HVILKE RÅD FÅR HAN? Russlands president Vladimir Putin hviskes i øret av Valerij Gerasimov, leder for generalstaben, under en militærøvelse for to uker siden. Ytterst til venstre, forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Russland legger opp til lover i forkant av mulig mobilisering

Den russiske nasjonalforsamlingen forbereder lover som vil skjerpe straffene for forbrytelser som desertering eller ordrenekt, dersom det vedtas en full mobilisering.

Loven er ikke endelig vedtatt, men kan legge til rette for at Russland mobiliserer.

Foreløpig har invasjonen i Ukraina blitt definert som en «spesialoperasjon». Men president Vladimir Putin har den siste tiden vært under press for å erklære full krig og mobilisere.

Det russiske parlamentet vedtar tirsdag et lovforslag som bruker begrepene «mobilisering» og «krigslov», melder Komsomolskja Pravda. Overhuset - føderasjonsrådet - kan komme til å godkjenne den i morgen. Deretter skal president Vladimir Putin signere det som lov.

Det spekuleres i om dette kan være første steg mot at Putin velger å kjøre full mobilisering, fordi Russland mangler soldater i Ukraina-krigen.

Den nye loven gir økte straffer blant annet for dem som nekter å utføre ordre og dem som lar seg frivillig ta til fange.

Ifølge lovforslaget skal det gi inntil fem års fengsel å nekte å utføre ordre i en væpnet konflikt, plyndring gir opptil 15 års fengsel og de som frivillig lar seg ta til fange, risikerer fra tre til ti års fengsel, skriver Komsomolskaja Pravda.

RIA Novosti skriver at den nye loven er for å kunne innføre begrepene «mobilisering» og «krigslov» i straffeloven.

Desertering eller manglende oppmøte straffes med fem til ti års fengsel, heter det i lovteksten, skriver RIA Novosti. De som nekter å utføre ordre, kan få fem års fengsel, de som plyndrer, kan få 15 års fengsel og de som lar seg frivillig ta til fange, kan få fra tre til ti års fengsel.

Bereder grunnen

– Dette er et tydelig tegn på at de bereder grunnen for mobilisering. Dette er lovverk som regulerer styrkene ved en mobilisering, men som også kan anvendes for de soldatene som allerede tjenestegjør, Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole.

Han mener det er særlig strenge straffer for desertering, å overgi seg frivillig og ødeleggelse av militært materiell som vil kunne tre i kraft raskt. Det har vært omfattende eksempler på alt dette de siste ukene.

– Det at begreper som «krigslov» og «mobilisering» brukes er tydelige tegn. Den russiske generalstaben har hatt mobilisering på tegnebordet lenge, men politisk er det blitt ansett som for risikabelt. Men har basert seg på frivillig mobilisering, men det har ikke holdt, sier Røseth.

Til tross for tilbakeslagene som Russland har opplevd i blant annet Kharkiv, Kherson og Donbas, hadde han trodd det fortsatt skulle mer til før man vurderte slike drastiske skritt.

– Hvis dette blir vedtatt, så vil det uansett ta tid før vi ser effekten, trolig ikke før etter jul. Årsaken er at dersom man mobiliserer, så må soldatene trenes opp til fungerende krigsenheter, som så må passe inn i den militære strukturen. Det vil bedre mannskapssituasjonen, men offiserer er det jo også mangel på.

Reuters oppsummerer det som at lovforslaget skjerper straffene for en rekke forbrytelser som desertering, skade på militær eiendom og insubordinasjon hvis de blir begått under militær mobilisering eller kampsituasjoner.

Lovforslaget, som ble vedtatt i sin andre og tredje behandling tirsdag av underhuset i parlamentet, Dumaen, kommer midt i debatt i Russland om en mulig mobilisering, et skritt som kan eskalere konflikten i Ukraina betydelig.

– Det er vanskelig å si hva dette betyr, men det er ingen tvil om at Putin trenger soldater, sier krigsforsker Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet til VG.

– Putin sa nylig at Russland minimum skulle ta Donbas, og nå hører vi at Ukraina har tatt en landsby i Luhansk, som er en del av Donbas. Kanskje må han beordre mobilisering. Det gjenstår å se.

Etter at russiske styrker er drevet på flukt i Kharkiv i nord, og er blitt utarmet over lang tid i Kherson i sør, kommer det også meldinger om angrep mot russernes viktigste krigsmål: Luhansk og Donetsk.

Den ydmykende retretten fra Kharkiv har ført til at Putin-regimet møter kritikk på statlig TV på en måte som er helt ny.

Det blir satt spørsmål ved om Russland noensinne vil kunne vinne krigen, om hele operasjonen har vært på feil premisser, og det kommer frem at for å få støtte fra den russiske befolkningen, kreves det seier på slagmarken.

Det er også en rekke Kreml-lojale propagandister som ber Putin bruke mye hardere midler i krigen.

Én russisk politiker som ba om mobilisering i forrige uke, var Gennady Zyuganov. Han sa at den russiske invasjonen i Ukraina er en reell krig, og ikke en «spesialoperasjon», gjengir The Insider, som er et uavhengig nyhetsnettsted som mottar støtte fra Europakommisjonen.

– Hvordan er en militær spesialoperasjon forskjellig fra en krig? Du kan stoppe den militære operasjonen når som helst. Du kan ikke stoppe krigen, den ender enten med seier eller nederlag, sa lederen for det russiske kommunistpartiet.

Han fortsatte med å be om full mobilisering:

– Jeg leder deg til ideen om at det er en krig på gang, og vi har ingen rett til å tape den. Ikke få panikk nå. Vi trenger en fullstendig mobilisering av landet, skal Zyuganov ha sagt.

Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov, ble mandag i forrige uke spurt om det var aktuelt med mobilisering.

– Dette er et spørsmål for Forsvarsdepartementet, svarte Peskov, ifølge Izvestija.