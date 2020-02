NATO-MØTE: Generalsekretær Jens Stoltenberg snakker med Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akarg på NATOs forsvarsministermøte onsdag. Foran går Spanias forsvarsminister Margarita Robles. Foto: OLIVIER HOSLET / EPA

Tyrkia får norsk kritikk for Syria-aksjoner

BRUSSEL (VG) Tyrkias militære aksjoner inne i Syria får kritikk fra den norske forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H). Samtidig krever han at Syria og partneren Russland avstår fra angrep mot sivile.

For mindre enn 10 minutter siden

– Situasjonen i Idlib er forferdelig vanskelig for flere millioner sivile. Og offensiven fra det syriske regimet, støttet av Russland, gjør ikke situasjonen enklere. Det er helt på sin plass å kritisere Syria og Russland for dette, sier Bakke-Jensen til VG onsdag kveld.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har truet med å angripe syriske regjeringsstyrker «overalt» hvis noen av hans soldater blir påført så mye som en skramme.

Erdogans beskjed kom etter at 14 tyrkiske soldater de siste dagene er drept og 45 såret av granater avfyrt av syriske regjeringsstyrker i Idlib.

Ble NATO-tema

Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akarg orienterte sine kolleger i NATO om situasjonen i Idlib-regionen på alliansens forsvarsministermøte i Brussel onsdag.

– Spenningen stiger, og faren for en væpnet konflikt stiger, og gjør det vanskelig for de som prøver å drive humanitær virksomhet, og for de som prøve rå rydde opp i området, sier Bakke-Jensen.

– De tyrkiske operasjonene er ikke med på å lette dette trykket, De gjør situasjonen enda mer fastlåst, legger han til.

KRITISK: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kritiserer Russlands og Syrias voldsbruk i Idlib - men også Tyrkias aksjoner inne i Syria mener han gjør situasjonen mer fastlåst. Foto: Tore Kristiansen

Bakke-Jensen presiserer at Tyrkias aksjon inne i Syria ikke er relatert til NATO, men at det er naturlig at det kommer opp som tema på et forsvarsministermøte.

– Mener du at Tyrkia burde avstå fra sine militære aksjoner inne i Syria?

– Ja. De tyrkiske operasjonene er ikke med på å lette dette trykket, De gjør situasjonen enda mer fastlåst, sier den norske forsvarsministeren.

Kritiserte Syria og Russland

NATO-sjef Jens Stoltenberg fordømte også Syria og Russlands aksjoner, men kommenterte ikke Tyrkias militære handlinger. Da Tyrkia krysset grensen til Syria i oktober, ba han tyrkerne være tilbakeholdne.

– Flyktning-situasjonen som vi ser nå er en konsekvens av brutal bruk av vold, og forferdelige angrep mot uskyldige sivile. Det russisk-støttede Assad-regimet må stoppe angrepene mot sivile, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i NATO onsdag kveld.

Forsterker Irak-bidrag

Etter onsdagens møte i NATO bekreftet Stoltenberg at landene nå er enige om å øke alliansens trenings-misjon i Irak, forutsatt at irakiske myndigheter ønsker det.

17.januar varslet Stoltenberg i et VG-intervju at det var aktuelt for NATO å overta noen av oppdragene i Irak som nå løses av den USA-ledede koalisjonen mot IS. Nå er det enighet i NATO om dette.

Neste steg for NATO er å utrede hva slags oppgaver alliansen skal påta seg i regionen.

Ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har ikke Norge soldater i den rene NATO-styrken i Irak, men har tilbudt 10 offiserer som skal slutte seg til oppdraget senere i år.

Publisert: 12.02.20 kl. 20:39

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser