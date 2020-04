TRANGT: Det er svært trange kår i de trange leilighetene i Hongkong. Her fra et bilde tatt for Society for Community Organization (SoCO) Foto: Benny Lam/SoCO

Hongkongs «fengselsceller»: Bor ti personer i disse leilighetene

De mange, trange leilighetene i Hongkong gjør det vanskelig for beboerne å holde motet oppe.

I Hong Kong er det mange som bor i svært små og trange leiligheter. På størrelse med det vi i Norge vil kjenne som et lite kott, kan det i Hongkong bo relativt mange mennesker.

I en reportasje fra amerikanske CNN, fikk de et innblikk i hvordan levestandaren er i de trange kårene. Og ikke minst hvilke store utfordringer det gir nå som coronaviruset herjer verden over.

Lum Chai (45) forteller til CNN at han tidligere ofte dro til parker for å drikke øl med venner for å unnslippe de få kvadratmeterne han hadde å boltre seg på hjemme. Nå forteller han at tiden går til å vandre gatelangs alene for både å slå ihjel tid, men kanskje viktigst av alt - beskytte seg selv og de han bor med.

Foto: Benny Lam/SoCO

De trange hjemme, som på engelsk kalles for «cage homes» er vanligvis mindre enn ti kvadratmeter store. Det er ikke særlig mye større enn en fengselscelle. Bad er det som regel mange som deler på, og ofte er det ikke kjøkken tilgjengelig. Ofte blir matlagingen gjort med en enkel kokeplate som kobles til i veggen med strøm.

Lum Char opplyser til CNN at han betaler 1800 Hong Kong-dollar for den trange leiligheten. Det er omtrent 2500 norske kroner, og det for en trang leilighet som det bor ti personer i.

les også Viruslaboratorium i Wuhan: Umulig at vi er kilde til pandemien

Svært mange offentlige områder og bygg er steng mens pandemien herjer verden over. Biblioteker, gymmer, barer er blant steder som nå er stengt. Det er også innført en maksgrense på fire personer samlet på offentlige steder.

Til tross for de trange, og vanskelige levekårene har Hongkong sluppet greit unna coronaviruset så langt. I den sørlige havnebyen i Kina er det kun meldt i overkant av tusen smittetilfeller og fire dødsfall knyttet til viruset. Det er imidlertid den enorme ensomheten som tærer på.

– Jeg er så ensom. Det er langt fra den samme atmosfæren her som tidligere, forteller Lum Char.

Helsemyndighetene i Kina har nå øremerket 50 millioner Hong Kong-dollar til psykisk helsehjelp til befolkningen i Hongkong. Det utgjør omlag 69 millioner norske kroner. Det er også bestemt at alle som er fast boende i byen over 18 år får utbetalt i underkant av 14.000 norske kroner for å få hjelp til å holde det gående.

Nå håper Lum Char og flere tusen beboere i den kinesiske havnebyen at viruset snart skal slippe tak.

– Jeg håper Hongkong snart kan bli den byen den var før. En spennende by.

Bildene fra Hongkong er distribuert til media via den frivillige organisasjonen Society for Community Organization i Hongkong. Organisasjonen er finansiert gjennom donasjoner fra en rekke kirker og privatpersoner, og jobber med ulike tiltak, blant annet for å øke befolkningens deltagelse og innflytelse i politiske prosesser.

Publisert: 26.04.20 kl. 10:19

