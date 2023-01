SØK: Vatikanet åpnet en gravplass i søket etter den forsvunne jenta i 2019.

Vatikanet gjenåpner 39 år gammel forsvinningssak

Noen måneder etter at en Netflix-dokumentar aktualiserte saken, har Vatikanet gjenåpnet etterforskningen av saken fra 1983 da en 15 år gammel jente forsvant.

Vatikanet opplyser mandag at de har gjenåpnet etterforskningen av forsvinningen til Emanuela Orlandi, måneder etter at en ny Netflix-serie mente å kaste nytt lys på saken, skriver AP.

Det er Vatikanets riksadvokat Alessandro Diddi som har gjenåpnet saken, delvis grunnet henvendelser fra familien, ifølge talsperson Matteo Bruni ved Vatikanet.

15 år gamle Orlandi forsvant sporløst i juni 1983 da hun var på vei til musikktime i Roma.

I tillegg til den fire episoder lange dokumentaren «Vatican Girl» fra Netflix, som hevder å kaste nytt lys på forsvinningen, har familien presset på for å få gjenåpnet saken, som sist ble sett på i 2019.

BORTE: 15 år gamle Emanuela Orlandi

Det er få uker siden familien hennes tok saken helt til det italienske parlamentet, ifølge AP.

Laura Sgro er advokat og representerer familien til Orlandi. Hun sier at de ikke har fått noe uavhengig bekreftelse på at det er bevegelse i saken.

– Vi fikk bare vite om etterforskningen gjennom media. Vi skrev til paven for et år siden med intensjonen om å snakke med påtalemyndigheten. Vi er selvfølgelig glade for at de åpner etterforskningn, men vi håper virkelig dette til gi konkrete svar, sier hun til LaPresse ifølge The Guardian.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Stort mysterium

Faren til Orlandi var ansatt i Vatikanets statsapparat, som har gitt grobunn for konspirasjonsteorier.

Forsvinningen har vært et av de langvarige mysteriene i Vatikanet, og har gjennom tiden blitt koblet til alt fra attentatforsøket på pave Johannes Paul i 1981, til et komplott som involverer Romas underverden og Vatikanets bankvesen.

I «Vatican Girl» ble både disse teoriene sett på, samt at man hentet inn en venn av Orlandi, som hevder hun fikk høre av jenta at en ledende geistlig i Vatikanet hadde kommet med seksuelle tilnærminger mot henne.

Les også Mysteriet «jenta i Vatikanet» Forsvinningen av 15 år gamle Emanuela omtales som et av de største mysteriene i italiensk historie.

Etterforskningen vil også se på forsvinningen til den jevnaldrende jenta Mirella Gregori, som forsvant fra Roma noen uker før Orlandi. Hun hadde sagt til sin mor at hun skulle på et stevnemøte, ifølge The Guardian.

Avisen skriver at det er lenge er tenkt at det er en sammenheng mellom de to sakene.

IKKE GITT OPP: Pietro Orlandi, bror av Emanuela Orlandi, har presset på for å ta opp forsvinningssaken igjen.

Vil appellere til parlamentet

Familiens advokat Sgro og broren til Orlandi, Pietro, annonserte forrige måned et initiativ om å sette ned en parlamentarisk kommisjon for å se å forsvinningen, skriver AP.

Det er allerede forsøkt å igangsette en slik kommisjon tre ganger tidligere, men Sgro og opposisjonspolitiker Carlo Calenda mener Vatikanet ikke kan se på saken som avsluttet da det gjenstår mange ubesvarte spørsmål-

Broren Pietro Orlandi har kalt Vatikanets avgjørelse om å gjenåpne saken et positivt tegn på at Vatikanet har endret mening, og nå er villige til å se på saken fra start, ifølge RaiNews24 via AP.