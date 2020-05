PÅ FRAMMARSJ: Terrororganisasjonen utgjør igjen en alvorlig trussel. I forrige måned sto IS bak 20 blodige angrep på den irakiske sikkerhetsstyrken, ifølge sjefen for den norske styrken i Irak. Foto: Uncredited / TT NYHETSBYRÅN

IS får drahjelp av coronaviruset: Terrorbevegelsen bygger seg opp igjen

Den norske militære styrken i Irak opplever en farlig utvikling i ly av coronaviruset. – IS utnytter situasjonen og tar i bruk en stadig mer avansert angrepstrategi, sier oberstløytnant Stein Grongstad til VG.

70 norske soldater fra Telemark bataljon har i snart to måneder vært nødt til å unngå nærkontakt med irakiske militære. Dette er soldater som den norske styrken skal drive opplæring av, og slik bidra til at irakiske soldater skal bli istand til å kunne håndtere den stadig økende trusselen fra terror-bevegelsen IS.

– Men selv om vi ikke har fysisk kontakt med de irakiske sikkerhetsstyrkene (ISF), så benytter vi alternative kommunikasjonsmetoder for å fortsette arbeidet, slik det blir gjort her hjemme, sier oberstløytnant Grongstad.

IS har gjennom flere måneder vært på frammarsj i Syria og i Irak. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa i et intervju med VG 9. mars i år, at hun frykter at IS kommer tilbake.

– IS utgjør en trussel selv om organisasjonen territorielt er bekjempet. Både IS og al-Qaida får lettere fotfeste der myndighetskontroll mangler, eller der hvor stor ustabilitet hersker, sa Ine Eriksen Søreide for to måneder siden.

PÅ HØYDEN: Slik så det ut i den syriske byen Raqqa da IS hadde etablert sitt hovedsete der i 2014. For tre år siden ble terrorbevegelsen slått militært. I ly av krigen i Syria, uroen i Irak og nå covid-19 utgjør IS igjen en alvorlig trussel. Foto: TT NYHETSBYRÅN

I løpet av den tiden som er gått, har en nye fiende entret arenaen i Irak og Syria. Covid-19 har forandret virkeligheten i grenseområdet fra vondt til verre.

– Det er et paradoks at viruset som pasifiserer andre har ført til en ytterligere oppblomstring av, og terrorangrep fra, IS. Det er flere årsaker til det, sier oberstløytnant Grongstad.

– IS-krigerne, som de kaller seg, oppholder seg i jordbruksområder og er dermed ikke spesielt utsatt for virussmitte. Vi opplever at de har en angrepstrategi som består i bedre planlegging og at de går spesifikt etter irakiske styrker som nå ikke er samordnet i samme grad som før viruset slo til. IS gjør bruk av veibomber, de er i besittelse av avanserte sprenglegemer, og bruker tyngre våpen. De vet også å utnytte terrenget i grenseområdene til sin fordel. I april måned var det 20 IS-angrep på irakiske styrker i Anbarprovinsen, sier sjefen for den norske styrken i Irak.

IS-TRUSSEL: Oberstløytnant Stein Grongstad ser stadig sterkere tegn på at terrorbevegelsen IS i er i ferd med å bygge seg sterk igjen. - Det skjer bant annet i ly av den situasjonen som coronaviruset har skapt, sier han. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

De norske soldatene i Norwegian Task Unit inngår i en amerikansk ledet militær koalisjon som består av flere tusen militært personell fra vestlige land. Den norske kontingenten kommer fra Telemark bataljon.

Ifølge oberstløytnant Grongstad spiller også den hellige fastemåneden ramadan inn, og gir IS-terroristene en fordel. Dessuten har det også i tidligere år vært større IS-aktivitet under ramadan enn ellers

– Vi tolker det som at den ekstremvarianten, og salafisme-tilnærmingen til islam som IS står for, har et narrativ hvor de ønsker å vise at de har evne til å påføre de ikke-troende fysiske og militære tap, sier Grongstad.

Et økende antall irakiske soldater er blitt drept og skadd i grenseområdene mellom Syria og Irak.

Den uoversiktlige situasjonen i Syria og smittefaren som viruset utgjør, har ført til at fanger blir løslatt fra fengsler, flere av de som settes fri er IS-tilhengere.

– Forholdene i Syria er forverret. IS får økt tilfang av rekrutter når fengsler og flyktningleire åpner, sier oberstløytnant Stein Grongstad.

Han understreker at den politiske situasjonen i Irak spiller en viktig rolle hvorvidt landet klarer å håndtere den økte trusselen fra IS. Så langt har ikke Covid-19 rammet Irak så hardt. Det er under 3000 som er smittet og 109 mennesker som er registrert døde.

– Samtidig ser vi at IS flytter krigen fra Syria til Irak. Organisasjonen styrker seg, både økonomisk og militært. IS gjenvinner ikke styrken i løpet av 2020. Men både covid-19-viruset og den politiske situasjonen i Irak kan føre til at IS undret kan bygge seg opp i grenseområdene, sier Grongstad.

KONTROLL: De norske soldatene er stasjonert på Al-Asad flybase i Anbarprovinsen, nordvest for Bagdad. Her er en patrulje på oppdrag utenfor Anah. Foto: Forsvaret

Landets nye statsminister, Mustafa al-Kadhimi, har startet lovende. Han sier han vil løslate demonstranter som ble fengslet under demonstrasjonene i fjor høst og han har lovet erstatninger til familiene til de 109 menneskene som ble drept under demonstrasjonene.

– Klarer den nye statsministeren å skape en stabil politisk situasjon så vil det være positivt. Sosiale utfordringer og mangel på resurser hos befolkningen, kan føre til økt støtte til IS, spesielt i jordbruksområdene. Jeg tror vi er nødt til å ha et 7–10 års perspektiv på hvorvidt Irak klarer å håndtere IS-trusselen. For at det skal skje må NATO og vestlige land ta ansvar for Irak, såfremt den irakiske regjeringen ber om at hjelpen fra koalisjonen fortsetter, sier sjefen for den norske styrken i Irak, oberstløytnant Stein Grongstad.

KONTROLL: De norske soldatene er stasjonert på Al-Asad flybase i Amberprovinsen, nordvest for Bagdad. Her er en patrulje på oppdrag utenfor Anah. Foto: Forsvaret

