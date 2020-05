PÅ PLASS: På Tornbjerg Friplejehjem har beboerne nå fått tilgang til en nylaget samtaleboks for at de skal kunne få besøk. Foto: Christian Nordholt / Ritzau Scanpix

Nå får sykehjemsbeboere lov til å få besøk i Danmark

Danskene tar i bruk innovative tiltak for å sikre at sykehjemsbeboere kan få besøk igjen.

Mandag ble det klart at flere danske partiet har blitt enige om en avtale som sikrer ressurser for at eldre kan få besøk under sikre omstendigheter.

Ifølge avtalen skal det brukes 165 millioner danske kroner på disse tiltakene – tilsvarende 250 millioner norske kroner.

Samtaleboks

På Tornbjerg Friplejehjem er det allerede kommet på plass en samtaleboks som skal sikre beboerne når de får besøk.

Den ble utviklet av sivilingeniøren Ulla Thomsen som ville besøke sin mor på pleiehjemmet. Boksen er delt av et pleksiglass med et ventilasjonsanlegg som blåser luft forbi nesen på hver av personene.

Dermed utsettes ikke beboeren for smitte selv om det er hull i pleksiglasset.

– Jeg synes det er kjempedramatisk at eldre skal sitte alene. Spesielt for dem som får sin siste tid alene, sier Thomsen til danske TV 2.

Kan møtes ute

Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet i Danmark skal den nye avtalen sikre besøkspaviljonger og utestuer som gjør det lettere å ta imot besøk uten at risikoen for coronasmitte øker.

Avtalen regulerer at danske eldreinstitusjoner gradvis skal gjenåpnes. Noe av pengene skal også sikre at eldre og demente får mer hjelp med hygiene og rengjøring.

I Danmark er det registrert 452 coronadødsfall.

I Norge har Helsedirektoratet fått i oppdrag å se på hvordan besøk mellom eldre og pårørende kan gå for seg uten at det medfører økt smittefare.

– Vi har også bedt direktoratet se på hvordan man kan sørge for aktiviteter som gir økt livskvalitet for beboere på sykehjem og eldre pleietrengende som mottar omsorgstjenester i kommunene, sa helseminister Bent Høie i forrige uke.

I Frankrike har de igjen åpnet for besøk på sine alders- og sykehjem. Det skjer med noen begrensninger, for eksempel at kun to får besøke en beboer på samme tid. Det er fortsatt forbudt med fysisk kontakt.

Noen sykehjem hardt rammet

I Norge har langt over halvparten av coronadødsfallene skjedd på institusjoner som sykehjem. Fredag hadde 126 mennesker mistet livet på slike institusjoner, mens 84 mennesker har dødd på sykehus eller andre steder.

Noen sykehjem i Norge er særlig hardt rammet av coronaviruset. Metodisthjemmet i Bergen har 15 av beboerne dødd.

TILSYN: Metodisthjemmet i Bergen er særlig hardt rammet av coronaviruset. Fylkesmannen har opprettet tilsynssak etter en bekymringsmelding.

Utenfor Bergen er Vallerhjemmet i Bærum blant de hardest rammede sykehjemmene med tolv coronadødsfall, mens Nordseterhjemmet i Oslo har ni registrerte dødsfall.

Det er ikke bare i Norge at sykehjemmene er hardt rammet. Tidlig i april var det bekreftet eller mistenkt smitte i hver tredje aldersbolig i Stockholm.

– Vi har ikke lykkes å beskytte de eldre i Sverige. Det synes jeg er veldig alvorlig og sårt. En ganske stor andel av de smittede er gamle, og derfor i stor risiko for å bli alvorlig syke, sa statsepidemiolog Anders Tegnell til VG den gang.

