fra lovpålagt taushetsplikt kan vi ikke kommentere enkeltsaker, sier hun, og viser til at UD har en egen side med spørsmål og svar om deres arbeid.

Publisert: 14.03.20 kl. 12:09

Mer om Coronaviruset Filippinene Manila Sykehus Frykt Flyselskaper

Fra andre aviser