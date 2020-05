TILBAKE PÅ SKOLEBENKEN: Danmark var først ute med å gjenåpne skolene for de yngste elevene 15. april. Lærer Marie Kaas-Larsen underviste denne uken elever igjen, etter at klasserommene ved Nørrebro Park barneskole er tilpasset reglene om sosial distansering og smittevern. Foto: THIBAULT SAVARY / AFP

Smittetrykket stiger etter første del av gjenåpningen i Danmark

Smittetrykket etter den første fasen av gjenåpningen av Danmark har steget fra 0,6 til 0,9.

Nå nettopp

Smittetrykket, eller reproduksjonstallet R, forteller hvor mange personer en som er smittet med coronaviruset selv smitter.

I begynnelsen av mars mener det danske folkehelseinstituttet SSI at reproduksjonstallet kan ha vært godt over 2 i begynnelsen av mars.

Foto: STATENS SERUM INSTITUT

Markant fall

Ved månedsskiftet mars-april, hadde R falt til under 1 – det vil si cirka 14 dager etter stengingen av Danmark.

– Det var på dette tidspunktet at epidemien snudde i Danmark, heter det i en pressemelding på SSIs nettsider som ble offentliggjort torsdag ettermiddag.

Deretter falt R ytterligere og stabiliserte seg på omkring 0,6 i perioden 10.–14. april.

RESTRIKSJONER: Politiet i Aalborg patruljerer i gågaten og ser til at avstandsreglene overholdes. Foto: RITZAU SCANPIX

Stiger etter åpning

Etter at de yngste barna vendte tilbake til barnehager og skoler, og næringsdrivende som frisører, fysioterapeuter og tannleger fikk åpne igjen, har smittetrykket steget igjen, og nærmer seg 1 i perioden 19.–24. april.

Den siste verdien har et 95 prosent sikkerhetsintervall fra 0,7 til 1,0, ifølge SSI.

– Konklusjonen er at antallet innleggelser som følge av covid-19 i Danmark har stabilisert seg på cirka 20–40 innleggelser pr. dag, og at smittetrykket ikke faller i samme grad som man så i perioden før påske.

– Det er dog ikke et tegn på at covid-19-epidemien akselererer, fordi smittetrykket fortsatt er under 1, heter det i pressemeldingen.

les også Åpner Danmark ytterligere: – Mye vi fortsatt ikke kan imøtekomme

GJENÅPNET: Det var lange køer da Ikea gjenåpnet sitt varehus i Gentofte ved København 27. april. Foto: Niels Christian Vilmann / RITZAU SCANPIX

Vil åpne mer

Statsminister Mette Frederiksen forventer fortsatt at neste fase av gjenåpningen starter som planlagt etter 10. mai. Det sier hun til Danmarks TV2 etter å ha holdt sin 1. mai-tale.

– Det er noe jeg iakttar med meget stort alvor, sier den danske statsministeren om det stigende smittetrykket.

– Vi ser på hvor mange som blir smittet, hvor mange som blir innlagt og i verste fall har bruk for respirator. Vi blir nødt til å se hvordan sykdommen utvikler seg, sier hun.

– Det blir opp mot 10. mai at vi kan si hva som kan komme med i fase to av gjenåpningen. For vi skal ha et sikkert ståsted. Men vi forventer at det kommer en fase to av gjenåpningen etter 10. mai, sier Frederiksen.

les også Frisører åpnet i Danmark: – Det blir aldri som før

FØLGER MED: Danmarks statsminister Mette Frederiksen deltar her i en videokonferanse med de andre regjeringssjefene i EU. Foto: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

Forhandlinger

Fredag ettermiddag møtes hun igjen med de andre partilederne for å diskutere den videre gjenåpningen av landet.

– Det er viktig for meg å si at det i spørsmålet om gjenåpningen er mer enn smittetrykket vi ser på. Det er ikke noe som akkurat nå sier meg at vi ikke kan gjenåpne mer etter 10. mai, sier Danmarks statsminister til kanalen.

TILPASNINGER: Den danske sangeren Mads Langer opptrådte på en drive-in-konsert ved Tangkrogen i Aarhus 24. april. Foto: MIKKEL BERG PEDERSEN / Ritzau Scanpix

Publisert: 01.05.20 kl. 14:08

Les også

Fra andre aviser