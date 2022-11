SKUTT: Pakistans tidligere statsminister Imran Khan taler fra sykehuset fredag 4. november.

Pakistan: Anklager statsministeren for attentatforsøk

Pakistans tidligere statsminister Imran Khan anklager etterfølgeren og sin politiske konkurrent Shahbaz Sharif for å ha vært med i et komplott for å ta livet av ham.

Den 3. november ble Pakistans tidligere statsminister Imran Khan skutt i leggen. Nyhetsbyrået Reuters og Financial Times skriver at han deltok i en protestmarsj med sine tilhengere da dette skjedde.

Nå anklager Khan flere prominente politikere, deriblant sin etterfølger, landets innenriksminister og sjefen for hæren for å ha vært involvert i skuddløsningen, skriver nyhetskanalen Al Jazeera.

– Disse tre bestemte seg for å drepe meg, hevder Khan i en TV-sending fra sykehussengen, ifølge Al Jazeera.

Statsminister Sharif har fordømt skytingen og beordret en umiddelbar etterforskning av saken. Både han, innenriksministeren og militæret benekter anklagen, skriver Al Jazeera.

Ønsker nyvalg

Khan kom til makten i 2018, men måtte gå av i april i år etter en mistillitsavstemning i nasjonalforsamlingen.

Den nåværende statsministeren ledet en koalisjon av partier som den gang fikk Khan avsatt som statsminister, skriver Reuters.

I forrige uke startet den nevnte protestmarsjen i Lahore, med Islamabad som destinasjon, og tusenvis har deltatt, skriver Al Jazeera.

Demonstrantene skal ha ha et ønske om nyvalg, samtidig som de ber om statsminister Sharifs avgang.

Under den nevnte TV-sendingen skal Khan ha oppfordret offentligheten til å «fortsette kampen om frihet», og sagt at han vil fortsette å gå mot Islamabad så snart han er i stand til det.

GUJRANWALA: Imran Khan og tilhengere under protestmarsjen. Bildet er tatt 1. november.

Blokkerte veier

Den 4. november, dagen etter skuddløsningen, tok Khans tilhengere nok en gang til gatene, i byer som Islamabad, Lahore og Karachi. Dette som følge av Khans anklage mot den sittende presidenten, skriver Financial Times.

Noen steder skal demonstrantene ha blokkert veier og brent dekk, samtidig som politiet responderte med bruken av tåregass.

Khans anklage har ført til bekymring for ytterligere vold i Pakistan, skriver Financial Times. En del av bekymringen har bakgrunn i at statsminister Benazir Bhutto ble drept i et selvmordsattentat i 2007.

Reuters skriver at en helsearbeider i Wazirabad sier at Khan burde stanse protestene før flere liv går tapt.

1 / 5 TÅREGASS: Demonstranter fordømmer angrepet mot Imran Khan. forrige neste fullskjerm TÅREGASS: Demonstranter fordømmer angrepet mot Imran Khan.

– Nøye planlagt

Mannen som skal ha skutt Khan, ble selv skutt og drept på stedet, opplyser Khans talsperson til nyhetsbyrået AFP. Politiet skal også ha pågrepet mannen som skjøt den mistenkte gjerningsmannen.

Ifølge regjeringen var gjerningspersonen motivert av religiøse motiver.

Angrepet skal totalt ha drept én person og skadet minst ti, skriver Al Jazeera.

Hammad Azhar, tilhørende Khans parti, sier til Al Jazeera at manglende sikkerhet ikke var en medvirkende årsak til skytingen.

– Det er ikke slik at det ikke ble tatt noen forholdsregler . Dette var et planlagt attentatforsøk på Khan. Det var nøye planlagt og nøye utført, hevder Azhar.