SPERRET AV: Det er satt opp avsperringer i København i forbindelse med truslene som er fremsatt mot et firma. Foto: Olafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix

Reklamebyrå utsatt for trusler etter SAS-reklame

Et større område sentralt i København er sperret av og politiet aksjonerer på stedet. Flere danske medier melder at dreier det seg om reklamebyrået bak den omdiskuterte SAS-reklamen.

Oppdatert nå nettopp

Politiet er ifølge avisen på plass ved en adresse i Adelgade i København, som tilhører reklamebyrået &Co, som står bak SAS’ nye reklamefilm.

Politiet har sperret av Adelgade fra Gothersgade til Dronningens Tværgade.

– Et firma har mottatt trusler. Hva det handler om kan jeg ikke gå nærmere inn på, sier operasjonsleder Henrik Brix ved politiet i København til Ekstra Bladet.

Han tilføyer at de venter på bombehunder som skal undersøke adressen. Politiet evakuerer nå folk fra et nærliggende vandrerhjem.

Meldingen kom ifølge danske TV 2 til politiet klokken 05 torsdag morgen.

Ifølge DR er Forsvarets bombegruppe på stedet, i tillegg til flere ambulanser.

Reklamebyråets administrerende direktør, Mikael Jørgensen, bekrefter til avisen at det er snakk om en bombetrussel.

– Jeg kan bekrefte at det er en bombetrussel, og politiet er på stedet. Vi følger deres instrukser og avventer situasjonen. Det er selvfølgelig supertrist for våre medarbeidere, sier han.

Fjernet reklamefilmen onsdag

Ansatte ved to virksomheter tett på forteller til dansk TV 2 at de er blitt bedt om at bli værende inne i bygningene.

Den omstridte reklamefilmen ble delt på flyselskapets Facebook-side tirsdag.

Den spør hva skandinavisk kultur egentlig er, og svarer med at det meste vi forbinder med Skandinavia er kopiert fra andre steder.

Onsdag opplyste SAS til VG at de har fjernet reklamefilmen etter det de mistenker er et «koordinert angrep».

VG har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra reklamebyrået eller SAS.

Raste i kommentarfeltene

Reklamefilmen fikk det til å koke i kommentarfeltene og på Facebook-veggen til SAS.

«Pinlig», «skivebom» og «selvmål» er noen av beskrivelsene. Flere kunder sverger å aldri fly SAS igjen.

SAS svarer at de står bak budskapet i filmen, som handler om at reiser beriker oss.

– Reiser skaper inspirasjon. Vi lar oss inspirere og vi inspirerer andre. De erfaringene vi tar med oss fra våre reiser påvirker oss som individer, men også vårt samfunn. Vi i SAS er stolte av vårt skandinaviske opphav og de verdiene som preger våre åpne, likestilte og demokratiske samfunn, sa pressesjef John Eckhoff i SAS Norge til VG onsdag.

Saken oppdateres.

Publisert: 13.02.20 kl. 09:46 Oppdatert: 13.02.20 kl. 10:08

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser