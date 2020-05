Presset Putin må holde dempet feiring av seiersdagen

Coronaviruset setter en stopper for Vladimir Putins storstilte feiring av seieren over Nazi-Tyskland.

I dag skulle russiske myndigheter holdt en massiv militærparade på Den røde plass for å vise frem det mest avanserte militære utstyret landet har å by på. Russerne feirer denne dagen hvert år, seiersdagen, men i år skulle paraden være ekstra stor for å feire at det er 75 år siden seieren over nazistene.

Men Russland er, som resten av verden, rammet av coronaviruset. Og de er hardt rammet.







BESKYTTET: Et militærskip lå klart for feiringen på elven Neva i St. Petersburg i går, men om bord ble det brukt masker.

– Vi vil markere denne dagen og ha paraden vår på den røde plass, lovet Putin i en tale til det russiske folk.

Klokken 09 la en alvorstynget Putin ned blomster ved Den ukjente soldats grav i Alexanderhagen i Moskva.

Russiske myndigheter har den siste uken bekreftet drøyt 10.000 nye smittede hver dag, noe som tar smittetallet opp til 187.859 tilfeller fredag. Dødsfallene ligger dog uvanlig lavt. For ifølge de offisielle tallene er 1723 døde.

Vladimir Putin går dermed glipp av denne muligheten til å vise frem både sin personlige og Russlands militære makt – i en tid med store økonomiske utfordringer.

– I Putins tid har både 60 og 70-årsmarkeringene vært store folkelige arrangementer for å vise styrken i den russiske nasjonalisme, påpeker VG-kommentator Per Olav Ødegård.

ØVELSE: Her øver militærflyene på flyoppvisningen over Kreml, som fortsatt skal holdes. 47 russiske byer skal ha flyoppvisning i dag. Foto: SERGEI ILNITSKY / EPA

– Presidenten kan ikke lastes for viruset. Men han kan kritiseres for å ha reagert for sent og for å ha gjort lite for å redusere de økonomiske skadevirkningene, skriver Ødegård videre.

Må feire på nett

Det russiske nyhetsbyrået Tass påpeker at mange av feiringene som er utsatt skal holdes på nett, så russerne «kan følge på atmosfæren» av markeringen uten å forlate sine hjem.

Det skal fortsatt skytes opp fyrverkeri i 29 byer og militære flyoppvisningen i 47 byer, påpeker Tass. Men hovedfeiringen må altså foregå på nett.

