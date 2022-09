UTE: Adnan Syed smiler og vinker når han forlater retten etter at en dommer opphevet drapsdommen og beordret en ny rettssak.

Fikk livstid for drapet på kjæresten. Nå blir «Serial»-Adnan løslatt

Han var 17 år da han ble arrestert for drapet på ekskjæresten. Nå blir Adnan Syed, kjent fra «Serial»-podkasten, løslatt. – Tøft for meg å svelge, sier offerets bror.

Syed ble i 2000 dømt til livstid for drapet på ekskjæresten, 18 år gamle Hae Min Lee. Kroppen ble funnet i Leakin Park i Baltimore i 1999. Etterforskerne slo fast at hun døde av kvelning.

Han har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre. Saken hans fikk mye oppmerksomhet etter truecrime-podkasten «Serial».

En dommer i Maryland valgte mandag å oppheve domfellelsen av Adnad Syed, melder flere amerikanske medier.

Avgjørelsen kommer etter at påtalemyndigheten i retten fortalte at de hadde mistet troen på Syeds domfellelse, og viste da til en nesten ett år lang etterforskning som avdekket ny informasjon om «mulig involvering av to alternative mistenkte».

Dommeren ba også om at Syed løslates fra fengsel, mens påtalemyndigheten vurderer om han skal gjennom en ny runde i retten, skriver The Washington Post.

FRA ÅRBOKEN: Hae Min Lee ble funnet drept og nedgravd i Leakin Park i Baltimore i 1999.

Tenåringskjærester

Syed var en 17 år gammel ungdomsskoleelev da han ble arrestert i slutten av februar 1999 i drapet på ekskjæresten Hae Min Lee.

Påtalemyndigheten hevdet i 2020 at han kvalte Lee, som han gikk i samme klasse som ved Woodlawn High School, og - med hjelp av en venn - gjemte kroppen hennes i Leakin Park.

Han hadde lenge forsøkt å oppheve domfellelsen og få en ny rettssak, men hadde inntil nylig møtt motstand fra påtalemyndigheten.

Young Lee, Hae Min Lees bror, sa under en høring mandag at påtalemyndighetens forslag om å fravike domfellelsen gjorde at han følte seg «forrådt».

– Det er tøft for meg å svelge, og spesielt for moren min, sa han ifølge Washington Post.

Young Lee understreket at han «ikke var imot etterforskning eller noe slikt», men skal også ha sagt:

– Å vite at det kunne være noen der ute som er fri for å drepe søsteren min - det er tøft. Jeg ber om at du tar den riktige avgjørelsen.

FIKK LIVSTID: Syed har hele tiden hevdet at han var uskyldig.

Podkast-mysterie

Syeds sak ble omtalt i podkasten «Serial», som hadde sin første sesong i 2014.

I serien stiller programleder Sarah Koening spørsmål ved om det virkelig var Syed som drepte Hae Min Lee, eller om han er uskyldig dømt slik han selv hevder.

– Koenig prøver å nøste opp hva som egentlig skjedde de 21 fatale minuttene den frosne vinterdagen, skrev VGs Anders Giæver i en kommentar da podkasten ble publisert.

SOM UNG: Adnan Syed er dømt for drapet på Hae Min Lee i Baltimore i 1999. I podcasten Serial saumfares detaljene i etterforskningen.

Påtalemyndigheten i Baltimore la inn forslaget forrige uke og ba om en ny rettssak for Syed, som har sonet en livstidsdom i forbindelse med drapet på Hae Min Lee.

Påtalemyndigheten sa at Syed «fortjener en ny rettssak» fordi de har identifisert to nye potensielle mistenkte. Ingen av dem har ennå blitt navngitt.

Dommer Melissa Phinn sa mandag at hun frafalt Syeds domfellelse «i rettferdighetens interesse».

Dommerens avgjørelse ble møtt av jubel og tårer i rettssalen. Syed, som nå er blitt 41 år gammel, deltok i høringen iført en hvit skjorte og et mørkt slips.

Etter kjennelsen tok politimenn håndjernene av anklene hans, og like etter gikk Syed ut av tinghuset til jubel og applaus fra støttespillerne sine.

Han stoppet ikke for å snakke med journalister, men satte seg inn i en bil og ble fraktet bort fra stedet, skriver CNN.

Mandagens avgjørelse betyr ikke at Syed er uskyldig. Dommer Melissa Phinn har beordret en ny rettssak, skriver BBC.

Saken har også fått oppmerksomhet i HBO-dokumentarserien «The Case Against Adnan Syed». I serien fra 2019 sa Syeds advokat at hans klients DNA ikke ble funnet på noen av de 12 prøvene som ble hentet fra offerets kropp og bil.

Dommeren godkjenner nå ytterligere DNA-testing i saken.