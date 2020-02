DØMT: Roger Stone ble torsdag dømt til mer enn tre års fengsel. Foto: LEAH MILLIS / X90205

Frykter Stone-benådning: – Noe som ligner på autoritære systemer

Jusprofessor Geir Stenseth mener dommen mot Roger Stone er uproblematisk, men frykter konsekvensene dersom han blir benådet.

Stone ble torsdag dømt til tre år og fire måneders fengsel – langt lavere enn aktoratets opprinnelige anbefaling på syv til ni år.

Dommen kommer etter at Trumps tidligere rådgiver i november ble kjent skyldig på samtlige syv tiltalepunkter mot seg; for å ha løyet til Kongressen og motarbeidet Russland-etterforskningen, blant annet ved å true et vitne.

Professor Geir Stenseth ved Institutt for privatrett ved UiO er ikke overrasket over dommen, som han mener ser riktig ut fra et juridisk ståsted.

– Syv til ni år lå i overkant av hva som var praksis for en slik forbrytelse, selv om den var av veldig alvorlig karakter, sier Stenseth.

– Gode sjanser for renvaskelse

Det vakte stor oppsikt da justisdepartementet forrige uke trosset aktoratets anbefaling – like etter at Trump hadde tvitret om hvor urettferdig han synes den var.

Etter at dommen var avsagt torsdag, uttalte presidenten at Stone «har veldig gode sjanser for renvaskelse».

Han ville ikke umiddelbart si om han kommer til å benåde sin tidligere rådgiver, brukte heller ikke ordet benådning, men understreket at han «vil se hva som skjer».

– På et tidspunkt kommer jeg til å ta en beslutning, men Roger Stone og alle andre må få en rettferdig behandling. Og dette har ikke vært en rettferdig prosess, sa Trump.

Stenseth mener det er mest interessante nå, er å følge med på om Trump vil benåde Stone, og sin tidligere rådgiver Michael Flynn – som har innrømmet å ha løyet til FBI.

– Da vil man være over i en fase mange vil karakterisere som regelrette politiske benådninger, påpeker professoren.

Politico skriver at «Trumps verden nå venter på en Roger Stone-benådning.» Den amerikanske avisen siterer en tidligere høytstående embetsmann i Trump-administrasjonen, som fortsatt skal være i kontakt med presidenten og hans leir, på at det «ikke er et spørsmål om, men når», Stone blir benådet.

– Presidenten står på toppen

Han viser til en høyesterettsdom fra 1988, der den avdøde konservative dommeren Antonin Scalia artikulerte et prinsipp kalt «the unitary executive» – om at presidenten helt suverent står på toppen av den utøvende makten.

Det innebærer for eksempel at han ikke kan instrueres av Kongressen, heller ikke ved lov, når det gjelder forholdet til sine underordnede.

– Selv om Scalia var i mindretall i dommen, har Barr (justisminister William Barr, journ.anm.) faktisk sluttet seg til den teorien. I prinsippet innebærer denne teorien at det heller ikke er rettsstridig for presidenten å instruere påtalemyndigheten i straffesaker, forklarer Stenseth.

I praksis innebærer dette at presidenten får full kontroll over påtalemyndigheten.

En fryktet kombinasjon

Dette, kombinert med eventuelle politiske benådninger som kontrer domsavgjørelser presidenten ikke liker, er en kombinasjon professoren frykter.

– Da begynner vi å nærme oss noe som ligner på autoritære systemer, der det ikke finnes en ordentlig begrensning av den utøvende makt – hverken i den lovgivende makt eller hos domstolene, sier han og legger til:

– Det er det som blir spennende å se fremover.

– Er dette noe vanlige amerikanere forstår betydningen av?

– Det hele fremstår jo som relativt abstrakt før det faktisk har skjedd. Man ser egentlig ikke den typen utvikling, med mindre man følger veldig godt med. Vanlige amerikanere har kanskje to-tre jobber for å få endene til å møtes, og er mye mer opptatt av å få hverdagslivet til å gå rundt, enn å følge dragkampen mellom statsmaktene fra dag til dag.

Publisert: 20.02.20 kl. 23:40

