VIL HA ORDET: Irans ambassadør, Alireza Yousefi, i residensen i Oslo.

Irans ambassadør gir USA skylden for folkets frustrasjon

Demonstrasjonene i Iran ble ledet an av landets unge. Men USA, Israel og flere terrorgrupper har skylden, hevder Irans ambassadør til Norge.

Han er skeptisk til norsk media, og føler at de få uttalelsene han gir enten redigeres ned, brukes ute av kontekst, eller fremstilles feil.

Så da Irans ambassadør, Alireza Yousefi, inviterer VG hjem til sin residens for en lengre samtale, er det en sjelden mulighet til å få innsyn i hvordan en utsendt fra den svært konservative, islamske republikken ser på det som skjer i hjemlandet.

– Anti-iranske fordommer preger de norske medienes fremstilling. Kanskje skyldes det en mangel på kommunikasjon. Dialog er viktig, sier ambassadøren alvorlig til VG.

– Hva mener du fremstilles feil?

– Det fremstilles som om dette er fredelig demonstrasjoner. Men opptøyene vi har sett i mitt hjemland er ikke fredelige. Det som startet som protester, er blitt overtatt av terrorgrupper som ønsker å angripe staten.

FOLKEOPPRØR: Titalls tusen mennesker har siden september i fjor tatt til gatene i protest mot Irans regime. Her markerer iranere 40 dager siden 22-åringen Mahsa Amini døde.

Bakgrunnen for møtet er den nasjonale bølgen av protester mot prestestyret i Iran, som startet i september og pågikk med full styrke i flere måneder.

Myndighetene svarte demonstrantene med kuler, vold og massearrestasjoner - og har med det i stor grad nå klart å stilne opptøyene.

Info Kort fortalt: Dette må du vite Dagens protestbølge startet etter at den iranske kurderen Mahsa Amini (22), ble arrestert av det såkalte moralpolitiet i Teheran 13. september fordi hun ikke hadde tildekket håret tilstrekkelig.

Da Amini ble erklært død 16. september, utløste det protester som raskt spredte seg over hele Iran. Demonstrasjonene har utviklet seg til å bli en av de mest alvorlige truslene mot det iranske regimet siden 1979.

Eksilgruppen Iran Human Rights melder at over 400 mennesker er drept siden de landsomfattende protestene brøt ut i midten av september, blant dem 50 barn. FN har verifisert over 300 drepte.

Ifølge FN har rundt 14.000 personer, inkludert barn, blitt arrestert i forbindelse med demonstrasjonene. Flere demonstranter er dømt til døden – flere av henrettelsene er også gjennomført Vis mer

Demonstrantene har i flere tilsvarer gått til motangrep på sikkerhetsstyrkene med vold og hærverk.

Lørdag 7. januar ble to unge menn, som hadde deltatt i demonstrasjonene, henrettet ved henging, etter å ha blitt anklaget for å ha drept et medlem av landets sikkerhetsstyrker under protestene. Totalt fire demonstranter er blitt henrettet av iranske myndigheter så langt.

Minst 18.000 demonstranter ble til sammen pågrepet gjennom høsten og vinteren, og over 100 av dem ble siktet for lovbrudd som kan gi dødsstraff. Fire dødsdømte er alt henrettet. Nå i februar har prestestyret hevdet at de gitt majoriteten av de fengslede amnesti.

LANG FARTSTID: Alireza Yousefi har jobbet for det iranske utenriksdepartementet i en rekke land, før han kom til Norge.

På spørsmål fra VG om henrettelsene og de dømtes svært korte rettsprosess, ønsker ambassadøren ikke å uttale seg mer enn han allerede har gjort.

Ambassadøren har tidligere skrevet til VG at de to som ble henrettet den 7. januar fikk mulighet til å anke straffen, men at ankedomstolen til slutt fant dem skyldig i drap på Ruhollah Ajamian fra Irans sikkerhetsstyrker.

– Rettssaken til dem som ble henrettet er i tråd med lover og regler, sa Yousefi til VG den gangen.

Under anken hevdet de to dødsdømte at de ble torturert til å komme med falske tilståelser, ifølge BBC.

– Du ble kalt inn til UD og mottok kritikk fra norske myndigheter. Hvordan var den dialogen?

– Det var en ryddig, ærlig og profesjonell dialog.

Protestene i Iran startet i kjølvannet av dødsfallet til iransk-kurdiske Jina Mahsa Amini den 16. september.

Hun døde etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab.

– Det er en svært beklagelig hendelse. Fra det menneskelige perspektivet er det som hendte svært beklagelig, sier ambassadøren.

– Men hendelsen er blitt etterforsket, og hun ble ikke slått eller mishandlet av politiet, fortsetter han.

Slektningene hennes hevder på sin side at det var politiets hardhendte behandling som førte til at hun døde.

Amini var iransk kurder, og det er i de kurdiske områdene at protestene har vært aller mest omfattende.

– Det skyldes at terrorgrupper som bruker kurdisk identitet og kommunistisk ideologi har forsøkt å overta protestene. Men det betyr ikke at alle kurdere støtter opprøret eller støtter disse gruppene.

Yousefi viser så til Irans grunnlov når han snakker videre om kurderne i landet.

– Ifølge grunnloven har vi ikke etniske minoriteter i Iran, bare religiøse. Det vakre med Iran er landets etniske mangfold. Iranske kurdere, som andre iranske etniske grupper, spiller en stor rolle i den nasjonale identiteten, sier han.

Ambassadøren mener den offisielle, iranske versjonen av det demonstrasjonene forties.

– Det finnes sterke beviser for bruken av vold mot statens tjenestemenn. Mer enn 70 politimenn er blitt drept, og flere tusen er skadet. Vi sender ut informasjon og rapporter om de siste hendelsene, men dessverre blir vi ikke hørt.

Han viser blant annet til at han sendte VG et videoklipp som iranske myndigheter hevder at viser demonstranter som begår vold mot en offentlig tjenestemann.

Klippet ble omtalt i VG, men ikke publisert, siden VG ikke hadde uavhengig bekreftelse på opphavet.

– Opposisjonsgrupper bruker en menneskelig tragedie til å hisse opp til vold mot staten, hevder ambassadøren.

– Men kan du forstå unge iranere, som ønsker mer frihet og uttrykker frustrasjon over systemet?

– Jeg kan forstå noen av problemene og vanskelighetene fordi Iran er under inhumane sanksjoner fra USA.

TOK TIL GATENE: En kvinnelig demonstrant fotografert i Teheran i oktober i fjor.

– Men når unge kvinner kaster hijaben, og filmer det, hva tenker du da?

– Du må spørre deg hvor mange som faktisk gjør det. Det er overdrevet at mange gjør det.

Ambassadøren mener den iranske staten jobber for å «mer interaksjon med den yngre generasjonen». Han hevder det nå pågår ærlige og nyttige diskusjoner mellom «elitene» og folket om både kulturelle og sosiale spørsmål.

– Vårt demokrati er i prosess. Vi er truet av USA, av Israel og av terrorgrupper som vil svekke staten.

– Så mange som 18.000 ble arrestert. Kan man uttrykke misnøye i Iran?

– De aller fleste, mer enn 98 prosent, av dem som ble pågrepet er løslatt igjen. Bare lederne som provoserte frem eller begikk vold er fengslet. Vi har alltid hatt demonstrasjoner i Iran, og det tillates. Demonstrasjoner må være fredelige. Ingen land i verden godtar vold, opptøyer og hærverk av offentlig og privat eiendom, avslutter han.